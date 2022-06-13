Театральный фестиваль «Месяц Мольера» завершится в Версале 30 июня

Театральный фестиваль «Месяц Мольера» проходит в Версале уже 26-й раз. Ему посвящен весь июнь. Город, где Жан-Батист Мольер создавал спектакли для Людовика XIV, в этом году отмечает 400-летие со дня рождения этого выдающегося французского комедиографа, актера и реформатора сценического искусства. На 60-ти театральных площадках города, в частности и под открытым небом, будет показано более 230 спектаклей и концертов.

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Программа «Месяца Мольера» мобилизует для спектаклей в Версале до 30 июня 1000 актеров и музыкантов. На празднике театрального искусства ожидается до 100 тысяч зрителей — сказал в интервью RFI мэр города Франсуа де Мазьер:

«Для зрителей это очень доступный фестиваль. Цены на билеты на спектакли в старинных великолепных зданиях прямо-таки бюджетные. Билеты продаются в интернете и стоят 2 евро. В программу 2022 года вошли очень интересные постановки. Приглашенные театральные коллективы верны духу Мольера, автора щедрого и великодушного».

Открылся театральный фестиваль «Версальской импровизацией». Этот спектакль в одном действии был написан Мольером за восемь дней в 1663 году для самого первого показа монарху. Пьеса в деталях передает эпоху, когда труппа Мольера появилась при дворе в Версале. Правда, в Версале того времени дворца еще не существовало. Сначала там была только усадьба для охоты, унаследованная королем от Людовика XIII. В пресс-релизе фестиваля организаторы уточняют: «Говоря современным языком, мы бы сказали, что Мольер был первым приглашенным драматургом, поселившимся в Версале. Дань уважения истории, экспромт 2022 года задуман и исполнен одной из театральных трупп, обосновавшихся в Версале».

«Версальская импровизация» — это спектакль о постановке спектакля. На сцене труппа времен Людовика XIV репетирует сцены из пьес Мольера. Репетиция использует юмор повторения: актеры мучительно ищут правильные интонации для своего персонажа.

Комедию «Доку́чные» Мольер написал немного раньше, в августе 1661 года, за две недели. Но и 360 лет спустя Версаль ценит его юмор в спектакле-сатире на окружение Короля-Солнце. Пьеса о борьбе за влияние и за власть остается актуальной. Она была написана по заказу Николя Фуке, суперинтенданта финансов Людовика XIV, совместно с придворным композитором Жаном-Батистом Люлли. Так, постановка «Доку́чные» стала первой в истории театра комедией-балетом.

Организаторы подчеркивают, что «кроме спектаклей по пьесам Мольера в программе этого года значительное место отведено спектаклям, прямо или косвенно связанным с Мольером». В их числе: «Путешествие Мольера» об опыте актера XXI века, чудом оказавшегося в труппе Мольера 340 лет назад, спектакль «Монтеспан» о муже знаменитой фаворитки Людовика XIV, пьеса «Мадридская ярмарка» испанца Лопе де Вега, который, безусловно, оказал влияние на Мольера, а также выполненное в 19 веке Шарлем Гуно музыкальное переложение мольеровской пьесы «Врач вопреки себе»…

Традиционно июньский фестиваль в Версале бывает для театральных коллективов страны площадкой для «обкатки» новых спектаклей перед международным театральным фестивалем в Авиньоне. Программа «Месяца Мольера» в Версале завершается 30 июня.

Отметим также, что 2022 год будет памятным в Версале и потому, что тут был наконец установлен первый за всю историю города памятник Мольеру. Бронзовая скульптура весом в 250 кг и высотой 1,80 м установлена близ версальского вокзала Рив-Гош. Скульптор Ксавье Вейлан создал сидящего Мольера. Он создал проект с учетом знаменитой скульптуры 18 века работы Жана-Жака Каффиери, установленной в зале Комеди-Франсез. Там Мольер сидит, вытянув ноги и подперев голову. В Версале бронзовый Мольер элегантно присел на своеобразный куб, но скульптура остается на уровне прохожих.

По совам Ксавье Вейлана, скульптура без пьедестала отдает дань Мольеру, который «всегда оставался близким к своей аудитории».

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