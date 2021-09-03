Виндзоры и немножко нервно. Венецианский фестиваль дал сбой в организации

С 1 по 11 сентября на итальянском острове Лидо проходит 78-й Венецианский кинофестиваль. Старейший европейский фестиваль был проведен и в прошлом году, в самый разгар пандемии. В этом году кинофорум собрал яркие фильмы, которые из-за замысловатых антиковидных мер удается посмотреть далеко не каждому кинокритику. О первых фильмах, атмосфере на фестивале, который едва не стал чемпионатом среди журналистов по поискам билетов в кино — в венецианском материале культурного обозревателя RFI Екатерины Барабаш.

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78-й Венецианский кинофестиваль — единственный из крупных киносмотров, умудрившихся состояться в разгар пандемии в прошлом году. И пока остальные фестиваль лишь раскачиваются, Венецианский уверенно идет вперед, чувствуя себя выжившим после бомбежки, в то время как остальные прятались в подвалах.

Антиковидные меры здесь блюдут свято. Рассадка — строго через одного. Никаких вечеринок (ох, и слава богу — вечно хочется сходить постоять рядом с красивой жизнью с бокалом просекко в руке, но вечно нет времени). Никаких толп и очередей. Все аккредитованные делятся на «чистых» и «нечистых» — вакцинированных и не вакцинированных. Понятно, что Россия и тут в изоляции — хваленый «Спутник» в Европе, как известно, признанной вакциной не считается, поэтому российские участники фестиваля здесь под особенно пристальным наблюдением. Каждые 48 часов будь любезен сделать тест ПЦР и предъявляй его повсюду, где попросят. А попросят везде. На аккредитации у таких — специальная метка в виде отрезанного уголка беджа, и невакцинированных теперь видно издалека. Спасибо хоть на лбу клейма не поставили.

С фествиальными гостям фестиваль строг. К себе, как выяснилось, — вовсе нет. А именно: по каким-то неведомым причинам попасть в кино практически невозможно. Да, вот такая досадная мелочь — приехал работать, а работать не с чем. Если раньше на фильмы попадали просто отстояв в очереди, то теперь во избежание скопления человеческих особей проход по заранее забронированным билетам. Прекрасная система, только вот беда: билетов нет никогда. Где они все — загадка. Если сидеть на специальном сайте для аккредитованных без сна и отдыха и тыкать в кнопки до посинения рук — что-то ухватить можно. Этим «что-то» нам и предложено довольствоваться, и то если только посвятишь поискам билетов немало часов. Сказка про белого бычка в действии: в кино ходить нет времени — надо ловить билеты. Ловить билеты некогда — надо смотреть кино. Но кино смотреть не получается, если не нарыл билетов. И так далее, пока не упадешь в злобном измождении.

Но на что-то попасть все-таки удается, и тогда желание оторвать голову всей верхушке фестиваля на время пропадает.

Режиссер Паоло Соррентино и актер Тони Сервилло на премьере фильма «Рука бога» в Венеции © (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

«Рука бога» Паоло Соррентино, например, способная вызвать нежность даже к организаторам фестиваля. Картинки из детства, поведенного в Неаполе, вопреки голословным утверждениям, не имеют ничего общего с феллиниевским «Амаркордом». Они разные даже по интонации — если «Амаркорд» наполнен рефлексией, попытками что-то распознать в прошлом, вглядевшись в него из настоящего, то «Рука бога» — это скорее набор вспыхивающих ярких воспоминаний, это радость-фейерверк вперемешку с колющей нежностью. В фильме обязательный, как талисман, любимый актер Соррентино Тони Сервилло — он играет отца главного героя, немножко беспутного, немножко неразумного, не очень верного, но отчаянного любящего мужа. История родителей Соррентино трагична — они погибнут вместе ночью от утечки газа, когда их 16-лет поедет на футбольный матч с со своим кумиром Марадоной. Билет на матч подарил ему отец… С тех пор Соррентино считает Марадону своим спасителем.

Кристен Стюарт на премьере фильма «Спенсер», в котором она сыграла роль принцессы Дианы © Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

Фильм Пабло Ларраина «Спенсер» сразу стали считать одной из самых долгожданных премьер этого года. Еще бы — в центре принцесса Диана, всеми любимая и жалеемая, а сыграла ее Кристен Стюарт, загадочная и популярная. Но, как еще недавно принято было писать в соцсетях, «что-то пошло не так». Мы видим принцессу в момент, когда она принимает самое непростое решение в своей жизни — развестись с принцем Чарльзом. Королевская семья собирается в одном из своих поместий на Рождество. Режиссер хочет показать заскорузлость британских традиций, их несовместимость с современными веяниями — члены королевской семьи похожи на манекенов в роскошном интерьере. Слово «традиция» звучит здесь на каждом шагу, с каждым разом теряя свой изначальный привлекательный смысл. На фоне этой мертвечины — живая страдающая молодая женщина, не знающая, как ей вырваться из плена Виндзоров. Но режиссер, кажется, слегка переборщил с живостью и непосредственностью героини, сделав несчастную Диану припадочной дамочкой совсем уж не в себе. Конфликта мировоззрений и характеров не получилось — карикатурность героев и ситуации сводит на нет любые возможные поползновения разобраться в этой мешанине нелепостей.

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