«Пришедшие издалека» — Лувр приглашает в путешествие

Счастливую для пост-карантинного времени тему выбрал Лувр для продолжения цикла выставок в Малой галерее — путешествие во времени и вокруг света. «Пришедшие издалека» — это о материалах, о дереве и камне, о фарфоре и перламутре, о стекле и перьях диковинных птиц, прибывших из далеких стран и послуживших европейским мастерам для создания великолепных произведений. Главный хранитель отдела декоративного искусства Филипп Мальгуир провел корреспондента RFI по выставке.

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Маленький коробейник и не думал, что ему выпадет такая слава — попасть на афишу Лувра. В своем коробе он несет товары для простого люда — за спиной много не пронесешь. Здесь кофе и шелковые ленты, лекарства и реликвии, игрушки и столовые приборы, дешевые украшения и пряжки для туфель, перочинный ножик, зеркальце, духи и много всякой всячины. Бывший солдат, безземельный крестьянин или просто бродяга? Шляпа ему велика и наверняка куплена у тряпичника, зато сама фигурка сделана из слоновой кости и украшена золотом и бриллиантами. Мария-Антуанетта привезла с собой драгоценную игрушку в Париж. Короб открывается и позволяет рассмотреть миниатюрные предметы, а также картину на эмали с изображением человека, в ужасе бегущего по берегу. В море тонут тюки с товарами, вдалеке горит корабль. Скорее всего, сцена происходит в 1702 году в испанском порту Виго, где английский флот атаковал испанские галионы, перевозившие кошениль, слоновую кость, индиго, табак, медь, сахар, кожи, красное дерево, попугаев и другие драгоценные товары. Трофеи были колоссальны и стали сюжетом для городских легенд.

Индийский деревянный ларец, украшенный перламутром, в оправе из золота и серебра с гранатами, сердликом и агатами. Франция, 1500-1530. © RMN-Grand Palais musée du Louvre — Michele_Bellot

«Материалы, прибывшие издалека, часто превращаются в предметы роскоши и престижа, — рассказывает Филипп Мальгуир, — но они подвергаются обработке с помощью местных техник, приобретая новый смысл. Один из наиболее ярких примеров — фарфор XVIII века, который родился в Китае, но который умели тонко расписывать благодаря открытиям европейских техник».

Еще один пример — ларец, «сделанный по моде страны Индии» и украшенный перламутром. «Кроме драгоценных камней, из Индии привозили сокровища, добытые из глубин моря, — продолжает хранитель, — черепаховые панцири, перламутр и жемчуг. Европейцы покупали «чистые» материалы, но также и предметы из них, поражавшие их воображение еще больше». Раковины турбиниды, из которых добывали перламутр, так называемые «зеленые тюрбаны» сами по себе считались диковиной. На выставке также представлен крупный экземпляр, превращенный ювелиром в шлем, из которого выходит морское чудовище.

Деревянный ларец украшен тонкими перламутровыми пластинами, как чешуей. В 1532-1533 парижский ювелир Пьер Манго, получивший в руки это сокровище, одел его в оправу из золота и серебра, агатов, гранатов и сердолика. Эти камни — тоже «прибывшие издалека».

Животные материалы часто служат для изображения самих животных, большей частью невиданных в Европе. Страусы, райские птицы, слоны, носороги и жирафы путешествуют и позируют.

Носорог Клара. Мейсенский фарфор, XVIII век. © RMN-Grand Palais musée du Louvre — Jean-Gilles Berizzi

Индийский носорог по имени Клара прибыл в Роттердам в 1741 году и стал звездой общеевропейского масштаба. «Это животное стало моделью, возможно, самого большого числа портретов в истории анималистики», — говорит Филипп Мальгуир. Капитан ванн дер Меер, привезший его из Индии, и не думает сделать подарок двору, а прогуливает Клару по Европе, беря деньги за показ. В Мейсене великий Иоганн Иоахим Кендлер делает фигурку Клары из фарфора. Он и раньше изготавливал фигурки носорога, копируя их с гравюры Дюрера, но увидев Клару вживую, отказался от змеиной чешуи на ногах и птичьего клюва.

Туфелька-«трансформер» из слоновой кости. Нидерланды или Германия, 1650. © RMN-Grand Palais musée du Louvre — Jean-Gilles Berizzi

Но самым распространенным материалом с древних времен был «слоновий зуб» — бивни слона, из которых мастера творили настоящее кружево. Ювелиры использовали также клыки кабана, рог гиппопотама и бивень (на этот раз действительно зуб) нарвала. Но слоновая кость встречается чаще всего. В XVII веке Пьер Симон Жайо создает удивительный предмет — резную туфельку из слоновой кости с дверцами, рельефами и скульптурами, рассказывающую историю Спасения от сотворения мира до Страстей Христовых.

Выставка небольшая, и позволяет задержаться у каждого предмета, прожить его историю. И, наконец, отправиться в путешествие — по Месопотамии и Риму, по Африке и Индии. Такой возможностью посетители Лувра смогут воспользоваться до 4 июля.

Антонио Темпеста. Ловцы жемчуга в Индии. Живопись маслом на лазурите, 1555-1630. © RMN-Grand Palais musée du Louvre — Franck_Raux

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