Выставка собраний братьев Морозовых продлится в Париже до 22 февраля

В парижском музее Fondation Louis Vuitton с 22 сентября по 22 февраля проходит выставка двухсот работ из объединенных собраний Михаила и Ивана Морозовых. В Париже представлены Морозовские собрания, национализированные большевиками, которые впервые покинули Россию с момента образования коллекций в начале XX века. Выставка — плод сотрудничества французской группы LVMH, мирового лидера на рынке люксовых товаров, с российскими музеями. Второй за четыре года показ собраний русских коллекционеров в Fondation Louis Vuitton, открыл президент Эмманюэль Макрон.

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Выставка коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых проходит в музее, расположенном в Булонском лесу, в рамках цикла «Иконы нового искусства» (Icônes de l’art moderne).

В Fondation Louis Vuitton представлены не только французские, но и русские мастера живописи. Вместе с Мане, Роденом, Моне, Писсарро, Ренуаром, Сислеем, Сезанном, Гогеном, Ван Гогом, Матиссом, Пикассо в Париж привезли работы Репина, Врубеля, Коровина, Серова, Гончаровой, Малевича, Кончаловского. Всего — 47 художников, среди которых 17 — русских.

Работы для выставки предоставили семь музеев. В основном Пушкинский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, но также Русский музей Санкт-Петербурга, Художественный музей Днепра (Украина), Национальный художественный музей Беларуси, московский музей искусства авангарда МАГМА и частные коллекционеры. Группа LVMH финансировала реставрацию многих шедевров.

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