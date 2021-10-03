Любовь с металлом: скандальный триумфатор последнего Каннского фестиваля — французский «Титан»

Кинокомпания «Парадиз» выпустила на российские экраны фантастический триллер француженки Жюлии Дюкурно «Титан». «Титан» в Москве демонстрируют только вечерами — но в большом количестве залов. Слишком уж фильм непривычный. Почему и правильно это или нет, анализирует кинообозреватель RFI Юрий Гладильщиков.

Реклама Читать далее

Спасибо прокатчику: «Титан» вышел в качественном дублированном варианте всего через два с небольшим месяца после того, как завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Теперь любой киноман может оценить, каковы приоритеты сегодняшнего Каннского фестиваля, который в мире по-прежнему № 1.

«Титан» вот о чем. Привлекательная девушка в детстве попала в автокатастрофу, виновницей которой сама и стала: отвлекла отца-водителя. После этого могла и не выжить, но врачи ее спасли, внедрив ей над ухом целебную титановую пластину, которая — побочный эффект — явно повлияла как на ее сознание, так и на физиологию.

Теперь у нее тяга к автомобилям. И не только коммерческая. С одной из элитных машин она занимается любовью (как — смотрите фильм). И в итоге начинает вынашивать ребенка (вопросы не ко мне).

В анонсах фильма сказано, что она трудится стриптизершей. Но тут в фильме что-то не то. Она, скорее, из тех девушек, что рекламируют новинки мирового автопрома на главных мировых ярмарках. Только почему-то слишком откровенно.

Параллельно героине сносит крышу. Она начинает садистски и жестоко мочить всех вокруг. Прежде всего мужиков, рассматривающих ее как сексуальный объект. Парадокс, однако, в том, что героиня (или антигероиня — думайте сами) гробит и подруг, включая любовницу. Но, возможно, потому, что они позволили мужчинам рассматривать себя как сексуальный объект.

Мнения критиков о «Титане»

«Это кино не просто шокирует — оно каждые две минуты показывает то, что мы бы не могли себе представить даже в страшном сне»

— Егор Беликов, Телеграм-канал Кино ТВ.

«Жемчужина фильма — дебютантка Агата Руссель, которая проделала невероятную работу по трансформации собственного тела (…). Задача даже для бывалого актера показалась бы не самой простой: Дюкорно провела Алексию через десять кругов ада, практически стерла гендерные границы, привела ее к буквальному перерождению»

— Екатерина Карслиди, Film.ru.

Все рецензенты справедливо сравнивают «Титан» с «Автокатастрофой» Дэвида Кроненберга.

Но кое-что в приведенных восторгах меня смущает.

Начнем с того, что фильм не шокирует каждые две минуты. В нем легко усмотреть три примерно равные по времени части. Каждая — плюс-минус — минут по тридцать пять.

Первая 35-минутка действительно отсылает к любимой мной провокативной «Автокатастрофе» главного киноисследователя человеческих мутаций (психических, переходящих в физиологические) Дэвида Кроненберга. «Автокатастрофа» тоже — но четверть века назад — вызвала скандал в Каннах.

Она снята по роману культового Дж. Г. Балларда. Несколько мужчин и женщин, переживших страшные автоаварии, внезапно понимают, что стали возбуждаться от искореженного металла, от проткнутых хирургическими спицами бедер. Вместо порнухи смотрят записи аварий с участием знаменитостей.

Они начинают умышленно сталкивать свои авто на дорогах. Ведь осознали, что автокатастрофы высвобождают невиданную сексуальную энергию.

«Автокатастрофа» была акцией прежде всего антибуржуазной. Возможно, самой радикальной за долгие годы. Кроненберг сделал фильм про тех, кто не хочет быть яппи, пытается — с помощью опасности и секса — выскользнуть из заданного быта. Уже в этом смысле «Автокатастрофа» — антипод «Титана». Она в свое время была направлена против господствующих идеологических тенденций, а «Титан» плывет по течению. Это не нон-конформистское, как «Автокатастрофа», а предельно конформистское произведение.

