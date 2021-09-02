Скончался автор музыки к фильмам «Серпико» и «Грек Зорба» Микис Теодоракис

В четверг, 2 сентября, в возрасте 96 лет скончался Микис Теодоракис — автор знаменитой мелодии к танцу сиртаки, показанному в фильме 1964 года «Грек Зорба», а также к ряду других фильмов, включая «Серпико» Сидни Люмета. Он также являлся крупным общественным деятелем, одной из ключевых фигур греческого сопротивления в годы Второй мировой войны, а затем в эпоху военной диктатуры. По случаю его кончины греческое правительство объявило в стране трехдневный траур.

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Точные причины смерти греческого композитора не называются, однако на протяжении последних лет Теодоракиса неоднократно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Микис Теодоракис родился 29 июля 1925 года на острове Хиос. С 12 лет он уже начал писать музыку, а в 17 лет дал свой первый концерт. Когда в 1940-е годы на Грецию начали наступления итальянские, а затем и германские войска, Теодоракис примкнул к движению сопротивления. Продолжить музыкальное образование ему удалось лишь в 1950 году — в Консерватории Афин. Четыре года спустя Теодоракис отправился учиться во Францию, в Консерваторию Парижа, где его учителем по классу музыкальной теории и анализа был композитор и пианист Оливье Мессиан.

Теодоракис известен как композитор, работавший в жанре классической и народной музыки. Он написал множество мелодий к экранизациям греческих драм, симфонии, оперы. Однако настоящая известность к нему пришла после того, как он написал мелодию для танца, показанного в фильме Михалиса Какоянниса «Грек Зорба», получившего три «Оскара» в 1965 году. Теодоракис также является автором саундтрека к фильму «Серпико», главную роль в котором исполнил Аль Пачино.

Композитор активно занимался политической и общественной деятельностью. До установления в Греции режима черных полковников был депутатом парламента от Единой левой демократической партии. После путча и установления в стране военной диктатуры Теодораксис попал за решетку, а в 1970 году его выслали из Греции. Он вновь приехал во Францию, где прожил несколько лет, а затем, после падения военного режима, вернулся в Грецию, где возобновил политическую деятельность. В 1981 году он был избран депутатом, а в начале 1990-х годов Теодоракис был министром без портфеля в греческом правительстве.

Реагируя на кончину композитора, президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила, что Теодоракис был фигурой «всегреческого значения» и в то же время «универсальным артистом, бесценным достоянием нашей музыкальной культуры». Министр культуры Лина Мендони сказала, что с уходом Теодоракиса ушла часть души Греции. «Сегодня мы потеряли частичку души Греции. Микис Теодоракис, Микис-учитель, интеллектуал, радикал, наш Микис ушел», — сказала она.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη.



«Το όνομά του ταυτίστηκε με την Ελλάδα, και σήμερα η Ελλάδα τον αποχαιρετά, με σεβασμό και αγάπη...»

👇https://t.co/6LLJ1Al3fQ pic.twitter.com/4ucfFOyGin — Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (@cultureGR) September 2, 2021

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, открывая в четверг заседание совета министров, также почтил память величайшего композитора. «Как в свое время говорили о [поэте Костисе] Паламасе, мы забыли, что он был смертным», — сказал Мицотакис, отметив, что Микис Теодоракис «оставил после себя наследие — свои песни, свою политическую деятельность», а также «свой национальный вклад во времена кризисов».

В 2010 году Микис Теодоракис выступил против жесткого подхода со стороны кредиторов Греции — Международного валютного фонда и Евросоюза. В последние годы жизни композитор выступал против соглашения между Грецией и Северной Македонией касательно названия бывшей югославской республики.

По случаю кончины композитора греческое правительство объявило в стране трехдневный траур.

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