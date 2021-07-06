Петровы выходят из карантина. На Лазурном берегу открывается 74-й Каннский фестиваль

Кажется, уже мало кто верил, что Каннский фестиваль наконец состоится. Попав в прошлом году на самое начало тотального локдауна, 74-й киносмотр стал пятым Каннским фестивалем, отмененным по более чем серьезным причинам.

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Первый Каннский фестиваль должен был пройти с 1 по 20 сентября 1939 года, председателем жюри был сам Луи Люмьер, но после первой же фестивальной премьеры («Собор Парижской Богоматери») стало известно о нападении Германии на Польшу… В 1948 и 1950 фестиваль пришлось отменять из-за нехватки средств, а в 1968-м — из-за студенческих волнений. 74-й фестиваль переносили несколько раз, в итоге участники киноиндустрии совсем загрустили, но 6 июля, несмотря на множество ограничений, знаменитая красная лестница вновь осветится звездами и звездочками.

Российские участники смотра должны отсидеть 10 дней в карантине, прежде чем им будет разрешено вместе со всеми проходить на показы. Впрочем, это относится не только к российским участникам, но и ко всем прибывшим из «красной зоны». Кроме того, «краснозонщики» будут обязаны сдавать тест на коронавирус через день. Для этого на фестивале будут организованы специальные пункты. Слава богу, тесты будут бесплатными. Любители каннских вечеринок раздосадованы — «обеды, ужины и танцы» в этом году сведены к минимуму, да и попасть на них будет еще труднее, чем обычно. Знаменитые очереди на показы в этом году обещают быть скромнее — руководство фестиваля обещало несколько изменить старую многолетнюю систему, которая вынуждала участников подолгу выстаивать в толпах-очередях.

За главный приз Каннского кинофестиваля – «Золотую пальмовую ветвь» – в этом году поборется и картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». REUTERS - GONZALO FUENTES

Возглавить жюри в этом году пригласили американского режиссера Спайка Ли. Точнее, пригласили еще в прошлом году, и теперь он перекочевал в нынешний. Как, кстати, и многие конкурсные картины. Большинство продюсеров, приглашенных на отмененный впоследствии самый громкий киносмотр, смиренно ждало его возвращения в строй. Кто-то, впрочем, не выдержал долгой разлуки и согласился отправить свои работы на фестивали помельче.

В судейской команде Спайка Ли будут также трудиться французская певица Милен Фармер, австрийская режиссер и сценарист Джессика Хауснер («Лурд», «Малыш Джо»), американская актриса и продюсер актриса Мэгги Джилленхолл («Темный рыцарь», «Улыбка Моны Лизы»), французский актер Тахар Рахим («Пророк», «Мавританец»), корейский актер Сон Кан Хо («Сочувствие господину Месть», «Паразиты»), французская актриса Мелани Лоран («Бесславные ублюдки») и бразильский режиссер Клебер Мендонса Филью («Звуки вокруг», «Бакурау»).

Председатель каннского жюри – американский режиссер Спайк Ли REUTERS - ERIC GAILLARD

В основной конкурс отобраны 24 полнометражные картины. Режиссеры — в основном именитые, словно организаторы хотели с помощью громких имен наверстать потери прошлого года. Впрочем, громкие имена тут — не редкость, что и говорить.

Откроется фестиваль мюзиклом загадочного, нежного и мрачного Леоса Каракса «Аннетт». Марион Котийяр и Адам Драйвер сыграют супружескую пару, она — оперная певица, он — стендап-комик. У пары рождается необычная дочь, и это влечет за собою драматические последствия. «Аннетт» — первый англоязычный фильм Каракса.

Новый фильм представит в конкурсе Франсуа Озон. В картине «Все прошло хорошо» главные роли играют Шарлотта Рэмплинг и Софи Марсо, а речь в фильме идет про эвтаназию.

Единственный оскароносный (да еще дважды — «Развод Надера и Симин» и «Коммивояжер») иранский режиссер Асгар Фархади привозит снятую на фарси картину «Герой».

