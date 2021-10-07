Нобелевскую премию по литературе присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне

Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Как сообщили в четверг, 7 октября, танзаниец, живущий в Великобритании более 50 лет, получил премию за «бескомпромиссное и сострадательное исследование эффектов колониализма и судеб беженцев в пропасти между культур и континентов».

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Абдулразак Гурна — второй чернокожий автор после южно-африканской писательницы Тони Моррисон (1993), получивший Нобелевскую премию. В России его книги на русский язык не переводили.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Абдулразак Гурна родился в 1948 г. на о. Занзибар, бывшим тогда полусамостоятельным государством, вошедшим впоследствии в состав Танзании. В возрасте 18 лет он уехал учиться в Великобританию, где получил докторскую степень, преподавал, а с 1987 г. начал серьезно заниматься литераутрой.

Романы, которые Абдулразак Гурна пишет на английском языке, попадали в шорт-лист Букеровской премии.

Напомним, в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе входила писательница Людмила Улицкая. По оценкам букмекеров, она находилась в лидерах на присуждение «Нобеля» уже во второй раз.

В 2015 году лауреатом Нобелевской премии по литературе становилась белорусская писательница Светлана Алексиевич.

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