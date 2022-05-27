Композитор Евгений Гальперин: «Культура борется, но в моменты вспышек фашизма оказывается слабее. И всегда проигрывает»

ИНТЕРВЬЮ

17 мая во Франции открылся 75-й Международный Каннский фестиваль. В этом году он проходит на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину. Официальные российские делегации в фестивале не участвуют. В аккредитации также отказали журналистам российских СМИ. Однако, несмотря на протесты украинских кинематографистов, в основной конкурсной программе показали фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», а сам Серебренников выступил с призывом снять санкции с миллиардера Романа Абрамовича. Мы поговорили с французским композитором русского и украинского происхождения Евгением Гальпериным о бойкоте и паузе для русской культуры, коллективной ответственности и покаянии.

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RFI: Часть украинского культурного сообщества продвигает идею о том, что русскую культуру необходимо поставить на паузу. Сторонники этой идеи разделяют паузу и бойкот, говоря, что это — две разные вещи. Пауза предполагает, что русская культура не должна быть представлена на Западе до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины; до тех пор, пока россияне не признают своей коллективной ответственности за происходящее; и до тех пор, пока не будут выплачены репарации. Что вы думаете об этой идее паузы и согласны ли вы с ней?

Евгений Гальперин: Когда вы предложили интервью, я думал о том, насколько вообще своевременно говорить о паузах или бойкотах в то время, когда происходят боевые действия, умирают люди, разрушаются памятники архитектуры и города. После выступления на [телеканале] France 24, я решил, что не буду публично говорить об этом до тех пор, пока война не закончится. Но слыша вещи, которые меня волнуют и кажутся мне несправедливыми, я не выдержал. И вот мы сегодня с вами.

Бойкот или пауза: мне кажется, что это — замена понятий. Часто в одних и тех же дебатах или интервью слово «бойкот» заменяет слово «пауза», а последнее время все более откровенно звучит слово «отмена». Я понимаю, что кто-то пытается смягчить терминологию, чтобы она не выглядела радикальной. На самом деле, то, что предлагается — это, естественно, полный бойкот. И на неопределенное время, потому что компенсация, признание коллективной ответственности — это может занять очень долгое время. Мы знаем, что Франция признала коллективную ответственность за депортацию евреев всего каких-то 15 лет назад.

Справедливо в этой просьбе то, что все, что несет герб России, должно быть поставлено на паузу. Если деньги Минкульта вложены в фильм — даже если этот фильм антироссийский — он не должен выходить в Европе и в мире как минимум до тех пор, пока не закончится война. Остальное — решать правительствам стран. Но радикальные мнения некоторых украинцев, предлагающих скидывать всех россиян в одну яму, мне кажутся абсолютно непонятными и неприемлемыми. Я не понимаю, как можно не разделять россиян, которые тут же [после начала войны] уехали из России и выразили свое несогласие с происходящим. Я не понимаю, как можно считать их причастными. Я не понимаю, как можно считать причастными тех, кто остался в России и сопротивляется, рискуя многим.

Из разговоров с некоторыми украинскими кинематографистами я понимаю, что есть какая-то обида. Что долгое время их российские коллеги снисходительно или пренебрежительно относились «к украинскому малому брату». Но Украина — молодая страна. В ней много молодых и талантливых людей которые должны концентрироваться на творчестве и создании современной украинской культуры, а не на том, чтобы мстить русским артистам, которые и так оказались врагами на своей родине.

То, что украинцы предлагают русским замолчать на время — на то время, пока идет война, — это вы считаете справедливым?

Я считаю это справедливым для всего искусства, которое официально представляет Россия. Его в Европе и раньше было очень мало. В основном все фильмы были антирежимными. Я не помню ни одного фильма, который был бы патриотическим. Может быть, патриотическим русским фильмом можно считать «Сибирского цирюльника», но это было очень давно (фильм вышел в 1998 году), и после этого [фильмы Никиты] Михалкова просто перестали здесь показывать.