Известная венгерская режиссерка Ильдико Эньеди («Золотой медведь» Берлинале за фильм «О теле и душе») представит в конкурсе фильм «История моей жены» с Леей Сейду в главной роли. Сейду — одна из самых востребованных сегодня французских актрис, и на нынешнем Каннском фестивале она предстанет аж в трех фестивальных фильмах.

Последние приготовления перед открытием фестиваля. REUTERS - JOHANNA GERON

Максимальное количество звезд собралось в новом фильме Уэса Андерсона «Французский вестник». Полное название фильма — «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“», но кто ж его выговорит без запинки? В картине снялись Билл Мюррей, Бенисио дель Торо, Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Фрэнсис Макдормэнд, Леа Сейду, Джеффри Райт, Эдриен Броуди, Оуэн Уилсон, Сирша Ронан, Матье Амальрик, Джейсон Шварцман, Кейт Уинслет, Уиллем Дефо, Кристоф Вальц, Элизабет Мосс, Сесиль де Франс — да уж, количество звезд приближается к неприличному. В фильме рассказывается об одной вымышленной редакции, у которой, впрочем, есть реальный прототип, как и у главных героев.

Знаменитый таиландец Апичатпонг Вирасетакул впервые снял кино за пределами своей страны. Его новый фильм «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли посвящена колониальной истории Колумбии.

В конкурсе также участвуют картины Пола Верховена, Нанни Моретти, Йоахима Триера, Шона Пенна, Рюсукэ Хамагути. Вне конкурса в рамках главной программы анонсирован показ на специальном сеансе документальной ленты, основанной на большом историческом проекте Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст».

Отдельно — о российском участии в нынешних Каннах. В этом году оно небывалое — пять картин заявлено в разных программах фестиваля. В основном конкурсе — долгожданные «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, экранизация нашумевшего романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

Серебренников — один из тех, кто мужественно ждал возрождения Каннского фестиваля, не изменяя ему с другими киносмотрами. Герои картины, само собой — семейство Петровых, муж — автослесарь (Семен Серзин), жена — библиотекарь (Чулпан Хаматова). Свалившийся на Петровых грипп становится началом причудливого путешествия героев в мир фантазий, которые моментами неотличимы от реальности. В производстве, кроме России, принимали участие Германия, Франция и Швейцария.

Финский режиссер Юхо Куосманен приглашен в основной конкурс с картиной «Купе номер шесть». Фильм — о финской девушке, путешествующей поездом Москва-Мурманск в поисках спасения от любовных невзгод. Несколько дней ей приходится делить купе с грубоватым шахтером, и, как это обычно в том или ином виде случается в роуд-муви, это путешествие обоим открывает глаза на собственные доселе неведомые проблемы.

Набережная Круазет в Каннах за день до открытия кинофестиваля. REUTERS - GONZALO FUENTES

Две российские картины участвуют во втором по значимости каннском конкурсе — «Особый взгляд» — «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Герман-младший — новичок в Каннах, до этого он обычно уезжал с наградами из Берлина и Венеции.

«Дело» (международное название — «Домашний арест») — рассказ о преподавателе провинциального вуза, который осмелился обвинить мэра в финансовых махинациях, из-за чего оказался под домашним арестом. Это история человеческого достоинства, способности отстаивать принципы на деле. В главной роли — давно живущий в Австрии грузинский актер Мераб Нинидзе, снимавшийся у Германа-младшего в «Бумажном солдате» и в картине «Под электрическими облаками». В остальных ролях — Анна Михалкова, Роза Хайруллина. Светлана Ходченкова, Александр Паль.

В фильме ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки» речь идет о противостоянии девушки из североосетинского шахтерского городка с собственным отцом, который отказывает дочери в праве принимать решения и самой строить свою жизнь. Продюсером картины выступил Александр Роднянский.

Кроме того, фильм Эллы Манжеевой «Белой дороги!» участвует в программе «Синефондасьон», а анимационная лента Георгия Молодцова «Под подушкой» — в программе Cannes XR.

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