Нобелевскую премию по литературе присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне

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Писатель Абдулразак Гурна
Писатель Абдулразак Гурна © Wikipédia
RFI
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Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Как сообщили в четверг, 7 октября, танзаниец, живущий в Великобритании более 50 лет, получил премию за «бескомпромиссное и сострадательное исследование эффектов колониализма и судеб беженцев в пропасти между культур и континентов».

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Абдулразак Гурна — второй чернокожий автор после южно-африканской писательницы Тони Моррисон (1993), получивший Нобелевскую премию. В России  его книги на русский язык не переводили.

 

Абдулразак Гурна родился в 1948 г. на о. Занзибар, бывшим тогда полусамостоятельным государством, вошедшим впоследствии в состав Танзании. В возрасте 18 лет он уехал учиться в  Великобританию, где получил докторскую степень, преподавал, а с 1987 г. начал серьезно заниматься литераутрой. 

Романы, которые Абдулразак Гурна пишет на английском языке, попадали в шорт-лист Букеровской премии.

Напомним, в пятерку фаворитов на Нобелевскую премию по литературе входила писательница Людмила Улицкая. По оценкам букмекеров, она находилась в лидерах на присуждение «Нобеля» уже во второй раз.

В 2015 году лауреатом Нобелевской премии по литературе становилась белорусская писательница Светлана Алексиевич.

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