Но хватит про идеологию — оценим кровавый сюжет «Титана».

Кадр из фильма «Титан», получившего каннскую «Золотую пальмовую ветвь» © Crédit Image : Carole Bethuel

Радикальность кровавой крутизны фильма рецензенты-поклонники тоже преувеличивают. В 2000-м на фестивале из первой мировой десятки в Локарно я увидел по-настоящему кровавую феминистскую картину. И она мне понравилась. Я был тогда в жюри ФИПРЕССИ. И предложил ее наградить. Но все остальные члены жюри — четыре мужчины из разных стран Западной Европы — испугались.

Эту картину с тех пор мало кто видел. Она именовалась так, что сегодня, скорее всего, ее название можно упомянуть лишь спотыкаясь: «Трахни меня». Она, как и «Титан», была французской. Ее тоже сняли режиссеры-феминистки: Виржини Депант и Корали Трин Ти.

По поводу этой ленты тогда велись дебаты на заседаниях французского кабинета министров, в обществе вспыхнула полемика. Она стала первой французской лентой за долгие годы, которой присвоили порнокатегорию «Х». Понадобился специальный правительственный декрет, чтобы фильм смог впоследствии выйти для аудитории с простым ограничением «18+», но без классификации «порно или призывы к насилию». Дело даже не в том, что там полно эпизодов, снятых со знанием интимной профессии, поскольку одна из сорежиссеров и обе исполнительницы главных ролей пришли в мир серьезного кино из сексбизнеса. Дело в том, что там еще и навалом насилия, настолько жестокого, что многие зрители — сам видел — отводили глаза от экрана.

Доведенные до ручки героини начинают мстить и истреблять. Мировой рекорд чернухи. Занятный случай: фильм не понравился тогда никому. Но все обсуждали его с интересом и, после споров, приходили к соглашению, что жест двух французских режиссеров-женщин безусловно осмыслен.

Вот где истоки «Титана», который, конечно, куда более смазлив.

Проблемы «Титана», однако, не во вторичности, а в чрезмерной очевидности. В плоскостопии. В отсутствии подтекста.

Главную роль в фильме «Титан» исполнила актриса-дебютантка Агата Руссель © Carole Bethuel

В первой трети фильма героиня мочит «гадов-мужиков» и продажных подруг. Но: в любом фильме должна быть загадка. Иначе это не фильм. А тут нечего разгадывать. Все как на плакате «За Родину! За Сталина!».

Во второй трети начинается смурная путаница, которую не берусь разглашать, чтобы не выдать развязку. В начале фильма — все на первом плане. Но потом сюжет окутывает понтовый туман. Я обожаю кино, которое нужно разгадывать. Но в случае с «Титаном» не вижу предпосылок, чтобы напрягать извилины.

Некий «папа» похищает изменившую себе внешность под молодого человека и ставшую страшноватой героиню. И считает ее своим сыном. Папа руководит отрядом молодцов, судя по всему, работающих на службу 911. Молодцы «папы» — странные. Они вроде бы мачо. Но при этом вечерами устраивают танцы в униформе и с оголенной накачанной на тренажерах грудью. «Папа» в них тоже участвует.

И ради разгадок всего этого следует воодушевлять мозги?

Третья, финальная часть — роды главной героини. Это совсем уже привет всем.

«Титан» снят пусть не в ритме, но в стилистике клипа. Гламура. Попсы. Голые груди не только мужиков из службы 911, но и моделей женского пола, которые моются в душе после секс-рекламы авто на крутой выставке новых машин. Еще голая грудь. Еще. Фильм достоин книги рекордов по количеству женских грудей на экране. Не то, чтобы я был против. Но ведь по нашим временам — это мужской сексизм. А тут картина, сооруженная феминисткой. Ничего не понимаю: кто же чем озабочен? Кто какие ценности и какое идеологическое противоборство эксплуатирует?

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться