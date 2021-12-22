На аукционе во Франции за 132 680 евро продали первое в истории SMS

Аукцион организовал французский дом Aguttes во вторник, 21 декабря, в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Лот оценивался в сумму от 100 до 200 тысяч и 21 декабря ушел с торгов за 132 680 евро.

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На продажу лот выставила британская компания Vodafone. Первое в истории телефонии SMS-сообщение — «Merry Christmas» («С Рождеством») — было отправлено 3 декабря 1992 года в 18:09 на телефон Orbitel 901 Ричарда Джарвиса, занимавшего тогда должность директора компании.

Аукционный дом Aguttes выставил SMS на торги в формате сертификата цифрового владения — NFT, «невзаимозаменяемого токена». Это цифровой криптографический сертификат, который фиксирует уникальность цифрового объекта и подтверждает право на его владение.

Также в дополнение к сертификату NFT шли инсталляции с изображением компьютерного кода первого SMS и телефонного аппарата, на который это сообщение пришло.

Не известно, кто стал обладателем первого в истории SMS. Ранее в одном из пресс-релизом компания Vodafone заявляла о намерении передать вырученную за лот сумму агентству ООН по делам беженцев.

Аукционные дома и ранее продавали цифровые артефакты в форме NFT: первый твит, электронное письмо и другие объекты. 15 декабря на аукционе Christieʼs была за 750 тысяч долларов была продана первая запись из Википедии — «Hello, World!» («Здравствуй, мир!»).

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