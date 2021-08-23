«У меня две любви, моя страна и Париж»: память Жозефины Бейкер увековечат в Пантеоне

«У меня две любви, моя страна и Париж». 30 ноября память исполнительницы этих знаменитых песенных строк Жозефины Бейкер увековечат в ее любимом городе, в парижском Пантеоне. В усыпальнице «великих людей» Франции она станет шестой женщиной. Брайан Буйон Бейкер, сын певицы, выразил пожелание, чтобы торжественная церемония символического перезахоронения перешла затем в «музыкальный спектакль, в праздник, полный радости жизни», по образу и подобию самой Жозефины.

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Жозефина Бейкер, внебрачная дочь уличного американского музыканта еврейско-испанского происхождения Эдди Карсона и чернокожей работницы Кэрри МакДональд, родилась в 1906 году в городе Сент-Луис в штате Миссури. В детстве она была вынуждена вместе с матерью выполнять поденную работу в богатых семьях, а в 13 лет бросила школу и в первый раз вышла замуж.

Тогда же началась и ее артистическая карьера. Жозефина организовала группу уличных артистов, в которой начала выступать сама. Тогда же, после развода, она вступила во второй брак — с Уильямом Бейкером. Филадельфия, Нью-Йорк, чрезвычайно удачное выступление в Бродвейском шоу — успех Жозефины растет и в 1925 году приводит ее в Париж.

Это эпоха расцвета джаза. Жозефина участвует в прогремевшем спектакле «Revue Nègre» в Театре на Елисейских полях, где только недавно утих скандал, вызванный «Русскими балетами». Едва прикрытая перьями и связками бананов танцовщица под звук барабанов исполняет «Танец дикарей».

«Речь шла о том, чтобы высмеять белых и их манеру управлять колониями, потому что во Франции хоть и меньше расизма, чем в США, но все же и там необходим прогресс в отношении к цветным людям и в их принятии в обществе», — заявляла она.

На сцену мюзик-холла «Фоли Бержер» Бейкер выходит с леопардом, наводящим ужас на публику. Единственная одежда певицы — связка бананов вокруг бедер.

Ее имя на устах у всех, ей посвящают стихи, перед певицей открываются двери парижских великосветских гостиных, «чернокожая Венера» становится символом эмансипации и свободы и самой яркой фигурой «безумной эпохи». Матисс и Пикассо пишут ее портреты, кубисты превозносят ее формы и пропорции, Севрская мануфактура выпускает в ее честь фарфоровую статуэтку.

Невероятный успех Бейкер во Франции совпадает с эпохой Дюка Эллингтона в США и возрождения Гарлема. Певица не забывает свою «вторую любовь» — к собственной стране, и активно участвует в борьбе против сегрегации черного населения. Но Франция остается ее домом, и перед началом войны, в 1937 году, она становится французской гражданкой, а в 1939 вступает в движение Сопротивления. Знаменитая танцовщица и певица вхожа в самые известные парижские круги, это позволяет ей собирать информацию для разведывательных служб освободительного движения. Партитуры служат ей для передачи шифрованных данных, а в корсаже она проносит список немецких шпионов, предназначенный британским спецслужбам.

После победы Бейкер ведет активную общественную деятельность в рамках Красного креста. За свое участие в Сопротивлении она была награждена медалями, орденом Почетного легиона и Военным Крестом.

Послевоенная жизнь актрисы проходит в замке Миланд в Дордони, купленном ею после очередного, четвертого, развода. Вместе с ней здесь живут двенадцать усыновленных ею детей. В 1963 году Жозефина Бейкер ненадолго возвращается в США, где поддерживает Мартина Лютера Кинга, а вскоре после кубинских событий выступает в поддержку Фиделя Кастро и резко критикует «американский империализм».

В то же время французские налоговые службы начинают напоминать Бейкер о ее долгах. Несмотря на помощь художественного мира, в частности, Брижит Бардо, ей не удается спасти замок, в котором живут ее дети и она сама. Одну ночь они проводят на улице, затем перебираются на кухню собственного дома, а в 1969 году покидают его окончательно.

Небольшой дом ей предоставит княгиня Монако Грейс, также американка и в прошлом певица. В свою очередь, помогает и Красный крест, организуя для Бейкер концерты в лучших залах Европы и Америки — Олимпии, Карнеги-холле и других.

24 марта 1975 года в парижском театре Бобино она отмечает концертом пятидесятилетие своей сценической деятельности. В зале — князь и княгиня Монако, участник Сопротивления и зять генерала де Голля Ален де Буасье, одевавший певицу кутюрье Пьер Бальмен, коллеги по сцене — Мик Джаггер, Тино Росси, Ален Делон и многие другие.

Последнее турне, все четырнадцать представлений которого будут пользоваться неимоверным успехом, продлится до 9 апреля. На следующий день, 10 апреля 1975 года, кровоизлияние в мозг не позволяет ей выйти на сцену. 12 апреля Жозефина Бейкер скончалась в возрасте 68 лет. Похороны с воинскими почестями состоялись в Монако, где прах певицы будет покоиться по-прежнему. В парижском же Пантеоне на символической церемонии 30 ноября будет открыто надгробие и памятная доска.

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