Все люди, которые выступают против войны, бьются за одно и то же дело. Я не могу себе представить, что можно взять всех артистов, которые всегда критично относились к путинской власти и которым западный мир давал слово, и сказать им:

«Давайте мы вас поставим на паузу. Спасибо, вы хорошо поработали. Вы бились с режимом Путина, к сожалению, проиграли, и теперь из-за этого мы вас будем считать врагами».

Как можно людей, у которых больше нет будущего в путинской России и которых считают национал-предателями, наказывать вдвойне?

Кроме того, мне кажется, что призывы «замолчать» идут в основном от некоторых радикально настроенных кинематографистов и журналистов, связанных с кино. Я очень мало слышу призывов к бойкоту от художников, музыкантов. В Украине очень развита поп-индустрия. Она известна всемирно. Она намного интереснее и современнее, чем российская поп-индустрия. Я не слышал ни от одного музыканта — может быть, я пропустил — призывов к бойкоту всех русских артистов. Меня коробит от слова «всех» так как не бывает такого что «все виноваты». «Всех» — это культура отмены, кэнселинг, которые не имеют ничего общего со справедливостью. У меня создается ощущение, что все это связано с какими-то личными обидами, сведением личных счетов — другой логики в этих призывах я не вижу.

То, что произошло с [украинским режиссером Сергеем] Лозницей — это чистой воды кэнселинг. Когда Лозница, будучи самым известным украинским режиссером, который представлял Украину в Каннах пять раз из восьми за последние двадцать лет с великолепными работами, высказался против бойкота всех русских артистов, его выгнали из Украинской киноакадемии: за космополитизм, за то, что его фильм оказался на каком-то фестивале, где были русские фильмы.

Мы начали говорить про коллективную ответственность. Я знаю, что Лозница на своих премьерах фильма «Бабий яр. Контекст» вызвал огромное количество агрессивных протестов со стороны украинцев, потому что он сказал о том, что они должны признать коллективную ответственность за Бабий яр. Не мое дело об этом судить, хотя мне кажется, что все, кто признают коллективную ответственность, могут только очиститься. Я того же желаю русским сегодня. Но я знаю, что тезис Лозницы был принят очень агрессивно. Когда его выгнали, практически все украинские кинематографисты говорили об этом с большой радостью, а для меня это было признаком страшного большевизма, нетерпимости к отличному от партийной повестки мнению.

Украинский режиссер Сергей Лозница представил в Каннах свой фильм «Естественная история разрушения» и выступил с новой речью против бойкота русской культуры. © PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS

Украинская журналистка Дарья Бадьер опубликовала статью, где она раскритиковала Каннский фестиваль и вообще Францию за любовь к русскому кино. В этом тексте она задается вопросом: не стоит ли заменить ретроспективу Тарковского, которая готовится в Синематеке, на ретроспективу какого-нибудь украинского режиссера. Такого же рода предложения и требования часто звучат в адрес французских фестивалей.

Мне кажется, что, в первую очередь, это очень негативно настраивает многих французов. Вокруг меня много деятелей французского кино. Когда они слышат об истории с Лозницей или про требования отменить русскую культуру, то реагируют очень негативно, хотя абсолютно все они на 200% поддерживают Украину.

У меня появляется ассоциация — возможно, она не совсем уместна в контексте войны — с радикальным феминизмом. Есть такая известная французская феминистка Алис Коффен. Она говорит, что больше не читает книги, которые написаны мужчинами, не смотрит фильмы, которые сняты мужчинами, не слушает музыку и так далее. И понятно, что когда она выступает с такой радикальной позиции, вряд ли ее разделяет…

Большинство.

И даже большинство феминисток. Но когда она так говорит, это позволяет несколько иначе посмотреть на ситуацию. Каждый чувствует себя затронутым. Кто-то чувствует себя уязвленным. И это позволяет менять повестку, иначе говорить о культуре, о феминизме, об обществе и так далее. Мне кажется, что здесь происходят похожие процессы. Если мы возьмем официальную реакцию Франции: министр культуры Франции в марте сделала заявление, что Франция будет поддерживать русских артистов в изгнании. Понятно, что в Европе, и во Франции, в частности, никто пока не отменяет и не бойкотирует русскую культуру.

