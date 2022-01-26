Бальзак, Леос Каракс и Селин Дион: во Франции объявили номинантов кинопремии «Сезар»

Драма режиссера Ксавье Джанноли «Утраченные иллюзии» по мотивам романа Оноре де Бальзака. Мюзикл или рок-опера «Аннетт» Леоса Каракса. История жизни канадской звезды Селин Дион, снятая и сыгранная Валери Лемерсье. Эти картины вошли в тройку лидеров по числу номинаций на национальную кинопремию Франции «Сезар». Претенденты на награды объявлены 26 января. 47-я церемония вручения призов «Сезар» пройдет 25 февраля в Париже.

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Лидером по числу номинаций стала историческая драма «Утраченные иллюзии» режиссера Ксавье Джанноли. Экранизация одноименного романа Оноре де Бальзака из цикла «Человеческая комедия» претендует на главную кинопремию страны в 15 категориях — в том числе «лучший фильм» и «лучшая режиссура». Мировая премьера фильма, снятого в копродукции Франции и Бельгии, состоялась в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале.

Играющий центрального бальзаковского персонажа Люсьена де Рюбампре актер Бенжамен Вуазен номинирован на приз «Сезар» в категории «лучшая мужская роль первого плана». В высокобюджетной историко-человеческой драме сыграли также Сесиль Де Франс, Ксавье Долан и Венсан Лакост и Жерар Депардье.

В 11 номинациях на премию французской киноакадемии в этом году претендует музыкальная картина «Аннетт», открывавшая Каннский фестиваль-2021. Создатель ленты Леос Каракс удостоился в Каннах приза за лучшую режиссуру. Французский мастер претендует на «Сезар – 2022» в двух ведущих категориях (лучший фильм, лучшая режиссура). За актерский приз поборется исполнитель главной роли Адам Драйвер, сыгравший в мюзикле (или даже рок-опере, по выражению критиков) с Марион Котийяр.

Замыкает тройку лидеров по числу номинаций на национальную кинопремию фильм «Aline» (Алин), который рассказывает историю жизни мировой звезды, канадской певицы Селин Дион. Байопик про Дион сняла французская актриса и режиссер Валери Лемерсье, сыгравшая в своей картине и главную роль. 25 февраля она будет претендовать на «Сезар» лучшей актрисе первого плана — в дополнение к наградам в номинациях лучший фильм и режиссура. Картина, снятая по мотивам биографии Дион, охватывает почти всю жизнь певицы, начиная с детства в канадском Квебеке и до резиденции в Лас-Вегасе. Фильм, в котором главную героиню зовут Алин Дьё (отсюда оригинальное название), в англоязычном прокате получил название «The power of Love», а в русской версии — «Голос любви». Валери Лемерсье объясняла, что хотела снять историю «трогательную и забавную, как сама Селин Дион».

В список номинантов на награду в категории «лучший фильм» вошла картина Одре Диван «Событие», знаковая история юной студентки, которая во Франции 1963 года пытается избавиться от ребенка в условиях запрета абортов, которые оставались уголовно наказуемым деянием до 1975 года, когда прерывание беременности по желанию женщины было декриминализовано законом Симоны Вейль. На Венецианском фестивале 2021 года «Событие» стало главным триумфатором конкурса, а Одри Диван получила «Золотого льва» за свою всего лишь вторую по счету полнометражную работу.

В номинации «лучший фильм» на премию «Сезар» претендует и один из лидеров французского проката — криминальный триллер «BAC Nord» (Северный бастион), рассказывающий о работе бригады уголовной полиции в опасных районах на севере Марселя, который иногда называют «криминальной столицей Франции». Снял картину режиссер Седрик Жименез.

На главную награду претендует также картина Катрин Корсини «Перелом», социальная драма о проблеме неравенства, действие которой разворачивается на фоне движения «желтых жилетов» во Франции.

В списке номинантов на главный «Сезар» за лучшую режиссуру трое женщин, отмечает France-Presse. Помимо Валери Лемерсье и Одре Диван на победу претендует Жюлия Дюкурно — с фильмом «Титан», который получил главный приз 74-го Каннского фестиваля, «Золотую пальмовую ветвь», в июле прошлого года.

Фильм «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, в котором главную мужскую роль сыграл российский актер Юра Борисов, номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».

В 2021 году приз «Сезар» в категории «лучший фильм» получила драматическая комедия «Счастливо оставаться» которую поставил по собственному сценарию режиссер Альбер Дюпонтель.

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