Париж вспоминает Джонни Халлидея: памятник, площадь и мегаконцерт в память о рок-кумире французов

14 сентября в Париже стало днем памяти «национального рокера» Франции Джонни Халлидея. Почти четыре года спустя после ухода из жизни рок-певца, ставшего народным кумиром, в столице был открыт памятник музыканту, его именем была названа площадь у стадиона в квартале Берси, где вечером прошел памятный концерт с участием ведущих звезд французской музыки.

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Утром во вторник, 14 сентября, у парижского стадиона в Берси было более чем многолюдно. Толпы поклонников рок-певца Джонни Халлидея собрались на торжественную церемонию памяти кумира поколений, ушедшего из жизни в ночь с 5 на 6 декабря 2017 года.

Среди собравшихся выделялись 150 байкеров, многие из которых провожали Джонни в последний путь в Париже почти четыре года назад в ходе общенационального прощания с одним из самых популярных во Франции певцов.

Место для памятной церемонии было выбрано неслучайно: на стадионе в Берси (спортивно-концертном комплексе Paris Bercy, получившем позже название Accor Arena) «национальный рокер» страны дал более 100 концертов, каждый раз собирая десятки тысяч поклонников.

В этот вторник площади (эспланаде) перед стадионом было торжественно присвоено имя музыканта — Esplanade Johnny Hallyday.

Площади (эспланаде) перед спортивно-концертным комплексом в квартале Берси торжественно присвоено имя музыканта — Esplanade Johnny Hallyday AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Архитектурной доминантой пространства стал памятник Халлидею. Шестиметровое творение художника и скульптора Бертрана Лавье представляет собой гитарный гриф, увенчанный мотоциклом Harley Davidson, принадлежавшим самому рокеру. Машины этой культовой марки стали неотъемлемой частью имиджа Джонни, заядлого байкера.

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Мэр Парижа Анн Идальго, открывая памятник и площадь, отметила, что отныне во Франции появилось мемориальное место, куда все поклонники Халлидея могут прийти, чтобы поклониться его памяти. Сам музыкант похоронен на острове Сен-Бартелеми, вблизи Гваделупы. В 6500 километров от метрополии. На этом островке Антильского архипелага в Карибском море музыкант отдыхал между гастролями, съемками и студийной работой.

Мэр Анн Идальго также зачитала слова дочери музыканта Лоры Смет (она носит настоящую фамилию отца — Жан-Филиппа Смета), переданные по случаю памятной церемонии: «Я так счастлива, что теперь в моем городе есть место, где я могу побыть рядом с тобой».

Памятник Джонни Халлидею на площади его имени возле спортивно-концертного комплекса в квартале Берси (Accor Arena). AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

На церемонии в квартале Берси выступила вдова Джонни, его последняя супруга Летисия Халлидей:

«Джонни так много дал нам, что каждый из нас по мере возможности должен вернуть ему хотя бы частичку того, что он нам передал. В этом и заключается смысл сегодняшней церемонии: увековечить на парижской земле оставшийся после него след. Чтобы, в свою очередь, мы могли передать это будущим поколениям. Он был бы очень с горд той данью уважения, которую мы воздаем ему сегодня», — сказала Летисия Халлидей.

На площади — отныне эспланаде Джонни Халлидея — выступили музыканты, которые сопровождали рокера на сцене в последние годы его жизни, в том числе пианист Иван Кассар, гитрарист Яроль Пупо.

Памятник Халлидею назван неоконченной первой строчкой одного из хитов рокера — «Quelque chose de…», «что-то из...» («Quelque chose de Tennessee» / «Что-то из Теннеси» — песня Мишеля Берже 1985 года из альбома Халлидея «Rock'n'Roll Attitude» / «Настроение рок-н-ролл»). Проект памятника был утвержден муниципальным советом Парижа, несмотря на критику депутатов от партии «зеленых», увидевших в нем рекламу не слишком, мягко говоря, экологически чистой модели мотоцикла.

В здании концертного комплекса Accor Arena отныне будет работать бар имени знаменитого рок-певца — Johnny’s Bar.

В день 14 сентября управление парижского транспорта временно «переименовало» находящуюся тут же, на площади, станцию метро. На сутки таблички на станции «Bercy» 6-й и 14-й линии заменили на новые — «Bercy Johnny».

День памяти Джонни Халлидея завершился в девять часов вечера в зале Берси большим концертом с названием «Johnny Hallyday que je t'aime» (Джонни Халлидей, как же я люблю тебя). «Как же я тебя люблю» — строчка еще одной культовой песни французского рокера и поп-звезды. Перед 10 000 зрителей выступят ведущие звезды французской музыкальной сцены: Флоран Пани, шансонье Патрик Брюэль, рок-певица Катрин Ренже (группа Les Rita Mitsouko), гитарист Луи Бертиньяк, композитор Каложеро, Гаэтан Руссель (рок-группа Louise Attaque), а также Патрик Фиори, Жюльен Доре и другие. Трансляцию концерта будет вести главный канал общественного французского телевидения France 2.

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