Это не так.

Вы не согласны?

Просто я вижу отмену большого количества концертов музыкантов только из-за того, что у них российский паспорт. И часто в письмах, которые оправдывают эти отмены, даже указывается, что организация знает об антипутинской позиции того или иного артиста, но не хочет проблем. Такая же история с отменой или заменой фильмов российских режиссеров. Понятно, что несмотря на все это, до сих пор есть события, связанные с русской культурой, и многим диссидентам удается заниматься своим творчеством.

Во Франции, например, прошел концерт [пианистки Валентины] Лисицы — несмотря на большой протест.

Но она же — украинка.

Да, но у нее есть гражданство «ДНР», и она недавно выступила в Москве под флагом «ДНР». (Валентина Лисица также выступила в оккупированном Мариуполе. — RFI)

Я не знал про это. Может быть, организаторам этого концерта стоило бы задуматься и узнать поподробнее о ее позиции. Человек, который выступает во Франции и откровенно поддерживает то, что называется «военной операцией», — для меня это абсолютно неприемлемо. Неприемлемо, что во Франции могут давать слово людям, которые поддерживают войну.

На самом деле, все очень просто. Те, кто молчит, но не поддерживает войну, имеют полное право на существование, но безусловно понесут коллективную ответственность. А те, кто сопротивляется там или здесь любыми возможными способами (это не значит, что они герои, это нормальная человеческая позиция) или в знак протеста уезжает из России, — я не вижу, в чем они виноваты. Нет никакой логики в том, чтобы их травить или просить замолчать. Я понимаю, что некоторых украинцев сегодня может коробить от русского языка, это нормально. Но нельзя судить людей по паспорту, этого не может быть в демократических странах.

Возвращаясь к тому, что вы говорите про феминизм… Когда радикальные феминистки заявляют, что мужчины хуже, чем женщины, или когда кто-то говорит, что русские лучше, чем украинцы, или евреи лучше, чем арабы — как только кто-то говорит такие слова, я понимаю, что это точно ложь и это точно зло. Поэтому, если вы спросите меня, помогают ли такие высказывания как-то изменить ракурс? Не думаю.

Есть такой феминистский коллектив, который называется «50/50». Он боролся против харрасмента и за равноправие в кино. Замечательно! В этом коллективе много влиятельных продюсеров-женщин. Несколько недель назад коллектив взорвала история о харрасменте женщины-продюсера в отношении женщины-актрисы, которую она прижала в туалете. Понятно, что харрасмент рождается из-за власти одного человека над другим, а не из-за пола или сексуальной ориентации. Просто у мужчин слишком долго была власть, а с этим связано слишком много страшных побочных эффектов: харрасмент, насилие, унижение. Я очень рад, что об этом говорится, что к этому привлекается максимальное внимание. Но важно не забывать, что борьба ведется за равенство, а не за превосходство одних над другими.

Я позволяю себе разговаривать по поводу бойкотов или отмены, потому что мне кажется, что у меня достаточно нейтральная позиция. Я ничего не выбиваю для себя и точно так же негативно реагировал на культуру отмены в США. Я давно считаюсь французским композитором. Я работаю со всем миром. За последние три месяца мне предлагали очень крупные российские проекты. Я от всех отказался. При этом я абсолютно солидарен и со многими моими украинскими друзьями, которые поддерживают любое сопротивление со стороны россиян и понимают, что им это идет только на пользу, и с моими русскими друзьями, которые, делают все, что могут, для того, чтобы сопротивляться или хотя бы не быть частью ужаса, который сегодня происходит.

Вы очень востребованный композитор. Вы работаете с Голливудом, вы работаете с европейским кино, вы упомянули о том, что работаете с российским кино.

Работал.

