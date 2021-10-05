Все на пляж! Показ Chanel завершил Неделю моды в Париже

Это был один из самых ожидаемых показов нынешней парижской Недели моды. Запланированное на самый последний день дефиле Chanel весна – лето 2022 прошло 5 октября. Центральным элементом коллекции стал купальник, в котором, по замыслу креативного директора Виржини Виар, можно отправиться хоть на пляж, хоть на светский раут в полупрозрачном вечернем платье.

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Дефиле своей коллекции модный дом Chanel провел в последний день парижской Fashion week во вторник, 5 октября. Вспоминая о минувшем дождливом и нежарком лете, дизайнер Виржини Виар предложила сразу несколько находок к сезону весна – лето 2022 года. Тон всей коллекции задали открывшие дефиле модели купальников во всевозможных видах и комбинациях, в том числе как атрибут вечернего туалета. Для фирменных жакетов Chanel креативный директор, которая возглавляет модный дом с 2019 года, выбрала «теплые» цвета: желтый, розовый, лиловый.

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Тонкие, будто струящиеся длинные платья и парео с рисунком на черном муслине, повторяющим орнамент крыльев больших разноцветных бабочек, завершили показ, который прошел во временном выставочном комплексе Гранд-Пале на Марсовом поле (традиционное место проведения дефиле Chanel — выставочный дворец Grand Palais — закрыт на реконструкцию).

Виржини Виар, верная соратница Карла Лагерфельда, ставшая креативным директором Chanel после ухода из жизни легендарного кутюрье, мизансценой нового показа обыграла тему фотографии моды. Задник подиума украсило изображение модели русско-аргентинского происхождения Вивьен Ронер с фотоаппаратом в момент съемки. В зал зрители проходили через черный бокс, где проецировались изображения топ моделей, делающих фотоснимки.

«Мода — это одежда, модели и фотографы. Карл Лагерфельд сам делал фотографии для рекламных кампаний Chanel», — отметила Виржини Виар, говоря о фотоаппарате как «предмете волшебства» и отмечая «сексуальность» самого жеста фотографирования. Это «вызывает так много воспоминаний. Я обожала звук вспышек, которые потрескивали на шоу в восьмидесятых годах, и мне захотелось снова пережить эту эмоцию», — заявила арт-директор легендарного модного дома.

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