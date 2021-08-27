Французские хиты – 2021: новая «Улыбка» мастера летней музыки Keen'V

Этим летом французы получили новый музыкальный рецепт хорошего настроения от популярного соотечественника Keen'V. В топ летних хитов вошла свежая песня неизменно жизнерадостного музыканта «Je garde le sourire» о том, как важно «сохранять улыбку» в любых жизненных испытаниях. Композиция стала главным синглом нового сольного альбома «Rêver» (мечтать).

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Уже десять лет ни один летний отпуск французы не проводят без зажигательных танцевальных мелодий Кевина Бонне. С 2011 года Keen'V (сценический псевдоним музыканта и автора) выпустил немало успешных альбомов и бессчетное количество хитов, выходивших в топы популярности на радио и неизменно звучавших на французских дискотеках.

Альбомы Keen'V с его фирменной солнечной музыкой в стиле ragga выходили чаще всего летом, в момент затишья на музыкальном рынке, зато в разгар отпусков. Два года назад музыканта постигла неудача: восьмой по счету сольник с названием «Thérapie» (терапия) и песнями личного, почти исповедального характера не нашел отклика у публики, а намеченное в 2019 году турне даже пришлось отменить.

Оправившись от провала, 38-летний Keen'V принес извинения «своей» публике, вернувшись к фирменному танцевальному стилю и имиджу «человека-праздника» (а также, по его собственным словам, «прикольного парня, который пишет дурацкие песни»).

Свой девятый альбом с названием «Rêver» (мечтать) музыкант выпустил в мае этого года — на излете очередных санитарно-карантинных ограничений во Франции. Главный сингл диска — песня музыканта «Je garde le sourire» (я сохраняю улыбку) — стала приглашением вернуться к нормальной жизни после нелегких испытаний пандемией.

В новом сингле Keen'V дает простой рецепт того, как справляться с «поражениями» и унынием, когда жизнь становится не похожей на «нескончаемый мирно текущий поток», а «настроение не всегда остается праздничным». «Падать и подниматься, всегда видеть вещи с положительной стороны, не терять вдохновения и мотивации — и всегда сохранять улыбку», — поет Keen'V.

В 2020-м нелегком «пандемийном» году с его бесконечными карантинами музыкант поддерживал сидевших взаперти соотечественников новыми солнечными мелодиями. «В один прекрасный день я отправлюсь на Таити». Этими словами начинается его композиция «Tahiti», выпущенная весной прошлого года и вошедшая в сотню самых популярных песен французского радиоэфира.

А осенью Keen'V порадовал поклонников совместной работой с популярной ивуарийской группой Magic System — танцевальным хитом с ободряющим названием «Quoi qu'il arrive» (что бы ни случилось).

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