Есть ли у вас сейчас какая-то рефлексия по поводу вашей собственной идентичности? Ваш отец, композитор Юрий Гальперин, родился в Киеве, и поэтому сейчас в некоторых французских интервью вы появляетесь как французский композитор русского и украинского происхождения. Вы как-то об этом думаете в контексте происходящего?

Вы знаете, я об этом думаю в контексте происходящего уже восемь лет. Мой очень близкий друг Василь Слипак (украинский оперный певец, погиб на Донбассе в 2016 году, куда уехал воевать из Франции. — RFI) окунул меня в эту проблематику еще в 2014 году, когда произошло российское вторжение в Крым. Я очень много с ним об этом говорил. Для меня уже давно было понятно, что я не могу участвовать в российских государственных проектах. Мне многое предлагали — и я не говорю сейчас о последних трех месяцах, я говорю о последних восьми годах.

За последние восемь лет я написал музыку к фильму «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, в финале которого есть резкая и очевидная критика российской пропаганды против Украины: «распятый мальчик». Я написал музыку к фильму Кантемира Балагова «Дылда», абсолютно антивоенному, который фокусируется на роли женщины во время войны и в послевоенное время. И также мы с братом [композитором Александром Гальпериным] написали музыку к интернациональному фильму, в производстве которого участвовала Россия, Германия и Франция, «Уроки персидского» — трогательная фабула о выживании в условиях концлагеря Вадима Перельмана.

Все проекты, которые имели малейшее отношение к прославлению российской армии, включая Сирию, завоевание космоса или что-то еще в этом роде, — для меня было понятно, что делать это я просто не имею права.

Фильм «Битва за Севастополь» (2015), который вышел в России под этим названием, а в Украине как «Незламна» («Несокрушимая»), я сделал только со стопроцентного одобрения Василя Слипака. В то время я просто пришел к нему со сценарием и сказал: «Слушай, Вась, скажи, вот это я могу делать или не могу?». Это был фильм про украинскую снайпершу. Тогда Вася мне сказал: «конечно, да, не вижу в этом ничего плохого». В сегодняшнем контексте, думаю, что и я, и Вася точно сошлись бы на том, что этот фильм делать уже нельзя.

Это была копродукция?

Это была последняя копродукция Украины и России. Фильм был достаточно успешным и там, и там. В то время это был даже смелый фильм, потому что он прославлял украинскую снайпершу и говорил об участии украинцев в победе над фашистами.

Моя идентификация себя как украинца происходила в связи с вторжением в Крым, и благодаря тому, что я пять лет жил в Киеве. Этот город стал для меня родным. Мне было шесть лет, когда мы туда переехали. Я тогда уже отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг. Челябинск (родной город композитора. — RFI) никак не ассоциируется у меня с теплотой, уютом, с детством. Возможно, потому что я был совсем маленьким и много времени проводил в больницах.

Киев — это Подол, Андреевский спуск. Я помню, как я гулял там с мамой или нянечкой. Это мои первые осознанные шаги, первая дружба, первые яркие воспоминания. Возвращаться в Киев для меня всегда было возвращением на родину, еще задолго до Крыма. А сегодня — тем паче. Поэтому, когда я увидел, что мою страницу в Википедии переделали и назвали меня не русско-французским, а французским композитором украинского и русского происхождения, я был только этому рад и даже готов сегодня ставить на этом акцент, так как это сразу поясняет мою позицию.

Вы родились в Челябинске, в шесть лет уехали в Киев и в 16 во Францию?

Да. В Киеве я жил до 10 лет. За несколько месяцев до Чернобыля мы переехали в Москву, потому что папа нашел там работу, а из Москвы мы уехали в конце 1990-го. Мы здесь уже 32 года. К сожалению, папы уже нет, но должен сказать, что каждый день я думаю о нем и о маме, которая, к счастью, еще жива, и мысленно выражаю им свою благодарность за то, что они нас с [братом] Сашей вывезли во Францию. Мне очень не хочется представлять себя в сегодняшней России, как бы я себя повел: трусливо, прагматично или как-то еще. Здорово, что мне не нужно задавать себе такие вопросы.

