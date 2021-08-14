Комментарий

Большой экран останется большим? Суждена ли кинопрокату скорая смерть

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Зрители в масках во время просмотра фильма в кинозале кинотеатра Beltrade в Милане (Италия, понедельник, 26 апреля 2021 года)
Зрители в масках во время просмотра фильма в кинозале кинотеатра Beltrade в Милане (Италия, понедельник, 26 апреля 2021 года) AP - Antonio Calanni
Екатерина Барабаш (Москва)
42 мин

Время от времени, то чаще, то реже, но с бодрой регулярностью любители различных видов искусств бьют тревогу: «Привычный кинематограф скоро умрет — его вытеснят сериалы!», «Книги умрут — их вытеснят электронные книги!», «Изобразительное искусство умрет — его вытеснит видеоарт!» и так далее, по всем видам искусства. О том, как выживает кинопрокат эпохи пандемии — в материале Екатерины Барабаш. 

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Однако собака лает — караван идет. Новые виды искусств (точнее — подвиды), развиваясь гигантскими шагами, пока еще не набрали достаточно мускулатуры, чтобы вытеснить старичков с международной арт-арены — на кино по-прежнему тратятся баснословные деньги, издательский бизнес не думает умирать, а художники-станковисты как тратили половину доходов на холсты и краски, так тратят и по сей день. Вообще любые громкие сетования по поводу скорой неминуемой гибели любого вида искусства пока опровергаются практикой — кинематограф за 120 лет не только не утратил своих позиций, но «разросся» благодаря новым технологиям, породившим тысячи привлекательных спецэффектов, и запустил свои щупальца в другие виды искусство. Например, зацепившись за изобразительное искусство, он породил видеоарт, оставив в живых и кино, и изобразительное искусство. Театр, радовавший еще жителей древних Афин, вообще, если смотреть глобально, не изменился — разве что несколько раскрепостился по части форм. А так — сцена, зрители, даже кое-где занавес, запрограммированная условность.

Одновременно развитие новых технологий пока не способно вытеснить «большой экран» из сферы досуга — хотя бы потому, что, несмотря на все опасения радетелей «традиционного» искусства, онлайн-кино и «большой экран» — не конкуренты. Пусть это поначалу и кажется странным. Но согласитесь: поход в кинотеатр — это своего рода событие, event. Это выход в свет, это поп-корн и кола, это темный зал и девушка, в которую влюблен, рядом. Далеко не всегда сам фильм имеет для кинозрителя такое уж самодостаточное значение. В этом смысле современный зритель недалеко ушел от наших бабушек и дедушек, для которых приглашение девушки в кино было началом серьезного флирта. Как бы ни обидно это могло прозвучать для киноработников, в определенном смысле поход в кинотеатр равен походу в ресторан или в парк — такой же вид досуга, простого, не обременительного интеллектуально, более или менее сравнимого по финансовым затратам. Поход в кино — это своего рода объединяющий момент. В одиночку в кино ходят или интроверты, или синефилы, или специалисты. И тех, и других, и третьих в обществе меньшинство. Остальным по-прежнему необходима социализация в досуговой сфере, и поход в компании в кинотеатр — самое то. Все обращали внимание, что порой смотреть кино в кинотеатре невыносимо — юная поросль, забредшая в кинотеатр в поисках новых эмоций, гогочет на весь зал, перебрасывается шуточками, обсуждает внешность главной героини и действия главного героя, подчас откровенно и даже скабрезно. Но что поделать — это форма общения, а художественные особенности фильма остаются где-то далеко за бортом.

В разгар эпидемии, когда учреждения культуры были закрыты, в Москве в комплексе Крокус Сити открылся первый автокинотеатр
В разгар эпидемии, когда учреждения культуры были закрыты, в Москве в комплексе Крокус Сити открылся первый автокинотеатр © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Да и какие там художественные особенности, если главный герой репертуара кинотеатра — блокбастер, аттракцион, то есть продукт, направленный больше на визуальное изумление, чем на эмоционально-интеллектуальное осмысление? Одновременно никакой онлайн-сервис, никакие платформы в соцсетях не в состоянии предоставить даже отдаленно похожее качество изображения по сравнению с кинотеатром. Зритель, «заточенный» на блокбастеры, ценящий визуальный эффект в первую очередь, никогда не станет смотреть такое кино онлайн — весь смысл пропадет.

Очень большую часть онлайн-контента составляют сериалы. Количество любителей сериалов с каждым годом растет — производители предлагает все больше и больше качественного продукта. Потребители сериалов — отдельная каста. Как правило, это зрители, «подсевшие» на долгоиграющие истории-«саги», ценящие плавные повороты сюжета, привыкающие к героям и чувствующие себя почти членами их семей. Этой категории зрителя не важны визуальные эффекты, зато важны, например, эмоциональные перепады героев, оттенки их чувств и хороший язык диалогов. Эти зрители в кино, как правило, не ходят. У них своя форма кинодосуга, другой способ времяпрепровождения.

