Летнее кино: Делон, Бельмондо, Ришар и компания

Орудуя пультом во время летней Олимпиады в Токио, чтобы отвлечься от нервирующих спортивных состязаний, вдруг натыкаешься на кабельных телеканалах на старые франко-итальянские фильмы с Делоном, Бельмондо, Жаном Маре, Ришаром, Луи де Фюнесом, Депардье и примкнувшим к ним Челентано. И ностальгически всплакиваешь по такому изумительному советскому феномену 1970-80-х как летнее кино. Летние кинотеатры в России появились. Но вот летнего кино – нет. В чем суть феномена, объясняет кинообозреватель RFI Юрий Гладильщиков.

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Летняя ночь на Юге наступает внезапно. На Юге, и нашем тоже, почти нет вечеров, как в Подмосковье. В моем родном Краснодаре в 20:15 от мая до сентября еще светит солнце. А в 21:15 — уже полная темень.

Тут-то вся наша Славянская, считавшаяся бандитским микрорайоном, и перла в единственный у нас летний кинотеатр. Наибольшей доблестью считалось проникнуть в него бесплатно — хотя и билет-то стоил всего десять копеек. В пересчете на сегодняшние евро это не понятно что. Хотя за десять копеек можно было купить фруктовое мороженое или сдобную булочку (да еще и копейку сдачи получить), либо небольшую буханку знаменитого кубанского хлеба.

Но понты, как известно, превыше всего. Так что наиболее крутые (тогда их называли борзыми) проникали в летний кинотеатр под открытым небом через его высокие выбеленные стены — по росшим рядом с ними пирамидальным тополям.

И ради чего? Чтобы в десятый, если не двадцатый раз восхититься «Зорро». Или самим Зорро. Аленом Делоном. В летних кинотеатрах от Краснодара до Геленджика, Анапы, Джубги и Архипо-Осиповки (не знаю про Сочи. Сочи — это далеко и что-то, кажется, московское) вечерний поход на сто раз виденный любимый зарубежный фильм был почти ритуалом. Чашечка кофе на набережной, потом — два-три советских аттракциона. Потом — в кино под открытым небом. На сто раз виденные «Как украсть миллион» или «Золото Маккенны».

Упомянул американские фильмы. Но их же в советском прокате было мало. И они, как правило, появлялись с гигантским 10-15-летним опозданием, как «Клеопатра» или «Викинги». Более или менее своевременные выходы «Великолепной семерки» или «Спартака» были исключением. И ту же «Семерку» я, например, по возрасту не застал — только слышал восторженные отзывы о ней моих старших друзей по двору. А когда наконец посмотрел ее в зрелом возрасте кинокритика, был страшно разочарован: рухлядь, в том числе по сравнению с оригиналом — невероятными «Семью самураями» Акиры Куросавы.

А что же смотрели летом в кинотеатрах под открытым небом? По двухсотому разу — «Зорро». Зорро, Зорро!!! Ален Делон навсегда!

Собственно, я и затеял-то этот текст только потому, что, перескакивая с канала на канал во время Олимпиады, боясь упустить нечто важное спортивное, случайно наткнулся на «Зорро» — франко-итальянский хит в СССР 1975 года с Аленом Делоном в главной роли. И забыл про Олимпиаду напрочь.

Жан-Поль Бельмондо в фильме "Картуш" реж. Филиппа де Брока (1962) Filmsonor/ Les Films Ariane/ Mondex Films

Когда начинался очередной эпизод, я сразу вспоминал, что произойдет и даже какие реплики прозвучат. Но впервые разложил фильм на первоисточники, чего, конечно, не мог сделать в подростковом возрасте. «Зорро» с Делоном — изумительная смесь франко-итальянской комедии, спагетти-вестерна, Бэтмена и наших «Трех толстяков» с их авантюрностью и идеальной революцией низов. Фильм с Делоном до сих пор смотрится замечательно — в отличие от голливудских «Зорро» с Антонио Бандерасом, которые куда более наворочены, но при этом, увы, стерильны.

Но, конечно, в летних южных ночных кинотеатрах по сто раз пересматривали не только «Зорро». Но и всё франко-итальянское кино как таковое. Франция и Италия в кинематографе тогда часто работали в тандеме. Тем более, что все еще оставались ведущими киностранами, а Голливуд только-только приходил в себя после долгого спада, начавшегося в 1950-е. Еще в ранние 1970-е знаменитые буквы Hollywood на калифорнийских холмах валялись ржавыми и покореженными — и не было средств на их восстановление.