Возвращаясь к теме имперскости русской культуры. Украинские деятели культуры призывают по-другому посмотреть на украинскую культуру. Вам не кажется, что эти призывы позволяют провести черту между украинской и русской культурами, дать украинской культуре и украинскому искусству свое, отдельное место?

Я провожу грань между призывами к тому, что вы озвучили, и призывами к отмене всего русского искусства и всей русской культуры. Эта война дала Украине еще более сильную идентификацию: может быть, не для самих украинцев, но для всего мира. Меня разрывают на части люди, которые хотят принять у себя украинцев, дать им какие-то льготы или какие-то гранты. Я нашел для себя такую маленькую роль: расселять беженцев по домам. Мне звонят друзья из Англии: «у нас гранты для беженцев из ЛГБТ, гранты для украинских артистов, стипендии для студентов» — их принимают, дают пособие, знакомят с людьми из индустрии.

Мне кажется, что молодое поколение украинских кинематографистов находится в начале какого-то восхождения. Украина — свободная страна уже 30 лет. После Майдана она обрела эту свободу реально, а не формально. Я думаю, что в ближайшие годы благодаря тому, что украинцы смогут о себе заявить, благодаря тому, что мир понял, что такое Украина, положительное изменение в ту сторону, в которую это хотелось бы украинским деятелям искусства, произойдет самым естественным образом.

Создавать что-то великое, красивое, сильное за счет кого-то другого, за счет замены одной культуры на другую — неправильно. Место будет для всех. А те, кто занимается пропагандой путинского режима, не будут допущены в Европу и без призывов украинских активистов. Например, Каннский фестиваль объявил, что российские журналисты не получат аккредитацию — это правильное решение, потому что российские журналисты представляют российские СМИ, а оппозиционных СМИ в России сегодня просто не осталось, их вытравили. Каннский фестиваль — это событие для мирной части населения Земли, поэтому никак отождествлять с ним тех, кто пропагандирует войну, фестиваль не может.

Мне кажется, что [российский режиссер Кирилл] Серебренников, который два года отсидел под домашним арестом, может быть в конкурсе Каннского фестиваля…

Прозвучавший на Каннском фестивале Кирилла Серебренникова призыв снять санкции с Романа Абрамовича, на деньги которого был снят его фильм «Жена Чайковского», вызвал гнев у многих представителей украинского культурного сообщества. Что вы об этом думаете?

Я думаю, что главная фраза, которая вызвала гнев не только у представителей украинского культурного общества, но и у представителей русской культуры — это фраза про необходимость помогать украинцам и русским семьям, которые потеряли кормильцев в этой войне. Должен признаться, что я был этой фразой просто шокирован. Как такое умудрился сказать умный и вдумчивый режиссер Кирилл Серебренников, у которого очень ясная антивоенная позиция — ума не приложу. Возможно, он был в особом эмоциональном состоянии в связи со всеми событиями последних месяцев и лет и просто не совсем отдавал себе отчет в том, что говорит, в том, как это дико звучит сегодня в устах русского режиссера. Текст, который он опубликовал два дня спустя, безусловно подкрепляет мою теорию.

А в том, что касается его слов о санкциях против Абрамовича, — опять же, мне кажется, что Каннский фестиваль — не то место, где нужно обсуждать этот, далеко не самый срочный сегодня вопрос. И я не понимаю, зачем про это говорить на пресс-конференции. Я не знаю, заслуживает ли Абрамович санкций, которые были против него объявлены, так как я совсем не в теме.

Про Абрамовича я знаю лишь то, что многие фильмы, сделанные на его деньги, поднимали больные вопросы российского общества. Например один из последних фильмов, вышедших до войны, «Мама, я дома» Владимира Битокова рассказывал о том, как в России пытаются скрыть смерть контрактников, погибших на разного типа «военных операциях», и матерях, которые делают все возможное, чтобы добиться от властей правды. Нужно ли запрещать такой фильм? Может ли он хоть как-то послужить путинскому режиму? Не думаю.