Но, если приглядеться — можно заметить некоторую сериализацию кинопроизводства и кинематографизацию сериального дела. Говоря проще — эти два кинодосуга двигаются навстречу друг другу. Все больше появляется коротких сериалов, максимум на восемь серий, а длинные сериалы все больше представляют собою отдельные сюжеты в каждой серии. Если мы возьмем, скажем, киновселенную Marvel — то согласимся, что тем, кто смотрел «Мстителей» не с начала, будет непросто разобраться, что там к чему и в каких отношениях состоят герои. То есть создатели кинофильмов идут навстречу любителям сериалов, а производители сериалов идут навстречу убежденным кинозрителям. Получается, что рост популярности сериальной формы так или иначе влияет на кинопроизводство. А что касается обратного влияния — то оно было априори и изначально.

Понятно, что онлайн-кино будет набирать все большую и большую популярность — общество быстро атомизируется, человек все строже охраняет свое личное пространство, особенно в больших городах, и индивидуальные просмотры здесь оказываются очень к месту. Поэтому нет сомнений, что кинопрокат будет прирастать различными новинками-аттракционами, чтобы поход в кинотеатр чем дальше — тем больше отличался от онлайн-просмотра фильма. Например, когда в американском прокате шел фильм «Дети шпионов-4», зрителям в кинотеатрах раздавали специальные карточки с запахами. Это такие игры с форматами, маркетинговые разведки, которые, скорее всего, ни к чему не приведут, но пробовать что-то в таком роде будут все чаще и чаще.

Человек по своей природе достаточно консервативен. Можно сколько угодно перегружать его новыми технологиями, но любой зритель — будь это потребитель блокбастеров или адепт сериалов — идет в кино или садится перед монитором ради получения новых старых эмоций. Выбор эмоций невелик — по большей части это умиление и страх. Ради второго смотрят ужастики, ради умиления — все остальное. И перегружать его возможностями тоже нельзя. Точнее даже — бессмысленно. В конечном счете зритель все равно будет хотеть переживать эмоции, а эмоции они остаются одни и те же.

За время пандемии число подписчиков популярных стримиговых сервисов увеличилось более чем на четверть (данные Motion Picture Association)
За время пандемии число подписчиков популярных стримиговых сервисов увеличилось более чем на четверть (данные Motion Picture Association) © AP Photo/Jenny Kane

Конечно же, кинопоказ уже изменился за последние полтора года — в первую очередь из-за пандемии. Несмотря на попытки внедрить «гибридный» прокат — одновременный релиз в кинотеатрах и на онлайн-платформах, кинопрокатный бизнес практически рухнул. Китай, например, только за один месяц в начале пандемии потерял 4 миллиарда долларов. Суммарные кассовые сборы в США оказались самыми низкими начиная с 1978 года. Получается замкнутый круг — прокат сужается из-за физической невозможности зрителей ходить в кино, зрители не ходят в кино из-за того, что сужается прокат. Сейчас кинопрокатчики лихорадочно думают над путями выхода из этого затяжного и масштабного кризиса, ломают головы над новыми гибридными формами проката. Пандемия, накрывшая планету, требует свежих идей по части «окормления» людей кинематографом. Но производители и прокатчики прекрасно понимают: основа окупаемости любого фильма и его основная прибыль — это именно кинопрокат. Во время пандемии единицы рискнули выпустить фильм в прокат в онлайн-кинотеатрах, и пока результаты печальные.

В последние годы на рынок кинопоказа начали выходить и соцсети, а количество подписчиков (это не считая потребителей пиратского контента), с началом пандемии принялось расти в геометрической прогрессии. Это означает, что на такие продукты есть спрос, причем не только из-за пандемии. Во всех странах стремительно растет армия адептов онлайн-просмотров. При этом формы общения онлайн-продукта и зрителя будет менять чем дальше — тем радикальнее. Онлайн-сервисам во что бы то ни стало хочется перетянуть побольше клиентов у «большого брата». Продукт будет становиться все более интерактивным, вовлекающим зрителя в действие. Уже сейчас некоторые платформы ищут способы привлечь зрителя в соавторы — разрабатываются программы, которые смогут предоставлять человеку перед монитором возможность, например, самому выбирать концовку фильма. Насколько это будет востребовано — трудно сказать, но вряд ли такие виньетки станут повсеместными. Но даже если они и получат широкое распространение (что, разумеется, пока очень сомнительно), это будет означать одно: созданный по таким лекалам продукт будет все дальше уходить от того, что мы привыкли называть кинематографом, — это уже будет какой-то новый подвид искусства. При этом любители традиционного кино никуда не денутся, и они-то как раз останутся на страже большого экрана. Тем более что кинопроизводители тоже времени даром не теряют, продолжая тратить огромные деньги на новые технологии для привлечения зрителя.

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