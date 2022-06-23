Все наладится? «Кабаре» в Театре наций: все узнаваемо

В Театре Наций выпустили первую в Москве лицензионную версию знаменитого «Кабаре». В постановке Евгения Писарева мюзикл по роману Кристофера Ишервуда рассказал о двух любовных историях, случившихся в Берлине на излете Веймарской республики, когда зародившийся нацизм начал вторгаться в жизнь немцев.

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Уже не одно десятилетие как скажешь «Кабаре» — так в уме сразу выскакивает не пестро-перьевое шоу с вульгарными певичками, а тяжелый конфликт между прежней, бедной, но веселой жизнью и новой, наступающей, осененной свастикой. Благодаря писателю Кристоферу Ишервуду, написавшему роман «Прощай, Берлин», драматургу Джону Ван Друтену, создавшему по роману пьесу, композитору Джону Кандеру, либреттистам Фреду Эббу и Джо Мастероффу слово «кабаре» приобрело зловещий оттенок.

Мюзикл по роману Ишервуда рассказал о двух любовных историях, случившихся в Берлине на излете Веймарской республики, когда зародившийся нацизм начал вторгаться в жизнь немцев. Впервые представленный на Бродвее 20 ноября 1966 года, «Кабаре» мгновенно стал самым популярным мюзиклом тех лет. С одной стороны, это дало кинорежиссеру Бобу Фоссу некоторую фору — понятно, что на фильм по следам такого популярного мюзикла народ валом повалит. С другой стороны — Фосс был обречен на сравнение с великими и любимыми, поэтому в отваге ему не откажешь. Фильм имел бешеный успех, был номинирован на десять «Оскаров», получил восемь и навеки вписался в реестр мировой киноклассики.

В Советском Союзе, а потом и в России «Кабаре» никогда не ставили — еврейская и гомосексуальная темы были под запретом.

Сцена из спектакля "Кабаре" в московском Театре Наций © DR

Театр наций купил лицензию на постановку «Кабаре» и пригласил Евгения Писарева познакомить наконец московского зрителя с произведением, которому мир аплодирует больше пятидесяти лет. Конечно, Писарев был обречен на сравнения с фильмом Боба Фосса, как Боб Фосс в свое время был обречен на сравнения с бродвейским мюзиклом. Тут надо сразу предупредить: постановка в Театре наций имеет такое же скромное отношение к фильму, как фильм — к бродвейскому мюзиклу.

Перед нами — дешевое, но веселое кабаре, где певички не знают удержу в общении с залетными моряками, а мужчины не стесняются ходить за ручку друг с другом. Неистовый конферансье, MC (Master of Ceremonies), словно дантовский Вергилий, на протяжении всего спектакля ведет зрителя по кругам ада. В фильме конферансье в исполнении Джоэла Грея был важным, но не главным персонажем.

В постановке Писарева MC (выдающаяся роль Дениса Суханова) — то Вергилий, то Рок, то карающий меч, то сочувствующий наблюдатель. MC — это дикая шумная смесь разбушевавшегося Коровьева и обезумевшего Джокера. Его устами говорит умирающая Веймарская республика, его голос произносит и второразрядные пошлости, и актуальные сегодня политические анекдоты про бункер Гитлера — а мы-то сразу понятно про какой бункер думаем. Денис Суханов показывает чудеса пластичности и органичности, перевоплощаясь за доли секунды из ангела в черта, из добра в зло — как, собственно, и полагается падшему ангелу.

Сцена из спектакля "Кабаре" в московском Театре Наций © DR

Конферансье проведет нас по всему трагическому пути героев бок о бок с ними и оставит там, где начинается настоящий ад. А настоящий ад начнется с печально знаменитой песни «Будущее принадлежит мне», которую нацисты считали своим гимном и которую на немецком языке исполнит бывший друг главного героя, а ныне — ярый сторонник нацистов Людвиг (Петр Рыков). В писаревском спектакле все зонги исполняются на английском, реже — на немецком, а по бокам сцены зрителю любезно предоставляется построчный перевод.