Так вот. Я решил составить список, а именно семерку наиболее популярных в СССР рубежа 1970-80-х зарубежных актеров. Тех, чье имя гарантировало длинные очереди у кинокасс. Тех, фильмы с которыми пересматривали десятки раз в летних кинотеатрах под открытым небом.

Жерар Депардье © AFP

Не удивляйтесь, что в списке нет голливудцев. Почему — см. выше. Хотя тех же Одри Хёпберн, Мэрилин Монро, Тони Кёртиса и Джека Леммона (не говоря уже о Чарли Чаплине) у нас, конечно, знали и обожали.

Не удивляйтесь, что в перечне не окажется великих Жана Габена и Марчелло Мастроянни, а также женщин — столь же великих Жанны Моро, Катрин Денёв или Анны Маньяни. Может, потому, что все они старались не сниматься в коммерческом кино, а советские прокатчики редко покупали серьезные зарубежные фильмы. У нас лучше знали Мирей Дарк — тоже хорошую актрису, покорившую, однако, всех мальчиков СССР одним-единственным эпизодом: чрезмерно открытой спиной в фильме «Высокий блондин в черном ботинке».

Да-да, именно эти мальчики предопределили тогдашние кинопристрастия. И не только оттого, что секса в СССР, как известно, не было, и каждая полуобнаженная в кино грудь смаковалась в подростковых диалогах. Мальчики от 14-ти и старше стали в 1970-80-е главными поклонниками франко-итальянского коммерческого кинематографа. Во-первых, потому, что это был кинематограф романтический, сориентированный на боевики и приключения. Даже в комедиях. И мальчики представляли себя главными героями. Во-вторых, потому, что пригласить девочку в кино, особенно на Юге, было первой успешной ступенью ухаживания. Девочки почему-то не ходили в кино сами по себе. Их туда можно было привести только за руку.

Мирей Дарк и Ален Делон (слева) в Ницце в январе 1976. STF / AFP

Так вот — великолепная семерка самых популярных зарубежных актеров советского летнего кинопроката: шестеро из них — французы, один — итальянец.

Ален Делон — несомненно. Моя сестра говорила, что его глаза лучатся в «Зорро» даже сквозь прорези маски. А ведь во время съемок «Зорро» не было ни компьютеров, ни спецэффектов, ни даже контактных цветных линз. Беда в том, что в СССР не видели первых — и самых серьезных — работ Делона у Клемана, Висконти и Жака Дере.

Жан-Поль Бельмондо — мой личный фаворит. Опять же: в СССР не ведали о его ранних ролях в легендарных картинах Годара. А уж какой парой они с Делоном были в криминальной драме упомянутого Жака Дере «Борсалино» 1970 года! С ними может сравниться лишь одна мужская боевая кинопара: Роберт Редфорд и Пол Ньюмен в «Буче Кэссиди и Сандэнсе Киде» и «Афере». «Афера», кстати, авантюрное кино. В СССР именно Бельмондо стал символом этого жанра. В Амстердаме я нашел кофешоп «Бельмондо». Кофешопы — это в Нидерландах кафе, где легально курят травку. Видимо, кто-то воспротивился. Спустя пару лет заведение переименовали в Belle Mondo.

Луи де Фюнес и Жак Динам (справа) в фильме «Фантомас разбушевался» DR

Луи де Фюнес — без сомнения кумир СССР. Да, всё на привычных зрителю штампах. И тем не менее в сознании зрителей второй комик после Чарльза Спенсера Чаплина.

Жан Маре — О!.. Любимец всех девочек, девушек и женщин СССР, которые ходили в кино в сопровождении подруг, ухажеров и мужей. До хита «Наутилуса» «Ален Делон говорит по-французски» кому-то следовало изобрести песнь «Жан Маре говорит по-французски». Без дальнейших комментариев.

Жерар Депардьё — ну ведь супер был актёр! Как легко переходил от невероятных ролей у Трюффо к легкой авантюрной комедии с Ришаром! Вот таким его и запомним.

Пьер Ришар — стопроцентный фаворит советской публики. Как комик он посильнее де Фюнеса. Первую часть «Высокого блондина» я пересмотрю даже в тысячный раз.

Адриано Челентано — опять же без комментариев. Человек появляется на экране, не делает ничего, но оторваться невозможно. А уж голос… Это отдельная песня.

Как я провел это лето? Такой всегда была тема первых школьных сочинений в новом учебном году.

Я проводил его на улице, играя в футбол, за чтением и сочинением фантастических рассказов. И — в кино.

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