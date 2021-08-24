Французские хиты – 2021: Патрик Брюэль и его новый вальс для любимых

Настоящим хитом этого лета во Франции стала новая песня популярного шансонье и киноактера Патрика Брюэля с названием «A la santé des gens que j'aime» (за здоровье моих любимых). Этим гимном «любви и доброты» на мелодию ностальгического вальса маэстро объявил о подготовке нового сольного альбома, который выйдет осенью.

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Свой новый — десятый по счету — сольный альбом любимец французов Патрик Брюэль (Patrick Bruel) обещает выпустить к ноябрю. Его предыдущий сборник «Ce soir on sort...» (c названием, приглашающим хорошо провести вечер, отдохнуть и отвлечься от суеты), вышедший три года назад, разлетелся 250-тысячным тиражом.

Весной 2020 года большое концертное турне Брюэля по Франции прервала пандемия. Как и многие коллеги по сцене, свои встречи с публикой во время нескончаемых карантинов шансонье перенес в онлайн, давая концерты в фейсбуке прямо из дома. Эти камерные выступления под аккомпанемент одной лишь гитары Брюэль назвал «домашними стендапами», отметив, что за это время «миллионы людей побывали у него в гостиной». «Теперь моя очередь прийти к вам в гости», — сказал шансонье, объявляя серию камерных концертов по всей Франции.

На эти выступления в формате дружеских встреч Патрик Брюэль пригласил своих почитателей новой песней «A la santé des gens que j'aime», которая стала первым синглом будущего альбома.

Ее название звучит как тост для застолья, собравшего вместе дорогих и близких друг другу людей: «За здоровье людей, которых я люблю». Этим «посланием любви и доброты» Патрик Брюэль напоминает всем о самых простых, но крайне важных вещах.

За здоровье моих любимых! За их счастье и радости! Пусть никогда горести или страх не мешают им улыбаться! Пусть их будущее будет овеяно ароматами Юга! Пусть лишь любовь своими нежными словами отвечает их горьким вздохам.

Официальный сайт Патрика Брюэля. Youtube-канал и Facebook-аккаунт шансонье.

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