Вы провели в Каннах несколько дней. Насколько вообще тема отмены русской культуры заметна на фестивале? Слышны ли призывы украинских кинематографистов? Волнует ли этот вопрос участников международного культурного сообщества? Я видела заявление польской режиссерки Агнешки Холанд, которая присоединилась к идее бойкота.

Да, тема отмены российской культуры часто затрагивалась на фестивале украинскими кинематографистами. В американском павильоне даже прошел круглый стол под названием «Отмена русской культуры», где заседало несколько украинских деятелей культуры. Поэтому, когда я слышу, что речь идет не о бойкоте, а о том, чтобы «поставить культуру на паузу» — я грустно улыбаюсь. Но вне официальных собраний и презентаций мои европейские коллеги не говорят [на эту тему], а если и говорят, то выступают обычно против.

При этом я уверен, что многим российским деятелям культуры стоит призадуматься о том, как они относились к Украине, к Крыму, переосмыслить, покаяться. Но так же очень важно сегодня не попадать в ловушку радикальности и не настраивать людей друг против друга. Это лишь идет на пользу лживой путинской пропаганде. Когда бывший глава Госкино Украины Филипп Ильенко говорит о том, что «мы вынуждены бороться с русскими многие годы и многие века», что «мы боремся со всеми, с оппозицией, и с теми, и с теми, для нас они все — враги», что из этого может получиться хорошего?

Команда украинского фильма «Видение бабочки» режиссера Максима Наконечного на Каннском фестивале вышла с плакатом: «Россияне убивают украинцев. Вам кажется оскорбительным и проблематичным говорить об этом геноциде?» © Mehdi Chebil/France 24

Вы ругаетесь, ссоритесь с вашими украинскими друзьями из профессиональной среды по этому поводу?

Если честно, нет. Дебаты есть. Мы уже не раз общались и с Денисом Ивановым (крупным украинским продюсером, который в том числе продюсировал фильмы Сергея Лозницы «Донбасс», «Племя»), и с [украинским межкультурным медиатором] Аней Корягиной и с [соосновательницей Украинской киноакадемии] Юлей Синькевич. Они мне пытались объяснить свою точку зрения относительно бойкотов, а я им свою. Каждый оставался при своей точке зрения, но при этом мне не показалось, что мы ссорились или ругались. Главный вопрос сегодня — это победа Украины и то, что для этого нужно сделать. Все остальные вопросы, как мне кажется, вопросы второго плана.

Но моя позиция уже очень давно, с самого начала вторжения в Крым, ясна, поэтому ругаться со мной не имеет смысла. А с некоторыми украинскими коллегами и друзьями мы абсолютно согласны. В том числе в отношении к истории с Сергеем Лозницей, когда Киноакадемия призывает международное сообщество больше не считать его украинским режиссером, а ее члены перестают с ним даже здороваться — что это, если не кэнселинг?

Разногласие — это живое и очень правильное положение вещей для демократического общества. Возможность иметь различные мнения, убеждения, бороться за них — естественный образ сосуществования в среде искусства. Когда несогласных отменяют, это не может пойти на пользу искусству. Аргумент, что во время войны все должно быть либо черным, либо белым по отношению к человеку, который открыто защищает Украину и очень давно и очень откровенно критикует путинскую Россию и СССР, я понять не могу.

А мы с вами как люди, родившиеся в России, несем коллективную ответственность?

Я никак не чувствую ее на себе. Я уехал до развала Советского Союза. Это не значит, что мне не горько видеть, что происходит в России и что Россия делает в Украине. Горько — это не то слово. Но моей ответственности тут нет. При этом есть сильное желание помочь людям в Украине и беженцам, которые были вынуждены покинуть свою родину. Я думаю, что многие, кто поддерживал Крым и абсолютно не поддерживает войну, наверняка винят себя в том, что они не сразу поняли, что происходит. Может быть, у них есть чувство коллективной ответственности — замечательно, если это так. Принятие коллективной ответственности очень важно: и как покаяние, и для того, чтобы не повторять тех же самых ошибок.

