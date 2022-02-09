Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар»

Лидером по количеству номинаций стал фильм «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион -- он претендует на статуэтку в 12 категориях.

Во вторник, 8 февраля, американская киноакадемия объявила список номинантов на «Оскар». Фильм Джейн Кэмпион «Власть пса» претендует на золотую статуэтку в 12 категориях, а «Дюна» Дени Вильнева — в 10. Вручение премии пройдет 27 марта.

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В категории «Лучший фильм» представлены «Белфаст» Кеннета Браны, «Дюна» Дени Вильнева, «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо.

За золотую статуэтку в номинации «Лучшая режиссура» поспорят Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Джейн Кэмпион («Власть пса»).

В номинации «Лучший актер» — Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Гарфилд, Уилл Смит и Дензел Вашингтон. За звание лучшей актрисы поборются Джессика Честейн, Оливия Колман, Пенелопа Крус, Николь Кидман и Кристен Стюарт.

В шорт-листе номинации «Лучший иностранный фильм» оказались японская драма «Сядь за руль моей машины», итальянская лента «Рука бога», снятая Паоло Соррентино, «Худший человек на свете» норвежского режиссера Йоакима Триера, бутанская лента «Лунана: Як в классной комнате» и датский анимационный документальный фильм «Побег».

В пятерку номинантов в категории «Лучший короткометражный мультфильм» попал «БоксБалет» российского аниматора Антона Дьякова.

В прошлом году лучшим киноакадемия признала фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Золотую статуэтку как лучшие актер и актриса получили Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец» и Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»). А лучшей иностранной лентой был признан фильм Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли — «Еще по одной».

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