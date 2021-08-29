Французские хиты – 2021: новая песня Zaz в ожидании альбома и дуэта с Тиллем Линдеманом

Самая известная в мире французская певица последнего десятилетия Zaz объявила о скором возвращении на сцену с новыми песнями. В конце августа она выпустила композицию «Imagine», первый сингл будущего диска, который выйдет в конце октября. Среди 13 треков пятого сольного альбома Zaz с названием «Isa» поклонников певицы ожидает поразительный сюрприз — дуэт звезды французской песни с Тиллем Линдеманом, лидером группы Rammstein.

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После трехлетнего перерыва Zaz объявила о своем возвращении на сцену с новыми песнями. В последних числах августа певица, которую критики не без пафоса называют «послом французской песни в мире», выпустила новую композицию с названием «Imagine» (представь, вообрази). Это первый сингл пятого по счету сольника в карьере Zaz. Он выйдет 22 октября, одиннадцать лет спустя после дебютного диска, который принес певице мировую славу.

Певица предупредила, что песни нового альбома будут «очень личными», на что намекает даже рабочее название диска — «Isa» (сокращенное имя самой исполнительницы — Изабель Жеффруа).

Объявив о возвращении на сцену, Zaz рассказала, что после выхода предыдущего альбома «Effet miroir» (зеркальный эффект) в 2018 году она решила взять творческую паузу, чтобы «пожить для себя самой» после многих лет жизни в бешеном ритме концертной и студийной работы. По словам Zaz, решение заняться собой и «углубиться в себя» она приняла еще до пандемии, поставившей на паузу жизнь музыкантов и артистов.

Двухлетний перерыв, как призналась певица, во многом изменил ее, став отправной точкой для творческого обновления. Она встретила свою любовь, отпраздновала 40-летие и вернулась к музыке с желанием сделать что-то новое, чего раньше не делала. «После многих месяцев, проведенных наедине с собой, в размышлениях о себе, об окружающем мире и невиданной ситуации, которую мы сейчас переживаем, я потихоньку возвращаюсь на творческий путь. Нежности и добра всем нам», — написала Zaz в конце июля в своем Instagram.

Mon nouvel album sort le 22 octobre et il s'appellera Isa... En attendant, vous pouvez en précommander une édition collector avec une lithographie sur le lien!https://t.co/M0tDPCU4iv pic.twitter.com/yo0ndLFg07 — Zaz (@Zaz_Official) August 26, 2021

27 августа она представила свой новый сингл «Imagine» словами: «Я надеюсь, что эта песня даст вам силы верить, мечтать и продолжать строить новый мир. Пусть она подпитывает и поддерживает вас своей жизнерадостностью и решимостью».

«Я представляю себе завтрашний мир, который бы рифмовался с тобой и со мной / Наши судьбы прорисовываются на краю берега и вместе утекают в бесконечность / А что если снова помечтать? / Представь, вообрази все то, что мы могли бы вместе соткать / Что если пряжа будущего — в наших руках? / Представь, вообрази мир по своему образу и подобию, мир более нежный и добрый, чем этот», — поет Zaz в своей новой песне «Imagine».

В новом альбоме, который выйдет через два месяца, певица приготовила всем неожиданный сюрприз — дуэт с Тиллем Линдеманом. Вместе они записали песню с названием «Le jardin des larmes» (сад слез). Три года назад Zaz рассказывала о своем знакомстве с лидером метал-группы Rammstein, который оказался поклонником французской певицы и при личной встрече после своего парижского концерта даже пустился в пляс в гримерной под звуки самого первого хита француженки «Je veux» (я хочу).

На 2022 год Zaz запланировала мировое концертное турне — «Organic Tour». С 19 января по 29 сентября, помимо Франции, она выступит в Бельгии, Германии, Швейцарии, Великобритании и Испании.

► Главный сингл предыдущего альбома Zaz «Effet miroir» — песня с испанским припевом и названием «Qué Vendrá» (что будет дальше)

► Zaz о возвращении на сцену в интервью радио RFM 27 августа 2021.

► Официальный Youtube-канал певицы

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