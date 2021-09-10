Юра Борисов шагает по планете. Российские фильмы Венецианского фестиваля

Ближе к концу Венецианского фестиваля основная программа выстрелила двумя российскими картинами — «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, участвующих в основном конкурсе, и «Мама, я дома» Владимира Битокова, приглашенного в новую конкурсную программу «Горизонты extra».

Реклама Читать далее

Чупов с Меркуловой на Лидо не новички — два года назад их фильм «Человек, который удивил всех» участвовал здесь в программе «Горизонты», и актриса Наталья Кудряшова получила в этой программе приз за лучшую женскую роль. Теперь творческий и семейный тандем — уже в главном конкурсе. Сами авторы определяют жанр совей новой работы как «мистический триллер». Мистического тут и правда немало, от триллера — гораздо меньше, так как приключения главного героя имеют вполне предсказуемый конец.

Действие фильма четко определено — это 1937 год, разгар масштабных чисток. Капитан Волконогов (Юра Борисов), сообразивший, что с минуты на минуту он вслед за коллегами из НКВД окажется в застенках собственной конторы, где ему с помощью особых мер будет настойчиво предложено сознаться в шпионской деятельности, пускается в бега. Его менее сообразительный коллега Веретенников (Никита Кукушкин), встав из общей могилы, куда он сброшен вместе с такими же товарищами-коллегами, сообщает Волконогову, что попал в ад и что у него, у Волконогова, есть один способ избежать преисподней — обойти семьи замученных им жертв и добиться хоть от кого-то прощения. Поверивший в бессмертие души беглец пускается в путешествие, надеясь не разделить судьбу друга. На поимку Волконогова брошены все еще не расстрелянные силы НКВД во главе с майором Головней (Тимофей Трибунцев), печальным и циничным туберкулезником. Визиты к родственникам замученных «иностранных шпионов» (а рука все время пытается вывести «иностранных агентов») перемежаются флешбэками, в которых главный герой охотно исполняет свою работу по выбиванию признаний из арестованных.

Встречи с родственниками убиенных — пожалуй, самая сильная часть фильма. Дочь расстрелянного профессора биологии (Наталья Кудряшова), отец расстрелянного ни в чем не повинного парня (Юрий Кузнецов), потерявшая рассудок от горя вдова скромного бухгалтера, расстрелянного за немецкую фамилию (Виктория Толстоганова) — небольшие эпизоды драматургически выверены и безупречно сыграны, за каждым персонажем просматривается своя трагическая история.

Наталья Меркулова в Венеции: «Это не историческое кино»

Отправив героев в 1937-й, авторы попытались придать теме вневременное, а если точнее — вечное звучание. Для этого к работе над картиной привлечены лучшие силы в области визуального освоения задуманного — Сергей Февралев и Надежда Васильева. Стилистика фильма балансирует между инфернальной мистикой и эстетикой первых пятилеток. Сотрудники НКВД (впрочем, название этой зловещей конторы в фильме ни разу не упоминается) облачены в ярко-красные спортивные штаны, вызывающие сразу россыпь ассоциаций — тут и советский флаг, и кровавый цвет террора, и гопники из 90-х, и даже опричники Ивана Грозного. Ленинград, в котором происходит действие, заполнен безликими людьми в серых бесформенных одеждах, трамвай, в котором герой то и дело спасается от погони, дребезжит знакомым по множеству фильмов характерным довоенным лязгом, а бесчисленные питерские дворы и подворотни словно скрывают в себе Раскольникова с топором под пальто.

Кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал» © labiennale.org

Правда, этот художественный прием — свободное путешествие во времени, — несмотря на качественное воплощение, остается самодовлеющим. Он словно существует сам по себе, так до конца и не сумев сработать на авторский замысел. Взявшись за евангельские темы — покаяние и прощение, — авторы словно заблудились в «высоких» категориях. Сложнейшие проблемы оказываются размыты желанием сказать сразу все, что авторы про них знают. Фильм перенасыщен метафорами до такой степени, что за вполне привлекательным фасадом тонет смысловая часть, и, если чуть-чуть разгрести верхний визуальный пласт, становится видна неуверенность авторов в части поиска собственной задачи.

«Мама, я дома» Владимира Битокова — фильм более цельный, хотя и менее замысловатый внешней. Героиня фильма Антонина, водитель автобуса из небольшого кавказского городка (Ксения Раппопорт), получает известие о гибели 18-летнего сына в Сирии. Ничего не сказав матери, тот подрядился в ЧВК. Не поверившая в смерть сына, Антонина пытается найти хоть какую-то информацию о нем, но в итоге обрекает себя на преследование спецслужб и мучительную изоляцию в городе. Чтобы угомонить настойчивую мать, ей присылают молодого человека, который называет себя ее сыном (и снова — Юра Борисов, до этого появившийся и в двух фильмах Каннской программы), — пусть общественность успокоится, а женщину назовут безумной. Зримая реальность элегантно перемешана с условностью, жесткие бытовые подробности вплетаются в поэтическую канву картины, а дотошно-внимательная камера Ксении Середы создает единый самостоятельный стиль фильма. Битоков — ученик Александра Сокурова, выпускник его кабардино-балкарской мастерской, и после удачных опытов Кантемира Балагова, Владимира Битокова, Киры Коваленко впору вводить термин «педагогический феномен Сокурова».

Главную роль в фильме «Мама, я дома» исполнила Ксения Рапопорт. Ее героиня, Антонина, водитель автобуса из небольшого кавказского городка, получает известие о гибели 18-летнего сына в Сирии. Кадр из фильма © labiennale.org

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться