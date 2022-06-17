Не-конформист. Не стало Жан-Луи Трентиньяна

Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался утром 17 июня на 92-м году жизни.

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«В нем идет борьба между светом и тьмой… Это настоящий Раскольников с его внутренней раздвоенностью. Поверхностные персонажи без сучка и задоринки — это не для него». Так однажды сказал про Жан-Луи Трентиньяна великий французский режиссер Эрик Ромер. Великий о великом. Ромер уловил в Трентиньяне то, что все эти долгие годы было его, Трентиньяна, главным действующим вулканом, ради которого к нему вставали в очередь — да-да, опять! — самые великие. Шаброль, Лелуш, Бертолуччи, Оссейн, Ромер, Кесьлевский. Из всей могучей плеяды французов Трентиньяна обошел, кажется, только Годар. Интересно бы его сейчас спросить — почему.

Начинал скромно — незапоминающиеся проходные роли. Правда, женился на красотке Стефани Одран — к зависти таких же юных, как он, друзей-актеров. Брак был скорее дружеским и быстро перерос в обычные дружеские отношения. Потом был незарегистрированный брак с Брижит Бардо, закончившийся изменой Брижит и уходом Жан-Луи. В этом негромком молодом человеке таились недюжинные страсти, сражавшие самых признанных красавиц французского кино…

«И Бог создал женщину» — вот настоящее начало настоящего пути Трентиньяна. Он был еще не очень известен, но после этой картины Роже Вадима имя Трентиньяна зазвенело колокольчиком по всем бульварным изданиям жадной до сенсаций Франции. Еще бы — увел саму Брижит Бардо у самого Роже Вадима!

Ну, а по-настоящему мир оценил этого неброского парня в 1966-м, когда на экраны вышла картина «Мужчина и женщина» Клода Лелуша. Дуэт Трентиньяна и Анук Эме — что в мировом кинематографе было столь же притягательно эротично, целомудренно и взрывоопасно? Режиссерская манера Лелуша славилась своей кажущейся демократичностью — актерам разрешалось импровизировать, додумывать не только характеры, но и сюжеты. Не всем, конечно, не всем. Но Трентиньяну и Эме было можно.

Они начали сниматься, не зная, чем закончится фильм, на ходу перелопачивая сюжет. Трентиньян, отменный гонщик и племянник выдающегося французского гонщика Мориса Трентиньяна, уже в середине съемок настоял, чтобы его герой был не врачом, а автогонщиком. Лелуш согласился, и не зря — это позволило вплести в фильм несколько эффектных сцен, придающих этому внешне неторопливому фильму мощное ускорение.

После «Мужчины и женщины» звезда Трентиньяна зажглась так ярко, что Франция зажмурилась. Да что Франция — он мгновенно выдвинулся в первый ряд мирового актерского корпуса, запустив в тысячи сердец точные стрелы вечной любви. Его дон-жуанскому списку позавидовали бы самые отъявленные казановы, но Трентиньян всегда считал себя жертвой в любви. Он вообще был застенчив, терпеть не мог постельных сцен, считая их верхом цинизма и называя отвратительными — вне зависимости от того, кто из знаменитых красоток делил с ним ложе. Но, похоже, застенчивость и была его главным оружием в покорении женских сердец.

Трентиньян неоднократно признавался, что его главный фильм — «Конформист» Бернардо Бертолуччи. Эта картина стала его Голгофой — во время съемок внезапно умерла его 8-месячная дочь Полин. А он продолжал сниматься. Каждый день. Каждый день он снимался и снимался, работал и работал над ролью конформиста-убийцы, прошедшего путь в самые черные глубины человеческого порока. Чернота этого человека могла сравниться только с чернотой мыслей Трентиньяна в те страшные месяцы.

(А сам он был каким-то анти-конформистом — отказывался, например, сниматься у Копполы, у Спилберга — «не то, не то, не то»…)

Когда через 33 года вторая дочь, Мари, будет зверски убита, Трентиньян больше не пойдет на подвиги ради искусства — он поселится в своей деревне подле Авиньона и будет оплакивать жизнь — свою и Мари. Мари была его светом в окошке, его лучшим другом, его надеждой на спокойную старость. Почти 20 лет, до самой своей смерти, он жил и не жил — только стихи, только маленькие полутемные залы. Он возвращался к тому, что полюбил еще в детстве, — поэзию. Трентиньян не боялся смерти. «Смерть — это главный сюжет моей жизни», — сказал он однажды. Никто не сыграл смерть так, как сыграл он — в фильме своего друга Михаэля Ханеке «Любовь», — объявив смерть равной любви, а любовь равной смерти, и сделав это с достоинством титана.

Сиротство. Боги уходят — мы остаемся. Говорят, что придут новые. Но мы вместе во старыми посмеемся над теми, кто всерьез так думает…

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