Режиссер вместе со сценографом Зиновием Марголиным и художником по костюмам Викторией Севрюковой создает затрапезный мир истеричного веселья, которое словно заранее знает о своем скором конце. Знает и зритель, оттого безудержное веселье несет на себе печать скорой трагедии. Зловещая пошлость — так, наверное, можно кратко описать атмосферу, в какой зарождается любовь бесталанной певички Салли (Александра Урсуляк) и начинающего писателя Клиффа (Сергей Кемпо). Любовь, не способная спасти самое себя, раздавленная этой самой зловещей пошлостью, которую охотно поддерживает народившийся нацизм.

Если Эмси в исполнении Суханова отвечает за смысловую и вербальную часть спектакля, то Салли Боулз в исполнении Урсуляк несет в себе колоссальный заряд эмоций и чувств, которые мимикрируют на протяжении всего действа, усложняясь и то пытаясь приспособиться к новым условиям, то вступая с ними в тяжелую конфронтацию. Если в начале перед нами — не слишком талантливая, не слишком разборчивая, но амбициозная певичка из дешевого кабаре, то к концу Салли — настрадавшаяся женщина с нелегким грузом проблем в анамнезе. Эту метаморфозу Урсуляк показывает очень точно, очень уверенно, играя свою героиню порой на грани фола, обостряя ее пороки и заставляя зрителя отыскивать в себе остатки или зачатки милосердия по отношения к этой не слишком умной девице.

Салли так и не поймет, что происходит, почему ее возлюбленный так ополчился против режима. «Я певица, ты — писатель, мы занимаемся искусством и никогда не лезли в политику», — пытается образумить она напуганного новой властью Клиффа (Сергей Кемпо). Зал с пониманием вздыхает. Знакомые мотивы, не правда ли? «Я/мы вне политики» — до недавних пор эта была любимая фраза подавляющего большинства населения России. К чему это приводит — мы наблюдаем прямо сейчас. А Салли, вероятно, убедится через несколько лет. Но пока она этого не знает.

Сцена из спектакля "Кабаре" в московском Театре Наций © DR

Как не знает симпатичнейший герр Шульц, старый владелец овощной лавки, на старости лет влюбившийся в такую же одинокую душу, как он сам, — хозяйку апартаментов фрау Шнайдер (Татьяна Владимирова). «Все наладится, все наладится», — пытается убедить он возлюбленную, когда на витринах его лавки кто-то рисует шестиконечную звезду, а невеста отменяет свадьбу — ведь если она выйдет замуж за еврея, у нее отберут лицензию, она не сможет сдавать комнаты и умрет от голода. «Откуда вы знаете, что все наладится?» — «Я знаю немцев», — уверяет герр Шульц. Тоже знакомые мотивы, правда? Зал хмыкает, сочувствуя наивному Шульцу, понимая, где и как скорее всего закончится его жизнь.

«Германия встает с колен», — глумится Эмси — и зал хохочет.

Вообще аллюзий к нашему сегодняшнему дню в писаревском «Кабаре» так много, и они так очевидны, что впору даже пожать плечами — кто позволил?! Особенно учитывая позицию худрука Театра наций Евгения Миронова, который, как известно, пожаловал в разбомбленный Мариуполь, где еще не все трупы вытащены из-под обломков, и радостно пообещал взять шефство над местным театром. После чего, разумеется, сильно утратил в рукопожатности.

Жизнь — лучший драматург, это не новость. Но всякий раз не устаешь поражаться ее изобретательности. На выходе из Театра наций, переваривая антифашистский спектакль, утыкаешься взглядом в фасад здания, где расположено Российское военно-историческое общество. Фасад украшен портретами российских военных, отличившихся на войне с Украиной. Огромные яркие портреты. Большими буквами эти люди названы героями. И хочется вернуться обратно в театр, где только что предупреждали о пришествии нацизма. И пересидеть там, пока худрук путешествует по оккупированным городам…

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