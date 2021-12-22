Папа Римский Франциск провел встречу с митрополитом Иларионом

В среду, 22 декабря, Папа Римский Франциск провел аудиенцию с главой Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

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По сообщениям главы пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, на которые ссылается AFP, встреча длилась около часа. Папа и митрополит обсудили «в братской атмосфере» вопросы, вызывающие «обоюдное беспокойство» и требующие взаимодействия Римской католической и Русской православной церквей. Они также обменялись рукописными иконами с изображением Богоматери.

Митрополит Иларион после беседы с Папой Франциском заявил, что им удалось обсудить перспективу встречи понтифика с патриархом Кириллом. «Мы сегодня сумели обсудить конкретные даты и конкретные места, но все это подлежит конкретизации и согласованию, поэтому мы пока не можем объявить ни дату, ни место», — приводит слова митрополита РИА-Новости. В Отделе внешних церковных связей Московского патриархата отмечают, что работа по организации встречи продолжится после рождественских и новогодних праздников.

В заявлениях Ватикана о конкретизации планов встречи Папы с патриархом Кириллом не упоминается, однако в начале декабря Франциск заявлял, что такая встреча может в скором времени состояться. Он также говорил о своей готовности посетить Москву. Эти заявления понтифик сделал в ходе сеанса ответов на вопросы журналистов на борту самолета во время возвращения из апостольской поездки на Кипр и в Грецию.

Предыдущая встреча Папы Римского и патриарха состоялась в 2016 году в Гаване.

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