Это то, о чем говорят немцы: о метафизической ответственности для поколений, которые родились уже после войны. И свою метафизическую ответственность они как раз объясняют так: их задача в том, чтобы не повторить случившееся.

Коллективная ответственность очень важна именно для этого. Двигаться в будущее без признания того, что произошло, невозможно. Пример Германии прекрасен: я очень надеюсь, что подобное произойдет с Россией. Но сначала хотелось бы, чтобы война закончилась. Потом уже будем говорить про ответственность и покаяние.

Я полностью согласен с Александром Роднянским, моим близким другом, что никакого мирного будущего для Европы и мира не может быть, если в России не будет признания вины. Покаяние необходимо, а кто именно должен покаяться, покажет будущее. Каждый будет выбирать для себя. Вот вы чувствуете на себе коллективную ответственность?

Да. Я уехала из России в 2008 году, и мне кажется, что, естественно, я не виновата в том, что произошло…

Это разные вещи.

Но действия и поступки, которые я совершаю сегодня, должны включать в себя…

Признание коллективной ответственности?

Да.

Если вы так чувствуете, значит, это так. Замечательно, что вы в состоянии это признать. Но не могу обвинять того, кто сказал бы мне: «Я в жизни не думал, что такая война могла произойти. Для меня до последнего дня, как для большинства людей в мире, это казалось невозможным. Это был блеф, это была демонстрация мускул, что угодно, но только не война. С первой секунды, когда я понял, что это война, я понял, что никак не могу в этом участвовать, и я уехал. Я не несу на себе коллективной ответственности».

Если ты отказываешься от коллективной ответственности только потому, что тебе не хочется признаваться самому себе в чем-то неприятном, то каким-то образом это обернется против тебя. А если ты чувствуешь внутренне, что ты никогда в своей жизни себя не отождествлял с этим злом... Сейчас российский кинокритик Антон Долин стал мишенью агрессивных нападок со стороны украинцев, при том, что Антон с самого начала вторжения в Крым был против «Крымнаша» и всегда смело и открыто об этом говорил.

При этом Антон Долин — редкий человек в этой среде, который признает имперскость русской культуры. Он открыто говорит о том, что русская культура должна быть переизобретена.

Мне кажется, что это вопрос далеко не простой. Какая русская культура? Те, кто всегда был против режима, существовал вопреки власти? Это люди, которых травили. Элем Климов, который сделал «Иди и смотри», и его жена Лариса Шепитько — можно сказать, что они несут какую-то ответственность? Их травили, им запрещали снимать именно потому что они были внутренне свободными людьми. Герману запрещали выпускать фильмы. Тарковского заставляли переписывать сценарии, он уехал из России не от хорошей жизни, хотя он был — благодаря своему таланту — официальным советским режиссером. Они выжили несмотря ни на что, и у них не было достаточно сил, чтобы справиться с тем, что происходило в России. Но представить себе, что [российские] солдаты, которые сейчас воюют в Украине, смотрели их фильмы, слушали их музыку или даже читали Толстого, Достоевского, Бунина, Гроссмана, кого угодно — мы же прекрасно знаем, что нет.

Культура борется с обскурантизмом, но, к сожалению, в моменты ярких вспышек фашизма оказывается слабее. И никогда не побеждает. Она может предотвратить. Она может продлить эффект памяти и покаяния, но не надо навязывать ей способности сражаться с фашизмом.

Честным художникам, которые никогда не идут на компромиссы, всегда кажется, что они сделали недостаточно. В принципе человеку это свойство дано: всегда есть ощущение, что мы могли бы сделать больше. Когда наши родители умирают, нам кажется, что мы могли бы провести с ними больше времени. Когда в нашей стране к власти приходит фашизм, нам кажется, что мы могли бы сделать что-то большее что бы это предотвратить. Могли ли на самом деле? Не знаю, не уверен. Но если так кажется, каждый человек решает за себя.

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