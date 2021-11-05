Возвращение Педро Альмодовара, эстета и хулигана: в России заново вышли лучшие ленты киноклассика

Из-за временного закрытия кинотеатров в России прервался один из лучших прокатных проектов последнего времени: перевыпуск на экраны в тридцати городах трех лучших картин испанского мэтра Педро Альмодовара: «Возвращение», «Поговори с ней», «Дурное воспитание». «Возвращение» успело выйти до короновирусных ограничений. Новое появление двух других лент пока запланировано на 11 и 18 ноября. Почему их надо смотреть, объясняет кинообозреватель RFI Юрий Гладильщиков.

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Среди гениев мировой кинорежиссуры есть такие, кто постоянно соответствовал своему высокому уровню (как Бергман, Хичкок, Висконти или Тарковкий), кто добрался до высочайших творческих пиков, но потом двинулся вниз по склону (как Антониони или Феллини). И — у кого периоды артистической активности изредка завершаются полуспячкой: Вуди Аллен, Педро Альмодовар.

Оба в полную спячку никогда не впадали. У Альмодовара нет провальных фильмов. Но любой его поклонник сходу определит годы его взлетов — и творческой скуки. И, конечно, едва ли не лучшее время зрелого Альмодовара — отрезок с 1999-го по 2006-й годы, от его 50-ти до 56 лет, когда он снял четыре картины: «Все о моей матери», «Поговори с ней», «Дурное воспитание», «Возвращение».

Первые две работы подарили Альмодовару «Оскары» — за лучший иностранный фильм и за лучший сценарий. Первый и четвертый — награды Каннского кинофестиваля: первый — за режиссуру, четвертый — за лучший сценарий и лучшую женскую роль, которой удостоился весь женский ансамбль фильма во главе с Пенелопой Крус и Кармен Маурой. При этом в обоих случаях многие в Каннах были уверены, что Альмодовара оскорбили. И «Все о моей матери», и «Возвращение» были достойны главного приза — «Золотой пальмовой ветви».

Три из четырех картин Альмодовара времен его восьмилетней болдинской осени заново вышли либо выходят сейчас в России.

«Поговори с ней» (2002 год)

Альмодовар — мастер невероятных сюжетов, по сравнению с которыми меркнут любые мексиканские. Вот один из них.

Он обожал и обожает истории про женщин. «Поговори с ней» — его первый фильм про мужчин. Про двух. Про незабываемые отношения между ними. Нет-нет, ничего подковерного: это истинно мужская дружба. Оба главных персонажа любят своих подруг. Парадокс, однако, в том, что их возлюбленные не то чтобы живы.

Обе лежат в больнице и пребывают в коме. Одна — балерина. Другая — тореодорша. Первую сбила машина. Вторую — во время выступления на арене — отчаявшийся бык. Мало кто, кстати, замечал, что Альмодовар, постоянные пристрастия которого — его фирменный знак, одержим, помимо прочего, корридой и танцовщицами. Не зря его любимая актриса последних двадцати лет — Пенелопа Крус. Одни ее взгляд и внешность — чистая коррида. Яркая роскошная испанская брюнетка. Но кто видел Пенелопу в жизни, тот знает, что на самом деле она — хрупкая балерина. Не зря более десяти лет училась классическому балету.

Одного из мужчин-персонажей «Поговори с ней» даже устраивает тот факт, что его пассия находится в коме. Ведь он работает в больнице санитаром и значит, она всегда рядом с ним. Он с ней разговаривает — а она в ответ терпеливо молчит. Для некоторых это идеал женщины. Вдобавок, как окажется, рождению ребенка кома не помеха. Так что обе женщины из «Поговори с ней» не только любимые, но и любящие.

Альмодовар всегда старался сохранять в своих мелодрамах баланс между трогательным и издевательским, обыгрывал, но одновременно пародировал стандарты мыльной сериальной чрезмерности. Эта же картина — очень грустная. В ней есть только одна смешная вставка: фильм в фильме уровня «18+».

Но если присмотреться даже к фарсовым высказываниям Альмодовара, таким, как «Живая плоть» или «Женщины на грани нервного срыва», то легко понять, что они не сводятся к полупародийным истерикам или издевательству над телерекламой (типа «Мой сын — серийный убийца. Но посмотрите, как я легко отстирываю его одежду от крови перед приходом полиции. А все благодаря новому стиральному порошку»). На самом деле Альмодовар всегда говорит об одиночестве и трудности гармонии в человеческих взаимоотношениях.

Но ернический вывод из фильма все же напрашивается. Если твой женский идеал — верная, нежная, красивая, безропотная и безусловно умная, — ищи среди тех, кто в коме. Нет красавиц лучше спящих.

