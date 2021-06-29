Приключения под мухой: безумно смешная французская абсурдная комедия «Жвалы»

«Давно я так не хохотал. Не весь фильм, конечно. Но его сюжет плавно и точно подводит к ключевым ситуациям, когда от хохота можно вывалиться из кресла. Речь о французском фильме «Жвалы» режиссера Квентина (или же Кантена) Дюпье. Он же давно известный в музыкальном мире обладатель многих премий музыкант, диджей, композитор Mr. Oizo. Теперь 47-летний Дюпье-Oizo обретает статус — в том числе в России — культового кинорежиссера, чьи фильмы восхищают знатоков». Почему, объясняет обозреватель RFI Юрий Гладильщиков.

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Хвала прокатчикам. Редкий для России случай: они не переделали оригинальное название иностранного фильма (для примера: и «Беглецы» с Пьером Ришаром и Депардье, и их ремейк «Невезучие» с тем же Депардье и Жаном Рено именуются в переводе с французского совсем иначе), а сохранили подлинное наименование картины. Пусть непонятное для большинства зрителей. Зато — живое.

«Жвалы» — в оригинале Mandibules — это верхние челюсти некоторых насекомых. Одно такое насекомое играет в «Жвалах» большую роль.

Два знакомых с детства придурка средних лет, коротающих жизнь на Лазурном Берегу, выполняют задание: взять в условленном месте и перевезти в багажнике автомобиля в другое условленное некий чемодан, не заглядывая в его содержимое. Сразу вспоминается кинотрилогия «Перевозчик» с Джейсоном Стэтемом, спродюсированная главным киноавторитетом Европы французом Люком Бессоном и снятая по его сценарным разработкам. Но тут все иначе. А вот к киноассоциациям мы еще вернемся.

Придурок № 1, которого и наняли выполнить дело, давно бомжует. Его друг придурок № 2 — почти бомжует: работает на запущенной маменькиной автозаправке. Говорят они, используя пару сотен слов (хотя по ходу дела разговорятся). Главные из этих словечек окей, йес и дай быка — их фирменное приветствие идиотов.

Для перевозки чемодана им нужна машина — и придурок № 1 угоняет на стоянке первую попавшуюся с открытой дверью: древний полуржавый «мерседес». Но во время поездки в багажнике что-то начинает стучать.

Девушка? — подумает тот, кто смотрел первый «Перевозчик» со Стэтэмом?

Черта с два! В багажнике позаимствованного «мерса» кем-то, оказывается, спрятана гигантская, размером со среднюю собаку муха.

Невероятная европейская жара и третья волна ковида сыграли с нашим кинопрокатом приятную шутку. В третий раз менее чем за месяц я пишу о картине, про которую могу сказать: вы подобного еще не видели.

Разве такое возможно? — спросите вы. Ведь все сюжеты воплощены, перелицованы, перепачканы десять тысяч раз. Борхес — тот вообще утверждал, будто в мировой культуре есть всего четыре сюжета, а все остальное — отклонения от них либо интерпретация.

И тем не менее факт налицо: необычные картины все еще появляются. Перечитайте мои комментарии к «Концу фильма» Владимира Котта и альманаху Виталия Музыченко «В отражении вина».

И вот вам — «Жвалы». В фильме — такой наворот событий, что невозможно предсказать, чем все обернется через тридцать секунд.

Обнаружив гигантскую муху, персонажи-придурки решают ее выдрессировать, чтобы она воровала деньги в банках и приносила им. Вы не захотите смотреть столь глупый фильм? Повремените, товарищи. Одна только муха в этом фильме настолько убедительна и обаятельна, что способна завоевать ваши сердца — хотя по ходу дела и сожрет некое домашнее животное, что — при всей любви к домашним животным — и доведет вас до истерического хохота.

Тут-то два слова про персонажей. Только мне это показалось? Никто про это не писал.

