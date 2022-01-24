Французский модельер Тьерри Мюглер ушел из жизни в возрасте 73 лет

О кончине знаменитого французского дизайнера Тьерри Мюглера мир моды узнал 23 января, в канун открытия в Париже зимней сессии Fashion Week.

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Как сообщил AFP его пресс-секретарь Жан-Батист Ружо, смерть 73-летнего дизайнера «произошла неожиданно днем в воскресенье», он «умер от естественных причин». По его словам, у Тьерри Мюглера были обширные планы на будущее, он готовился обнародовать их в начале этой недели.

Тьерри Мюглер ушел из моды в 2002 году, но многие сегодняшние звезды поп-культуры продолжают носить его модели прежних лет. Среди поклонниц его стиля — Леди Гага, Бейонсе, Карди Би и Ким Кардашьян.

Его стиль узнаваем: широкие плечи, глубокий вырез, корсетная утянутая талия, подчеркнутая линия бедер, а также футуристическая трехмерная работа с транями и формами, поставившая его структурированные и утонченные модели вне временных течений. Именно Тьерри Мюглер первым стал организовывать дефиле с размахом, наподобие грандиозных спектаклей.

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге после войны, 21 декабря 1948 года. Он с детства увлекался балетом и с 14 лет уже участвовал в спектаклях на сцене Национальной Рейнской оперы. Этот опыт впоследствии оказал большое влияние на организацию и стилистику его показов коллекций.

После окончания Школы декоративного искусства в Страсбурге 20-летний Тьерри Мюглер приехал в Париж, где работал свободным дизайнером. В 1973 году он создал свой лейбл «Café de Paris», а год спустя смог основать компанию «Thierry Mugler». Выпущенные в 1992 году духи «Ангел» пользовались большим успехом и соперничали по продажам с мифическим № 5 от «Chanel». Тьерри Мюглер очень быстро стал стилистом-фрилансером и работал в различных домах в Париже, Лондоне и Милане.

Большая выставка под названием «Thierry Mugler, couturissime», организованная Монреальским музеем изящных искусств, идет в настоящее время в Музее декоративного искусства в Париже. Она открылась в конце сентября прошлого года, когда столице Франции сняли запрет на посещение культурных мероприятий.

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