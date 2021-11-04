Букеровскую премию получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут

Южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут стал лауреатом Букеровской премии 2021 года за роман «Обещание» — книгу о жизни семьи белых фермеров в ЮАР. Действие романа длится в течение нескольких десятилетий: с конца апартеида и до прихода к власти Джейкоба Зумы.

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Председатель жюри, профессор истории Майя Джасанофф подчеркнула «невероятную оригинальность и легкость тона» романа Гэлгута. Жюри увидели в «Обещании» «яркую демонстрацию того, как роман может заставить нас видеть и думать по-новому», и сравнили книгу автора из ЮАР с произведениями Уильяма Фолкнера и Вирджинии Вулф, отмечает The Guardian.

Congratulations to Damon Galgut for winning the #2021BookerPrize with ‘The Promise’



The judges said: ‘This is a book about legacies, those we inherit and those we leave, and in awarding it this year’s Prize we hope it will resonate with readers in decades to come.’ pic.twitter.com/2o9JVo6THp — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 4, 2021

«Я глубоко признателен», — заявил 57-летний Дэймон Гэлгут на церемонии вручения премии. Он назвал 2021 год «великим» для африканской литературы: несколько дней назад Нобелевскую премии по литературе получил автор из Танзании Абдулразак Гурнах, а чуть раньше в тот же день, 3 ноября, лауреатом самой престижной французской литературной премии — Гонкуровской — стал сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр. «Эта тенденция будет продолжаться», — выразил уверенность Гэлгут на пресс-конференции после вручения премии. «Я надеюсь, что со временем люди станут воспринимать африканскую литературу с большей серьезностью», — добавил писатель.

«Сквозь призму четырех похорон, каждые из которых происходят в разное десятилетие, «Обещание» рассказывает о Свартах, белой южноафриканской семье, живущей на ферме недалеко от Претории. Обещание — это то, что делают и годами не выполняют Сварты: дать дом и землю чернокожей женщине, которая работала на них всю свою жизнь». The Guardian.

Дэймон Гэлгут родился в Претории (сейчас он живет в Кейптауне) и называет семью Свартов «соединением всего, что он видел, когда рос в Претории». «Это смесь английского и африкаанс, а также мешанина верований и убеждений. Привычное дело для этой части мира. Но „репрезентативными“ их делает не характер, а эпоха, в которой они живут», — отмечал он в интервью сайту Букеровской премии.

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Дэймон Гэлгут трижды оказывался в шорт-листе Букера и в этом году считался одним из фаворитов гонки. New Yorker назвал «Обещание» «выдающимся» романом. Издание Sunday Times в Южной Африке отмечало «удивительное количество историй, которые Галгуту удалось вместить в этот короткий роман». Гэлгут стал третьим по счету южноафриканским автором, получившим Букеровскую премию после Дж. М. Кутзее и Надин Гордимер.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире англоязычной литературы. Ее вручают с 1969 года. Лауреат получает 50 тысяч фунтов стерлингов и мировое признание, остальные финалисты — чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право переиздать свой роман в «букеровском» оформлении.

Если до 2014 года претендовать на Букер могли лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества, то с 2014 года премию может получить любой автор романа, написанного на английском языке и опубликованного в Великобритании.

В 2020 году лауреатом Букеровской премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт c дебютным романом «Shuggie Bain», в котором он рассказывает о жизни мальчика из Глазго в 1980-х годах, чья мать борется с бедностью и алкоголизмом.

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