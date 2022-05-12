Кирилл Серебренников покажет в Каннах фрагмент фильма «Лимонов. Баллада об Эдичке»

Российский режиссер Кирилл Серебренников в интервью изданию Variety рассказал, что на Каннском фестивале, который откроется 17 мая, покажет фрагмент начатого им фильма, посвященного писателю Эдуарду Лимонову, «Лимонов. Баллада об Эдичке» (Limonov, The Ballad of Eddie).

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Серебренников рассказал, что начало войны в Украине пришлось на середину съемок. Однако в России, по его словам, удалось отснять около половины ленты.

Когда все началось, мы снимали фильм, и люди на съемочной площадке читали новости в телефонах из разных источников. И настала такая пауза. И тишина. На несколько дней мы все потеряли дар речи. [Но], конечно, у нас была задача продолжать работу. Я торопил людей, говоря: «Нам нужно делать свою работу». Но эта внутренняя тишина становилась все больше и больше [и превратилась] в огромное ощущение катастрофы. Я сразу понял, что мы оказались внутри снов Лимонова. Все это как-то сошлось с фильмом, который мы снимали, — рассказал Кирилл Серебренников.

В основу фильма легла книга французского писателя Эмманюэля Каррера «Лимонов», получившая во Францию престижную литературную премию Ренодо и переведенная на русский язык в издательстве Ad Marginem.

В роли Эдуарда Лимонова снимается британский актер Бен Уишоу, известный, в частности, по роли Q в фильмах о Джеймсе Бонде.

Другая картина Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» вошла в основной конкурс каннской программы. Госкино Украины обратилось к главе Каннского кинофестиваля Пьеру Лескюру с призывом исключить эту работу из конкурса.

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