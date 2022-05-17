Короткая эра милосердия

ТЕАТР

Как переписка американского заключенного-смертника и француженки-интеллигентки стала спектаклем в катакомбах. Документальный спектакль-променад «Друг по переписке. Странные сближения» по пьесе Мариэтт Бонкомпэн в постановке Ольги Проскурниной.

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21 апреля 2022 года в техасской тюрьме был казнен Карл Вэйн Буншен, приговоренный к смерти за убийство полицейского. По закону штата ему была сделана смертельная инъекция. Так закончилась история странной заочной дружбы длиной почти в 20 лет.

Началась эта история в 2003 году, когда рафинированная француженка, жительница парижского пригорода Мариэтт Бонкомпэн по привычке купила в ближайшем киоске газету, где на последней странице публиковались списки заключенных, у которых в этот день рождения. У Мариэтт была несколько необычная привычка — она поздравляла с днем рождения заключенных-смертников. Вероятно, ей казалось, что поздравление с днем рождения на пороге смерти хоть как-то скрасит последние дни жизни приговоренного.

Последний раз «Друга по переписке» показали в Москве в день начала войны — 24 февраля. © Oxana Pervomay

В этот день у самой Мариэтт был день рождения. Поэтому она с особым вдохновением написала осужденному на казнь Карлу Вэйну теплые слова, надеясь хоть таким скромным образом поддержать его. Обычно ответов на свои письма Мариэтт не получала, а тут Карл вдруг разродился очень нежным, благодарным и развернутым ответом. И никто не мог даже предположить, что переписка эта протянется почти двацать лет — ровно столько, сколько адвокаты Карла будут подавать и подавать на пересмотр дела. А 21 апреля все кончилось — адвокатам так и не удалось добиться отмены приговора.

Письма в разных помещениях подземелья, в разных меняющихся интерьерах (сценография — Федор Архипов, Андрей Юрьев и арт-группировка Sougreve), на фоне видеоинсталляций (видео Марии Покровской) читают-разыгрывают актеры Анастасия Попкова и Денис Кузнецов. © Oxana Pervomay

Мариэтт и Карл успели обменяться прощальными письмами.

Как рассказать об этой невероятной истории, об этом романе в письмах, об этих километрах признаний, откровений, нежностей, легких обид? Как перенести на сцену эти тонны слов, связавшие двух никогда не видевших друг друга людей?

Для начала сама Мариэтт создала из писем пьесу, потом отдала ее переводить Наталье Смирновой, переводчице. Третьим человеком, увидевшим текст, стала журналистка и режиссерка Ольга Проскурнина. И пьеса-переписка получила новую жизнь. Но как? Кто-то может представить себе постановку на большой традиционной сцене переписки? Любой — хоть Грозного с Курбским, хоть Абеляра с Элоизой? Попробуйте. Ну вот то-то.

Ольга Проскурнина сразу поняла: никакой «настоящей» сцены — спектакль должен быть только иммерсивным. Зрителей — минимум миниморум, и все они — в той или иной степени участники действия. Ольга начала искать возможности, и скоро место постановки было выбрано. Не удивляйтесь — это… катакомбы.

Да-да — спектакль «Друг по переписке. Странные сближения» проходит в подвале жилого дома в районе метро «Октябрьское поле» (точнее — проходило, но об этом чуть позже). Там — новое арт-пространство, которое любезно предоставило Ольге свои лабиринты. Попасть на спектакль «с улицы» невозможно — пока не купили билет, адреса не узнаете — известно лишь, что это некое «Убежище № 13». Там немного страшно, в этом убежище — темные коридоры, низкие сводчатые потолки. Кажется, что ты с маленькой группой зрителей плюс три актера — единственные выжившие на Земле люди.

По катакомбам притихшую компанию зрителей водит безмолвный гид — Роза Хайруллина. Она маленькая, очень изящная, но от нее веет изрядной суровостью, что, в общем-то, оправданно местом и временем. Место: подземелье. Время: перед казнью. Хайруллина тут — как маленький Вергилий, сопровождающий тебя по кругам ада. Только она, в отличие от Вергилия, все время выводит нас туда, где виден свет.

По катакомбам притихшую компанию зрителей водит безмолвный гид — Роза Хайруллина. © www.instagram.com/lamideplume

Этот свет — в самих письмах, которые в разных помещениях подземелья, в разных меняющихся интерьерах (сценография — Федор Архипов, Андрей Юрьев и арт-группировка Sougreve), на фоне видеоинсталляций (видео Марии Покровской), передающих настроение того или иного письма, читают-разыгрывают актеры Анастасия Попкова и Денис Кузнецов. Иногда актеров нет на сцене (сцена тут, конечно, — понятие условное) — безмолвный гид приведет зрителей в залитую красным светом комнату, на полу которой — листы с текстами писем. Читайте сами.

В конце спектакля Карл и Мариэтт сойдутся в танце — таком условном и таком чувственном, а суровая Хайруллина будет из угла, с белой кушетки наблюдать за этим последним «разговором». Вскоре на такой кушетке от смертельной инъекции закончится земной путь Карла Вэйна. При казни будет присутствовать вдова убитого им полицейского. Мы никогда не узнаем, что происходило в голове у приговоренного перед казнью, но в одном нет сомнений: Мариэтт за все эти почти двадцать лет сделала так, чтобы Карлу было не так страшно.

Последний раз «Друга по переписке» показали в Москве в день начала войны — 24 февраля. Потом кто-то из жильцов дома, в котором находится «Убежище № 13», написал «куда следует» донос — дескать, какие-то непорядки творятся в подвале, что-то подозрительное. «Откуда следует» быстро пришли и опечатали помещение.

Теперь Ольга Проскурнина и ее команда трудится над тем, чтобы показать спектакль в Черногории — там уже нашли старинный замок, куда можно будет поселить этот необычный спектакль. Надеются показать и во Франции. В России же ничего необычного, выходящего за рамки «официальной» культуры, еще долго будет не нужно. А за милосердие сажают уже сейчас…

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