Большой экран останется большим? Суждена ли кинопрокату скорая смерть

Время от времени, то чаще, то реже, но с бодрой регулярностью любители различных видов искусств бьют тревогу: «Привычный кинематограф скоро умрет — его вытеснят сериалы!», «Книги умрут — их вытеснят электронные книги!», «Изобразительное искусство умрет — его вытеснит видеоарт!» и так далее, по всем видам искусства. О том, как выживает кинопрокат эпохи пандемии — в материале Екатерины Барабаш.

Реклама Читать далее

Однако собака лает — караван идет. Новые виды искусств (точнее — подвиды), развиваясь гигантскими шагами, пока еще не набрали достаточно мускулатуры, чтобы вытеснить старичков с международной арт-арены — на кино по-прежнему тратятся баснословные деньги, издательский бизнес не думает умирать, а художники-станковисты как тратили половину доходов на холсты и краски, так тратят и по сей день. Вообще любые громкие сетования по поводу скорой неминуемой гибели любого вида искусства пока опровергаются практикой — кинематограф за 120 лет не только не утратил своих позиций, но «разросся» благодаря новым технологиям, породившим тысячи привлекательных спецэффектов, и запустил свои щупальца в другие виды искусство. Например, зацепившись за изобразительное искусство, он породил видеоарт, оставив в живых и кино, и изобразительное искусство. Театр, радовавший еще жителей древних Афин, вообще, если смотреть глобально, не изменился — разве что несколько раскрепостился по части форм. А так — сцена, зрители, даже кое-где занавес, запрограммированная условность.

Одновременно развитие новых технологий пока не способно вытеснить «большой экран» из сферы досуга — хотя бы потому, что, несмотря на все опасения радетелей «традиционного» искусства, онлайн-кино и «большой экран» — не конкуренты. Пусть это поначалу и кажется странным. Но согласитесь: поход в кинотеатр — это своего рода событие, event. Это выход в свет, это поп-корн и кола, это темный зал и девушка, в которую влюблен, рядом. Далеко не всегда сам фильм имеет для кинозрителя такое уж самодостаточное значение. В этом смысле современный зритель недалеко ушел от наших бабушек и дедушек, для которых приглашение девушки в кино было началом серьезного флирта. Как бы ни обидно это могло прозвучать для киноработников, в определенном смысле поход в кинотеатр равен походу в ресторан или в парк — такой же вид досуга, простого, не обременительного интеллектуально, более или менее сравнимого по финансовым затратам. Поход в кино — это своего рода объединяющий момент. В одиночку в кино ходят или интроверты, или синефилы, или специалисты. И тех, и других, и третьих в обществе меньшинство. Остальным по-прежнему необходима социализация в досуговой сфере, и поход в компании в кинотеатр — самое то. Все обращали внимание, что порой смотреть кино в кинотеатре невыносимо — юная поросль, забредшая в кинотеатр в поисках новых эмоций, гогочет на весь зал, перебрасывается шуточками, обсуждает внешность главной героини и действия главного героя, подчас откровенно и даже скабрезно. Но что поделать — это форма общения, а художественные особенности фильма остаются где-то далеко за бортом.

В разгар эпидемии, когда учреждения культуры были закрыты, в Москве в комплексе Крокус Сити открылся первый автокинотеатр © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Да и какие там художественные особенности, если главный герой репертуара кинотеатра — блокбастер, аттракцион, то есть продукт, направленный больше на визуальное изумление, чем на эмоционально-интеллектуальное осмысление? Одновременно никакой онлайн-сервис, никакие платформы в соцсетях не в состоянии предоставить даже отдаленно похожее качество изображения по сравнению с кинотеатром. Зритель, «заточенный» на блокбастеры, ценящий визуальный эффект в первую очередь, никогда не станет смотреть такое кино онлайн — весь смысл пропадет.

Очень большую часть онлайн-контента составляют сериалы. Количество любителей сериалов с каждым годом растет — производители предлагает все больше и больше качественного продукта. Потребители сериалов — отдельная каста. Как правило, это зрители, «подсевшие» на долгоиграющие истории-«саги», ценящие плавные повороты сюжета, привыкающие к героям и чувствующие себя почти членами их семей. Этой категории зрителя не важны визуальные эффекты, зато важны, например, эмоциональные перепады героев, оттенки их чувств и хороший язык диалогов. Эти зрители в кино, как правило, не ходят. У них своя форма кинодосуга, другой способ времяпрепровождения.

