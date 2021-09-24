Древняя любовь в новом мире. «Кинотавр» и основной инстинкт

В Сочи на фестивале «Кинотавр» в главном конкурсе были показаны фильмы двух известных российских режиссеров — Александра Зельдовича («Медея») и Николая Хомерики («Море волнуется раз»). Два фильма о силе любви, разрушающей и созидающей. На премьерах в дождливом Сочи побывала кинообозреватель RFI Екатерина Барабаш.

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32-й «Кинотавр», сопровождаемый ливнями, холодом и штормами, подплыл к завершению. В субботу жюри под председательством Чулпан Хаматовой объявит победителей, мы опять услышим о возрождении российского кино, все будут друг друга поздравлять, и усталые, но довольные, мы разъедемся по домам. И сделаем вид, что все хорошо.

Вид-то мы сделаем, но хорошо от этого вряд ли станет. Потому что не львиная доля фильмов снята так, словно кино вообще отменили. Отменили киноязык, отменили смысловые пласты, отменили жизнь в кино. И вроде все (или почти все на месте), а вопрос «Зачем все это?» так часто повисает в воздухе, что пусть уж остается там висеть — скоро опять пригодится.

Едва ли не самым ожидаемым фильмом была «Медея» Александра Зельдовича. 62-летний режиссер на сегодня снял всего четыре фильма, и каждый из них ждут, каждый обсуждают. «Медея» уж успела побывать на фестивале в Локарно, что говорит об определенной привлекательности картины. Миф о ревнивой Медее, убившей детей, чтобы отомстить разлюбившему ее мужу, Зельдович, разумеется, перенес в современность. Вместо древней Греции действие происходит в Израиле, куда героиня, чьего имени мы не узнаем (Тинатин Далакашвили), приехала с новоиспеченным мужем Алексеем (Евгений Цыганов) и двумя детишками. Детишек героиня родила еще в Москве от женатого на тот момент Алексея. Накануне отъезда брат-фээсбешник пытается помешать их отъезду, за что получает от сестры пулю в голову. Дальше два часа пятнадцать минут мы наблюдаем постепенное помешательство Медеи от горя и любви — муж уходит от нее, забрав детей. Финал мы знаем.

Пейзажи — великолепны. Музыка Алексея Ретинского, звучащая тревожно-мощно, — тут полноценный соавтор фильма. Тинатин Далакашвили играет худенькую женщину-подростка с белыми бровями, обернувшуюся маньяком, страстно и сильно. Отличный Евгений Цыганов — новый, непривычный, сыгравший среднестатистического российского бизнесмена, человека-функцию, мужчину без характера и побуждений. Но перенесенная в наши дни высокая древнегреческая трагедия выглядит лишь историей болезни несчастной женщины, затащившей в ад всю семью. И Зельдович — режиссер-профи, гуру мизансцен и мастер работы с актерами. Но несмотря на внушительный хронометраж и накипь страстей, такое впечатление, что на экране ничего не происходит — у героев нет мотиваций, их характеры не получают развития, а смысловая и эмоциональная стороны фильма остаются невостребованными.

Актриса Ольга Бодрова в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз» © Кинокомпания «План 9»

Совсем по-другому показывает и исследует любовь Николай Хомерики, после кочевий по коммерческому кино вернувшийся в авторский кинематограф. Его картина «Море волнуется раз» — пристальное, с очень близкого расстояния, наблюдение за отношениями двух совсем юных существ — Саши (Ольга Бодрова) и Коли (Валерий Степанов) (трейлер). Ребята уезжают в заброшенный домик в горах, где начинают жить, как Адам и Ева — словно мир только недавно создан, и они в нем созданы последними — первые люди на Земле. Они любят, ссорятся, мирятся, пытаются понять друг друга, и они настолько погружены в свою первозданную любовь, что даже сексуальные страсти не особо-то их обуревают. Двое молодых актеров (Валерию — 19, Ольге — 23) проделывают немыслимо сложную актерскую работу, не всегда по силу даже взрослым опытным артистам, — камера неотступно, придирчиво исследует лица ребят крупными планами, порою лишь отвлекаясь на феерически красивые, какие-то первобытно величественные пейзажи. Недалеко от своего скромного жилища ребята обнаруживают похожий домик, где живет немолодая супружеская пара — Он (Андрей Смоляков) и Она (Юлия Ауг) — это они, Коля и Саша, прибывшие из будущего. Это необыкновенно живое кино, очень тонкое, умное, напоенное воздухом и запахом любви. Фильм начинается с «Гимна любви» Апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде». Такой простой и древний взгляд на мир, но вдруг оказывается, что именно архаичность приносит в современный постмодернистский мир свежесть и новизну. Будет справедливо, если жюри отдаст приз за лучшую женскую роль Ольге Бодровой — превосходная работа. И кроме того, это был бы красивый ход —ведь «Кинотавр» начался с фильма про ее отца, Сергея Бодрова-младшего.

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