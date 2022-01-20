Всё о последнем спектакле Мольера и его легендарном кресле

Жан-Батист Поклен, известный миру как актер и драматург Мольер, умер 17 февраля 1673 года в возрасте 51 года. Вопреки легенде, умер он не во время спектакля «Мнимый больной» в театре «Пале-Руаяль». Со сцены задыхающегося актера отнесли домой. Кресло-реликвия, в котором в этот вечер восседал на сцене Мольер, играя ипохондрика Аргана, хранится в театре «Комеди Франсез».

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Кресло Мольера — единственный сохранившийся с XVII века предмет, действительно принадлежавший Мольеру и его труппе. Кресло очень потертое. Покрывавшая его спинку и сидение черная кожа давно потеряла цвет и потрескалась. Но деревянная структура и нехитрый механизм регулировки спинки остались на месте. Труппа Мольера использовала мольеровское кресло в спектаклях вплоть до роспуска театра в 1680 году. Тогда король Людовик XIV объединил театр Мольера с другой труппой на сцене нового театра и основал «Комеди Франсез». Потом реквизит передавали из театра в театр. И, по счастью (!), однажды не вернули вовремя в театр «Одеон». Театр сгорел 8 декабря 1799 года. В 1879 году создали копию мольеровского кресла один в один. Новый реквизит для сцены был выполнен с той же порыжевшей и потрескавшейся кожей сиденья, как у оригинала.

Кресло Мольера — единственный сохранившийся с XVII века предмет, действительно принадлежавший Мольеру и его труппе. BERTRAND GUAY AFP/File

Историческое кресло решили сохранить. Сегодня реликвия стоит в зале Ришелье «Комеди Франсез» под защитным стеклом, чтобы никто к нему не прикасался. Исключение было сделано только для Чарли Чаплина в ноябре 1952 года. Архив INA (национальный телевизионный и радиоархив Франции) свидетельствует: во время приема в «Комедии Франсез» Чарли Чаплину позволили даже присесть на кресло Мольера, чтобы подписать «Золотую книгу» для почетных гостей.

Парижский театр «Комеди Франсез» принимал Чарли Чаплина с супругой в 1952 году. pic.twitter.com/82ztfZAS8z — RFI на русском (@RFI_Ru) January 20, 2022

«Комеди Франсез» принимала Чарли Чаплина с супругой, которые провели неделю в Париже. Редко в старом «доме Мольера» на гала-вечере можно было увидеть столько деятелей политики и искусства. Президент Республики Ориоль с супругой пожелали лично поприветствовать знаменитого актера, которого парижане прямо разрывали на части. После спектакля «Дон Жуан» Чарли Чаплин пришел поделиться своими впечатлениями с артистами, блестяще сыгравшими пьесу Мольера. Сев в то самое кресло, где умер великий классик, великий современный комик расписался в книге почетных гостей.

Очевидно, комментатору 1952 года, утверждающему, что Мольер умер именно в этом кресле, не было известно о существовании рукописного свидетельства современника Мольера о кончине драматурга. Актер Шарль Варле, известный под псевдонимом Лагранж, один из издателей произведений Мольера, вел подробный дневник, где рассказывал о жизни труппы Мольера в театре «Пале Руаяль». Сегодня документ, известный миру под названием «регистр Лагранжа», хранится в музее «Комеди Франсез». Вот что благодаря Лагранжу сегодня доподлинно известно о последних часах жизни Мольера.

17 февраля 1673 года Мольер играл Аргана в своей последней комедии-балете «Мнимый больной». На сцене, когда поднялся занавес, Арган сидел в большом кресле — в халате и домашнем колпаке — и изучал длиннющий список назначенных врачами процедур. Там были и клизмы, и кровопускания, и разнообразные мудреные зелья. Мольер был уже серьезно болен, но непременно хотел сыграть этот четвертый по счету спектакль — важную сатирическую пьесу о власти некомпетентных людей, которая для него была и вызовом самой смерти. Мольеру 51 год, но он был бесконечно уставшим. Король-покровитель Людовик XIV от него отвернулся, брак с Армандой Бежар закончился для него катастрофой.

Третий и последний акт спектакля. В ходе шуточной церемонии присвоения докторской степени мнимому больному у восседающего в кресле, как на троне, Мольера начался сильный приступ кашля. Актер искусно скрыл это, продолжив играть комедию. Вокруг артиста кружился балет врачей и нелепых аптекарей, скандирующих комический текст на «кухонной» латыни. Зрители хохотали, аплодируя сатире на некомпетентность и грубость врачей. Арган должен был троекратно произнести «Юро» (клянусь). После третьей реплики у Мольера пошла горлом кровь. Занавес опустили, обезумевшие друзья отнесли Мольера к нему домой на носильщике.

Далее Лагранж пишет: «В тот же день после спектакля, около десяти часов вечера, г-н де Мольер умер в своем доме на улице Ришелье, после того как сыграл роль „Мнимого больного“, будучи простуженным и страдая от воспаления в груди, что было причиной сильного кашля. Усилия, приложенные им, чтобы откашляться, привели к разрыву вены. Он не прожил получаса или трех четвертей часа после упомянутого разрыва вены».

Каждый год 15 января труппа театра «Комеди Франсез» проводит торжественную церемонию по случаю дня рождения великого драматурга Жан-Батиста Поклена (Мольера). Знаменитое кресло-реликвия остается незаменимым атрибутом этих праздничных мероприятий.

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