Но, если приглядеться — можно заметить некоторую сериализацию кинопроизводства и кинематографизацию сериального дела. Говоря проще — эти два кинодосуга двигаются навстречу друг другу. Все больше появляется коротких сериалов, максимум на восемь серий, а длинные сериалы все больше представляют собою отдельные сюжеты в каждой серии. Если мы возьмем, скажем, киновселенную Marvel — то согласимся, что тем, кто смотрел «Мстителей» не с начала, будет непросто разобраться, что там к чему и в каких отношениях состоят герои. То есть создатели кинофильмов идут навстречу любителям сериалов, а производители сериалов идут навстречу убежденным кинозрителям. Получается, что рост популярности сериальной формы так или иначе влияет на кинопроизводство. А что касается обратного влияния — то оно было априори и изначально.

Понятно, что онлайн-кино будет набирать все большую и большую популярность — общество быстро атомизируется, человек все строже охраняет свое личное пространство, особенно в больших городах, и индивидуальные просмотры здесь оказываются очень к месту. Поэтому нет сомнений, что кинопрокат будет прирастать различными новинками-аттракционами, чтобы поход в кинотеатр чем дальше — тем больше отличался от онлайн-просмотра фильма. Например, когда в американском прокате шел фильм «Дети шпионов-4», зрителям в кинотеатрах раздавали специальные карточки с запахами. Это такие игры с форматами, маркетинговые разведки, которые, скорее всего, ни к чему не приведут, но пробовать что-то в таком роде будут все чаще и чаще.

Человек по своей природе достаточно консервативен. Можно сколько угодно перегружать его новыми технологиями, но любой зритель — будь это потребитель блокбастеров или адепт сериалов — идет в кино или садится перед монитором ради получения новых старых эмоций. Выбор эмоций невелик — по большей части это умиление и страх. Ради второго смотрят ужастики, ради умиления — все остальное. И перегружать его возможностями тоже нельзя. Точнее даже — бессмысленно. В конечном счете зритель все равно будет хотеть переживать эмоции, а эмоции они остаются одни и те же.

За время пандемии число подписчиков популярных стримиговых сервисов увеличилось более чем на четверть (данные Motion Picture Association) © AP Photo/Jenny Kane

Конечно же, кинопоказ уже изменился за последние полтора года — в первую очередь из-за пандемии. Несмотря на попытки внедрить «гибридный» прокат — одновременный релиз в кинотеатрах и на онлайн-платформах, кинопрокатный бизнес практически рухнул. Китай, например, только за один месяц в начале пандемии потерял 4 миллиарда долларов. Суммарные кассовые сборы в США оказались самыми низкими начиная с 1978 года. Получается замкнутый круг — прокат сужается из-за физической невозможности зрителей ходить в кино, зрители не ходят в кино из-за того, что сужается прокат. Сейчас кинопрокатчики лихорадочно думают над путями выхода из этого затяжного и масштабного кризиса, ломают головы над новыми гибридными формами проката. Пандемия, накрывшая планету, требует свежих идей по части «окормления» людей кинематографом. Но производители и прокатчики прекрасно понимают: основа окупаемости любого фильма и его основная прибыль — это именно кинопрокат. Во время пандемии единицы рискнули выпустить фильм в прокат в онлайн-кинотеатрах, и пока результаты печальные.

В последние годы на рынок кинопоказа начали выходить и соцсети, а количество подписчиков (это не считая потребителей пиратского контента), с началом пандемии принялось расти в геометрической прогрессии. Это означает, что на такие продукты есть спрос, причем не только из-за пандемии. Во всех странах стремительно растет армия адептов онлайн-просмотров. При этом формы общения онлайн-продукта и зрителя будет менять чем дальше — тем радикальнее. Онлайн-сервисам во что бы то ни стало хочется перетянуть побольше клиентов у «большого брата». Продукт будет становиться все более интерактивным, вовлекающим зрителя в действие. Уже сейчас некоторые платформы ищут способы привлечь зрителя в соавторы — разрабатываются программы, которые смогут предоставлять человеку перед монитором возможность, например, самому выбирать концовку фильма. Насколько это будет востребовано — трудно сказать, но вряд ли такие виньетки станут повсеместными. Но даже если они и получат широкое распространение (что, разумеется, пока очень сомнительно), это будет означать одно: созданный по таким лекалам продукт будет все дальше уходить от того, что мы привыкли называть кинематографом, — это уже будет какой-то новый подвид искусства. При этом любители традиционного кино никуда не денутся, и они-то как раз останутся на страже большого экрана. Тем более что кинопроизводители тоже времени даром не теряют, продолжая тратить огромные деньги на новые технологии для привлечения зрителя.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться