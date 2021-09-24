Торт «Президент» для президента — Эмманюэль Макрон посетит салон ресторанного бизнеса Sirha

«Золотой Бокюз» присуждают раз в два года и называют настрономическим Оскаром.

В Лионе в четверг, 23 сентября, начал свою работу международный салон ресторанного бизнеcа Sirha. С крупнейшими поварами страны и представителями сектора встретится президент Франции Эмманюэль Макрон. Самым заметным событием салона станет чемпионат «Золотой Бокюз». В этих соревнованиях, которые называют «гастрономическим Оскаром», примет участие команда России.

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Всемирная встреча ресторанного бизнеса Международный салон Sirha с 1983 года проходил в Лионе раз в два года в зимний период. Полтора года назад из-за пандемии и карантина салон перенесли на весну, а затем отложили еще раз, на осень. За это время рестораны, общепит в целом и все мировое производство продуктов питания пережило тяжелейший в своей истории кризис. Пандемия и закрытые рестораны привели к рождению новых тенденций в ресторанном деле и к исчезновению старых способов потребления.

Во Франции доставка еды выросла за период пандемии (2019–2021) на 47%, а 85% рестораторов намерены и дальше предоставлять эту услугу. Карантин принес выгоду и французским булочным, которые предлагают сандвичи, киши и десерты тем, кто работает удаленно.

Как и многие другие отрасли потребления, ресторанный бизнес оказался охваченным «юберизацией», которая выражается в появлении «кухонь-фантомов», или, как их еще называют, dark kitchen. Эти рестораны, не имеющие ни адреса, ни названия, поставляют еду на дом все возрастающему числу клиентов. Только за последний год сервис вырос на 12%.

Выход из карантина был ознаменован небывалым ростом клиентуры мишленовских ресторанов. Повара объясняют это тем, что посетители «соскучились» по настоящей гастрономии. Многие специально вакцинировались только ради того, чтобы иметь возможность посидеть в ресторане — во Франции для этого требуется полный цикл вакцинации. Впрочем, и сами шефы рады наконец приступить к работе. Правительственные меры по закрытию ресторанов вызывали на протяжении всего периода недовольство профессионалов, несмотря на финансовую помощь.

Главной проблемой французского ресторанного бизнеса остается нехватка персонала. Несмотря на высокий уровень безработицы во Франции более половины ресторанов не могут заполнить штаты. В итоге, места на кухне чаще всего заняты иностранными работниками.

«Золотой Бокюз»

Санитарный кризис еще не закончился, и Sirha призван стать моментом осознания, размышления и поиска решений. Даже «Золотой Бокюз», самое захватывающее событие салона, изменил свои, казалось бы, незыблемые правила. Один из экзаменов конкурса — порционное блюдо «на тарелке» — заменили конкурсом на дувшее блюдо «на вынос», в духе времени.

За гастрономический «Оскар» будут сражаться повара из 21 страны, победители станут известны в понедельник, 27 сентября. Участники должны будут за пять с половиной часов приготовить обед из трех блюд, главным, а обязательным ингредиентом станет помидор-черри. Все должно быть подано в экологическом контейнере, приспособленном для полной переработки. Экология станет главной тенденцией салона не только на кухне — переработке будет подвержено даже выставочное оборудование.

В финальных соревнованиях в Лионе примет участие российская команда. Заявки на участие в конкурсе подают все больше стран, поэтому с 2008 года устроители решили ввести европейский полуфинал. Российской команде до сих пор не удавалось пройти этот этап. Однако в последнем отборочном чемпионате в Таллинне россияне заняли 11 место и получили wild card позволяющую им выступить в Лионе, поскольку в связи с пандемией в европейском полуфинале приняли участие 16 стран вместо 20. Повар Виктор Белей представил в полуфинале блюда на тему Сибири.

У финальных соревнований очень четкий и строгий график. Для поваров российской команды шефа Виктора Белея финал начнется в воскресенье, 26 сентября, в 10:57 (МСК), свое блюдо «на вынос» они должны будут сдать в 15:52 и поднос с обедом в 16:27. Салон Sirha ведет трансляции своих событий в YouTube ежедневно.

Из-за санитарных ограничений еще три команды вынуждены были отказаться от поездки в Лион. Французскую команду возглавляет шеф из ресторана Saisons Института Поля Бокюза Дэви Тиссо.

В этом году на конкурсе создан новый приз — Social Commitment Award — его будут выдавать за лучшую социальную инициативу, например, в области питания в школах или в старческих домах. В субботу закончится еще один важный конкурс, которым знаменит Sirha — чемпионат мира по кондитерскому искусству.

В воскресенье салон Sirha должен посетить президент Французской Республики Эмманюэль Макрон. В его честь на традиционном «Ужине поваров», объединяющем самых крупных и известных французских шефов, будет подан десерт «Президент». Его представит шоколатье Филипп Бернашон, унаследовавший традиции сразу двух великих поваров. В 1975 году этот бисквитный шоколадный торт создал его дед Морис Бернашон для другого его деда, Поля Бокюза по случаю вручения тому ордена Почетного легиона.

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