«Дурное воспитание» (2004 год)

В 1960-е двое мальчиков-изгоев из церковной школы проникаются чувствами друг к другу, но их разлучают. Причиной — не греховные взаимоотношения, а месть священника-учителя, воспылавшего страстью к одному из них. Фильм шокирует публику с первых кадров. На исцарапанных, как некогда в московских и парижских общественных туалетах (вспомните песню Высоцкого про надписи на русском языке) стенах церковной школы изображения распятий соседствуют с тщательно прорисованными… Однажды футбольный комментатор изумил перлом: «Луиш Коштилью обеими руками ухватился за свой инструмент». Имелся в виду судья, одолевший свой свисток. Так вот на стенах нацарапаны отнюдь не свистки.

Альмодовар стал одним из первых, кто обнажил болезненную тему, которую потом начал развивать даже Голливуд: преступной сексуальности в католической церкви. Правда, меня смущает, что Голливуд исправно лажает исключительно католическую церковь, которая в Америке не самая главная.

Но вернемся к сюжету. Из 1960-х действие перекидывается в 80-е. Бывший приятель, которого изображает наимоднейший во время создания «Дурного воспитания» Гаэль Гарсия Берналь, является к другому, ставшему перспективным кинорежиссером. И приносит сценарий об их юношеской любви и о том, к чему бы она привела теперь.

Есть в «Дурном воспитании» (привычная шутка для Альмодовара) и «фильм в фильме» — экранизация этого сценария, которую осуществляет персонаж-режиссер, правда, не наяву, а в своих фантазиях. Он представляет своего бывшего приятеля трансвеститом в Испании 1977-го. Год выбран не случайно. Это важное время. В постфранкистской Испании молодые мадридцы, среди которых был и отвязный хулиган Альмодовар, писавший рассказы от имени трансвестита, ударились в долгую свободу.

Берналь рассказывал в интервью после выхода фильма, как непросто ему было изображать «девушку». А «девушкой» он должен был оставаться даже в тех сценах, в которых предстает в мужском обличье: Альмодовар решил, что герой Берналя призван играть для сюжета ту же роль, какую в фильмах жанра нуар играет фам фаталь — роковая женщина.

Сюжет, в конечном счете, опрокидывается в трагедию.

Сам Альмодовар, соглашаясь с тем, что у церкви масса проблем (и одна из них — проблема сексуальности священников и домогательств с их стороны, объяснимая существованием обета безбрачия), утверждал, что снимал картину об ином. В частности, о том, что в любовных отношениях всегда есть жертва, но кто именно жертва, не сразу поймешь.

В Каннах-2004 «Дурное воспитание» пребывало в почетной роли внеконкурсного «фильма открытия фестиваля». Глава тогдашнего жюри Квентин Тарантино об этом сожалел: он бы отдал Альмодовару один из главных призов.

«Возвращение» (2006 год)

И вновь фирменная — при этом совсем уже личная — картина Альмодовара. Мелодрама о скелетах в шкафу большой испанской семьи, где остались одни женщины.

Фанаты дона Педро сходу снабдили этот фильм слоганом «стопроцентный Альмодовар». Вдобавок назвали «Возвращение» лучшей лентой испанского мэтра. Да, похоже, Альмодовар и впрямь пережил с конца 1990-х по середину 2000-х собственную болдинскую осень. Ведь все его фильмы подряд — «Все о моей матери», «Поговори с ней», «Дурное воспитание», «Возвращение» — поклонники один за другим признавали его лучшими.

Определение «стопроцентный Альмодовар» уместно. Фильм смешной и в тоже время надрывный. К тому же Альмодовар вновь спроворил такой сюжет, что попади сценарий в руки другого режиссера, вышла бы не драма, породившая восторг каннского зала, а мыльная ерунда, по сравнению с которой просто Мария — и та Достоевский. Кроме матери, вернувшейся с того света, в фильме есть инцест в прошлом и попытка кровосмешения в настоящем, два убийства в прошлом и одно сейчас и труп, который прячут в морозилке ресторана. А в качестве бонуса — бурная песня в страстном исполнении неповторимой Пенелопы Крус.

Альмодовар — из тех редких крупных фигур в современном киноискусстве, для кого ситуации «мать — дети» и «женщины в провинции» особенно понятны. Его воспитывала в Ла-Манче, откуда родом и Дон Кихот, причем не в ее столице Толедо, а в маленьком городке дружная женская семья. Эта привязанность к матери-детству, а с другой стороны, опыт взросления в постфранкистском Мадриде с его свободой, которая привела к небывалой сексуальной, ментальной, эмоциональной раскованности, к специфическому типу декаданса, и сформировали феномен Альмодовара.

Пенелопа Крус получила за работу в «Возвращении» номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль. В конце 2006-го вместе с «Возвращением» в американский прокат вышли восемь картин Альмодовара — под общим лозунгом Viva Pedro!

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