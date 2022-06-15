И жизнь, и слезы, и любовь. В Большом театре Владимир Васильев возобновил балет Валерия Гаврилина «Анюта»

Государственный академический Большой театр представил восстановленный балет Валерия Гаврилина «Анюта» по рассказу Антона Чехова «Анна на шее», хореографом-постановщиком возрожденного спектакля выступил Владимир Васильев.

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Тридцать шесть лет назад, в январе 1986 года, в небольшом Театре Сан-Карло в Неаполе состоялась премьера балета Валерия Гаврилина «Анюта». Рассказывают, что придирчивая итальянская публика была не просто в восторге от спектакля — это было какое-то невероятное (помимо восторга, само собой) чувство коллективного умиления. Невесомая, словно парящая над сценой Екатерина Максимова в заглавной партии придавала постановке едва уловимый, сладко-горький запах несбывшихся надежд и бесповоротности. Поставил балет Владимир Васильев, он же исполнил одну из главных партий — Петра Леонтьевича, отца героини.

Судьба этого балета необычна. Мы нередко становились свидетелями кому, как театральную постановку переносят на экран, а здесь — ситуация обратная. В 1982 году режиссер Александр Белинский вдруг остро захотел снять фильм-балет по Чехову. По какому именно произведению — он не знал, но это должен был быть именно Чехов. Сначала долго примерялся к «Скверному анекдоту», уже начал прикидывать, строить планы, но тут услышал вальс Валерия Гаврилина. Просто вальс, ни к чему не привязанный. И — озарение: этот вальс должен непременно стать одной из тем балета по чеховскому рассказу «Анна на шее».

Рассказ Чехова прост, как все его рассказы. И как все его рассказы, очень жесткий. Юная девушка, живущая в бедности с отцом и двумя младшими братьями, выходит замуж за богатого чиновника Модеста Алексеевича, чтобы выбраться из нищеты самой и попытаться вытащить семью. Муж оказывается занудным скрягой, семье Анны помогать не собирается, но постепенно Анна втягивается в светскую жизнь, обрастает поклонниками, которых охотно привечает ее муж. У мужа мечта — получить орден Святой Анны (его, как известно, носят на шее). Для этого Модест Алексеевич как может поощряет ухаживания Его Сиятельства за супругой. В результате орден получен, все довольны — кроме семьи Анны, про которую героиня постепенно забывает. Несясь на тройке, Анна умудряется не узнать во встреченном нищем собственного отца…

Белинский снял фильм «Анюта», собрав разные произведения Гаврилина воедино, — специально для постановки Гаврилин ничего не писал. Например, танец чиновников в ведомстве — это музыкальная зарисовка «Государственная машина», знаменитый танец Анюты на балу — написанная раньше тарантелла, адажио Анюты с возлюбленным студентом когда-то была пьесой «Романс» («Воспоминания о Листе»). Фильм имел ошеломляющий успех, получил множество международных призов, и Васильеву предложили перенести балет с телеэкрана на сцену. Так появился балет «Анюта» — сначала в Неаполе, через несколько месяцев — в Большом театре. И вот теперь Владимир Васильев обновил постановку, создав новый-старый спектакль, премьера которого прошла в Большом театре во вторник.

«Анюта» — балет невероятно обаятельный. Если у Чехова это история предательства близких людей, не терпящая никакого сочувствия к героине, то из рук Владимира Васильева вышла грустная история о предательстве самого себя. Не зря балет называется так ласково — постановщик словно заранее предвидит, что судьба рано или поздно отомстит Анне. Не бывает преступления без наказания. Это знание словно витает в воздухе на протяжении всего спектакля, и чем беззаботнее Анна, чем охотнее она отдается треску и блеску светской жизни — тем несчастнее брошенная ею семья. При этом героиня настолько прелестна, настолько очаровательна, что понимаешь — ей ведь очень несладко жилось в нищем родительском доме, ей так хотелось праздника, радости. Юная душа просто, похоже, заблудилась.

Немного «отдохнув», балет «Анюта» словно скинул с себя многолетнюю усталость. Теперь это абсолютно молодой, абсолютно свежий спектакль, очень нежный и задорный. Кристина Кретова, танцующая Анюту, прямо наследует Екатерине Максимовой, первой исполнительнице этой партии — по крайней мере она так же настойчиво приглашает зрителя в свой мир, где «и жизнь, и слезы, и любовь». Неподражаемый Игорь Цвирко — Модест Алексеевич, — чья партия вылеплена с редким для балета юмором, пластичен до степени гуттаперчевости, рисунок его танца причудлив, сложен и невероятно смешон. Словно в противовес ему — скупой, на первый взгляд незатейливый рисунок партии Петра Леонтьевича, отца Анюта, но Михаил Лобухин ведет свою роль с тем тихим трагизмом, который порой оказывается масштабнее любого громкого плача. Монументальный Его Сиятельство (Александр Фадеечев), которому дано чрезвычайно мало танца как такового, появляется как вершитель судеб — для кого-то злой, для кого-то добрый, но всегда — неизбежный.

Классическое оформление, категорически реалистичное — домики провинциального городка, купола, облака, падающий снег — сейчас смотрится несколько запоздало, словно выкопанное из глубины веков. Но удивительным образом запаха нафталина не чувствуется, более того — в нем есть та светлая наивность, которая и составляет основной посыл балета. Пусть Чехова тут не много, но есть то, без чего немыслим классический балет, — легкое дыхание.

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