Похищенная машина, пистолет, беглецы, желание ограбить банк, длинные волосы вокруг крупного лица главного героя-неудачника, курчавые волосы на голове второго, удар лоб в лоб, которым длинноволосый неудачник вырубает противника — ничего не напоминает?

А мне так напомнило: уже упомянутый фильм 1980-х «Беглецы», а заодно «Папаш» и «Невезучих» — любимые советским народом французские комедии 1980-х. «Жвалы» явно к ним адресуют. Один из персонажей слегка похож на Депардье, другой — на Ришара.

Дюпье явно что-то смотрел в кино, в отличие от современного критического мужского молодняка, который с пиететом выстраивает теперь топ-пятерки и десятки его картин (где всегда «Реальность» и «Оленья кожа»), и именует Дюпье культовым режиссером. Очередным культовым, хотелось бы добавить мне. Список культовых постоянно видоизменяется — с появлением новых киноэкспертов, уже сейчас не имеющих понятия о реально культовых Карпентере, Крейвене или Кроненберге.

Муха по имени Доминик — такое имя дал ей прикипевший к ней придурок № 2 — ведет себя при этом как собачка да еще и храпит.

В какой-то момент думаешь, что это фильм на расхожую тему про руководящее всем миром желание быстро и без труда разбогатеть, свойственное прежде всего придуркам. Многие из которых, впрочем, и впрямь умудряются разбогатеть в тик-токе, надеясь потом весь остаток жизни разъезжать на ламборджини и плевать в ее потолок.

Но суть фильма становится понятна, лишь когда два наших придурка случайно оказываются на буржуазной вилле в горах около моря в компании молодых богачей.

Этот фильм, вы удивитесь, о внутренней свободе.

Придурка № 1 пригласили в гости, приняв за другого. Тут-то такое начинается…

Не в силах выдать главные хохмы, отмечу одну актерскую суперработу. На вилле среди гостей обитает подруга хозяйки — истеричка, которая постоянно орет. Вроде бы потому, что иначе разговаривать не может. Ей засандалило после падения с лыж во время катания в Куршевеле. Изумительный бенефис Адель Экзаркопулос, которую киномир чуть не забыл после ее феерической роли в самом скандальном фильме-победителе Каннского кинофестиваля — «Жизни Адель».

Но именно во время невероятных сцен на вилле, вызывающих неудержимый смех, осознаешь, что два наших придурка из фильма отнюдь не первые придурки в мире. Начинаешь им симпатизировать. Ведь, по крайней мере, они не снобы.

И очень забавна гигантская муха — пьет из бассейна, принадлежащего буржуям.

Я бы не сказал, что это черный юмор. И даже чересчур абсурдный — несмотря на то, что режиссер Квентин Дюпье знаменит как абсурдист. Фильм — очень легкий и внятный. Еще это сатира. Например, направленная против полиции, которая выглядит анекдотичной. Впрочем, в проектах Люка Бессона (что режиссерских, что сценарных, что продюсерских) таких издевательств куда больше. Уж кого-кого, а Бессона полиция раздражает всегда.

Сатира на буржуазию — и нелюбовь к ней — куда более внятные. В фильме возникнет еще одна буржуазная семья. Эпизодически. На большее она нам не нужна.

Ну, и сумеет ли режиссер сделать развязку? — подумал я за пять минут до финала. Придумывать развязки не способны даже многие гении.

Сумел! Финал — классный. До последних секунд не догадаетесь, какой именно.

Мораль же такова: только люди, не обремененные буржуазными ценностями, не думающие о завтрашнем дне, ведущие кошмарный для общества образ жизни, могут быть по-настоящему свободны. Но такими сейчас готовы стать только придурки. Парадокс современного мира: либо снобы-богачи, либо придурки. И — тонкая прослойка мыслящей, иронично оценивающей ситуацию со стороны интеллигенции, к которой относится и режиссер Квентин Дюпье.

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