Где у баррикады середина. Премьера фильма Стефана Бризе «Другой мир» прошла в Венеции

В этом году главным победителем Венецианского фестиваля стал фильм французской кнематографистки Одре Диуан. Всего в конкурсной программе было представлено три фильма из Франции, в том числе — «Другой мир», фильм, завершивший кинематографическую трилогию режиссера Стефана Бризе, две предыдущие части которой были показаны в Каннах. Фильм, который пока не вышел даже во Франции, посмотрела корреспондент RFI в Венеции Екатерина Барабаш.

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54-летний Стефан Бризе, один из самых заметных и успешных французских режиссеров своего поколения, известен как исследователь проблем «маленького человека». Его фильмы «Синева городов», «Между взрослыми», «Я здесь не для того, чтобы меня любили», «Закон рынка», «На войне» разглядывают среднестатистического француза через объектив кинокамеры, как через объектив микроскопа.

Самый удачный его фильм — «Закон рынка» — принес награду за лучшую мужскую роль Венсану Лендону, любимому актеру Бризе и его талисману. Этот почти бессловесный фильм рассказывает историю охранника в супермаркете, вынужденного выбирать между «законом рынка» и милосердием, и явно перекликается с дарденновскими историями «простых» людей, которые в конечном счете выбирают человечность. В картине «На войне» Бризе работает в лучших традициях остросоциального кино, показывая, как человеческое достоинство входит в клинч с теми самыми сомнительными законами рынка.

В «Другом мире» в центре повествования уже не «маленький» человек, но руководитель крупной корпорации, Филипп Лемель, «белый воротничок» за пятьдесят. Успешная карьера, прекрасная жена Анна (Сандрин Киберлен), двое взрослых детей… Казалось бы, сбываются все мечты. Но жена подает на развод — одержимость Филиппа работой давно подточила их на первый взгляд прочный брак. К тому же у пары психически нестабильный сын, и его состояние стремительно ухудшается. Растерянный герой ищет спасения в работе — там его ценят, там он на коне, там он забывает о своих домашних горестях. Но и тут в одночасье все рушится — неверный шаг Филиппа приводит к крупному скандалу корпорации с профсоюзами, и Филипп мгновенно превращается в аутсайдера. Какой из его двух миров настоящий? Какой — другой?

Венсан Лендон и Сандрин Киберлен в фильме «Другой мир» © Nord Ouest Films / France 3 Cinéma

«Другой мир» завершает трилогию, начатую фильмами «Закон рынка» и «На войне», о противостоянии приоритетов сильных мира сего и зависимых от них. Во всех трех фильмах (в «Другом мире» — тоже, хотя главный герой тут из касты сильных мира сего) рабочие обнаруживают, что их жизненные установки, их представления о справедливости ломаются под тяжестью законов рынка. Эти законы бесчеловечны, они защищают только рынок, но обходят стороной человека и его достоинство. «Другой мир» — наиболее интересный фильм трилогии, потому что показывает не только противостояние двух миров, но и зыбкость границ между ними. Герой картины, много лет отстаивавший интересы своего класса, в одну минуту оказывается среди тех, кого законы его мира меньше всего принимают во внимание. Теперь Филипп — свой среди чужих и чужой среди своих. Он уже не понимает, на какой стороне баррикад находит и где искать спасения. Есть еще и третий мир — семья, которую, как он выясняет к своему изумлению, он на протяжении многих лет разрушал.

Венсан Лендон, Сандрин Киберлен и Стефан Бризе перед премьерой фильма «Другой мир» на 78-м Венецианском фестивале © Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

«Другой мир» — разговорный фильм. Львиная доля действия происходит за столом совещаний в корпорации, где до хрипоты обсуждают крупный проект, грозящий сокращением штатов заводов. Говорят много, эмоционально, ссорясь и переругиваясь, и зритель время от времени теряет нить разговоров. Первый раз — недоумение. Второй раз — раздражение. На третий раз понимаешь, что все эти запутанные словесные дебри на самом деле не имеют никакого смысла. Они — лишь шумное сотрясание воздуха. Поняв это, можно выдохнуть, откинуться на спинку кресла и успокоиться — ничего и не нужно понимать. Автоматные очереди монологов топ-менеджеров — не более чем набор слов. Можно было бы даже закрыть глаза, если бы не тонкая, нервная и изумительно точная игра Венсана Лендона. Это особенное удовольствие — следить за его лицом, которое все время меняется, не меняясь. Лендон — актер поразительной органичности. Казалось бы, он ничего не делает в кадре, его мимику и мимикой-то с трудом можно назвать — настолько она аскетична. Но за его тихой брутальностью — буря и натиск. Их дуэт с Сандрин Киберлен, актрисой необычайно эмоциональной и подвижной, — это лед и пламень. Пикантности этому дуэту придает тот факт, что Лендон и Кимберлен — в прошлом муж и жена, прожившие вместе пятнадцать лет.

Бризе с каждым разом снимает все более интересное кино, расширяя масштаб проблем и все глубже погружаясь в тонкости отношений человека и общества. Его часто называют «французским Кеном Лоучем», и с каждым новым фильмом становится все понятнее, что это комплимент не только Бризе.

На Венецианском фестивале фильм не попал в зону повышенного интереса жюри, и очень жаль — строгая простота исполнения вкупе с острой актуальностью и масштабностью проблем становится все более желанным, но все более редким гостем на крупных фестивалях.

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