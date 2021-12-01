Гений чистой пустоты. Когда нечего сказать — снимают «Сказки Пушкина. Для взрослых»

Стриминговый сервис more.tv выпустил в ноябре сериал «Сказки Пушкина. Для взрослых». Провокационный проект из шести серий «осовремененных» произведений классика посмотрела обозреватель RFI.

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Те, кого возмущает сам факт переделки произведения «нашего всего», пусть успокоятся. Бог, как известно, поругаем не бывает. Пушкин, разумеется, тоже. Поэтому сентенции типа «как они могли?!» и «пусть сами пишут, а потом снимают» — из разряда шумного празднословия. Так что пройдем мимо и не задержимся.

Идеолог, или, как теперь принято выражаться, шоураннер сериала — журналист Михаил Зыгарь до этого написал несколько книг, некоторым книги понравились, и Зыгарь решил, что пора замахнуться на большее. А тут как раз и Александр Сергеевич вспомнился со своей «Золотой рыбкой» и ненасытной старухой, которая замахивалась, замахивалась и дозамахивалась. Не испугавшись (или не увидев) параллелей, бывший журналист ввергся в пучину шоураннерства, «и сия пучина поглотила его целиком». Шесть серий одна за другой осовремененных сказок Пушкина стреляют раз в неделю прямой наводкой с онлайн-платформы more.tv. У орудий — более десятка продюсеров, среди них Жора Крыжовников, Вячеслав Муругов и сам Зыгарь. Реализуют идеи сценаристы Женя Беркович, Андрей Золотарев, Денис Уточкин, Евгения Хрипкова и режиссеры Ксения Зуева, Наталья Кудряшова, Оксана Карас и Слава Синица.

Проще всего обвинить критиков в ретроградстве и замшелом консерватизме. «Ага — вы против современной трактовки, вам претит все новое и смелое!» О да — мы ведь никогда не видели современных постановок Шекспира, Мольера или — упаси бог — Пушкина с Гоголем! Мы не радовались «Борису Годунову» Владимира Мирзоева и не удивлялись точности «Мертвых душ» Григория Константинопольского. Мы замахнулись на святое — на право автора на самовыражение. На свободу шоураннера.

Что делают авторы? Да ничего непозволительного — просто берут пушкинский сюжет, его драматургический костяк, освобождают от всего ненужного (в данном случае — от Пушкина) и наряжают в собственную фантазию. Например, в случае со «Сказкой о рыбаке и рыбке» мы имеем серию «Рыбка», в которой в качестве исполнительницы желаний — московская теленачальница (Ингеборга Дапкунайте), в качестве рыбака — южный альфонс (Павел Попов), промышляющий соблазнением и грабежом богатых путешественниц в своем южном приморском городке, а в роли старухи (Дарья Жовнер) — его возлюбленная, требующая и требующая от «старика» все больше и больше радостей. «Рыбка» уже и в Москву перетащила эту парочку, и на телевидение «старуху» устроила, а той все мало. В результате, правда, страдает почему-то только «рыбак».

В «Царевне» та же Дарья Жовнер (тут, в отличие от «Рыбки», она очень хороша) — содержанка у богатого папика, инстаблогерша по вопросам красоты и здоровья, царевна (Полина Гухман) — дочка папика, а королевич Елисей — тоже Елисей, но знаменитый рэпер.

В третьей сказке — «Балда» — генерал МВД (Андрей Смоляков) нанимает молодого Балду (Даниил Чуп) с сомнительным прошлым — то ли киллера, то ли росгвардейца — личным телохранителем. Понятное дело, генерал оказывается в полном проигрыше и в тюрьме, а Балда — и вовсе фантомом. Надавав генералу по физиономии, как было оговорено заранее, Балда растворяется в воздухе, явив напоследок ту силу «что вечно хочет зла, но совершает благо».

Ну и что? — скажет кто-то (наверняка, этими «кто-то» будут авторы). Дескать, почему другим можно, а нам нельзя? Да не переживайте, ребята, вам тоже можно. Только почему-то все время в голове вертится фамилия «Набоков». Набоков… Набоков… К чему бы? Ах, ну конечно — это ведь Набоков дал лучшее определение пошлости: «У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанства — пошлость. Пошлость — это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. … Все подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым».

Когда Рыбка с Рыбаком натужно занимаются сексом — это пошлость. Пошлость и вульгарность — не одно и то же. Вульгарность может быть необычайно привлекательной, она даже может быть умышленным художественным приемом, в отличие от пошлости. В сексе, даже публичном, экранном, нет пошлости, если он не происходит под девизом «А давайте мы вам сейчас покажем неожиданное — например, голую Дапкунайте».

И пушкинский поп может легко стать генералом МВД (а про попа РПЦ запретила?), а Балда — отморозком с оружием, но если это для того, чтобы выглядеть смелыми и современными — то это хрестоматийная пошлость и есть, как любой замысел без мысли. Гении чистой пустоты.

Авторы сериала страшно стараются, просто буквально слышно, как они сопят, кряхтят и тужатся от усилия показаться оригинальными и современно мыслящими. Вообще-то достаточно было прочитать интервью Зыгаря одному глянцевому журналу, где он говорит, что их новелла «Балда» снята «на стыке Балабанова и Дэвида Линча», чтобы в страхе бежать подальше от всей этой затеи. Но мужества нам не занимать, поэтому смотрим дальше. Чем больше авторы стараются — тем огорчительнее результат. Пушкин исключительно прост, и кажется, что добавить ему новых смыслов ничего не стОит. А Пушкин-то обманчиво прост, и только культурная дремучесть, подпираемая необходимым нахальством, позволяет этого не заметить. Его «простые» произведения так начинены смыслами, что пытаться добавить что-то свое можно только имея в голове грандиозный замысел.

Переносить произведение в современность, объясняя это желанием сделать произведение ближе к сегодняшнему зрителю, означает объявить зрителю, что он дебил. Неясно только, зачем тратить деньги, время, усилия, зачем отвлекать хороших актеров, если можно просто снять видеоселфи: «Дорогие зрители! Вы дебилы. С вами были Зыгарь, Крыжовников и компания».

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