Generation Cancellation: российские панки выпустили антивоенный клип и уехали из страны

Баннер «Нет войне» на крыше дома на Невском проспекте в Петербурге

«Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны», — написали музыканты группы Little Big в своем инстаграме в комментарии к новому клипу.

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Российская панк-группа Little Big, всего два года назад представлявшая Россию на Евровидении и появлявшаяся на Первом канале, с начала войны в Украине выступает с антивоенными заявлениями.

24 июня музыканты выпустили антивоенный клип на песню Generation Cancellation и приняли решение покинуть Россию. Двухминутное видео демонстрирует две грани этой войны: ужас бомбардировок жилых кварталов украинских городов и российской пропагандистской машины.

«Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны», — говорится в пресс-релизе группы.

Позже на сайте группы появилась информация о том, что коллектив теперь базируется в Лос-Анжелесе.

С 24 февраля многие российские музыканты заявили о своей антивоенной позиции. Среди них Борис Гребенщиков, Земфира, Кирилл Иванов (СБПЧ), Андрей Макаревич, Валерий Меладзе, Макс Покровский, Noize MC, Оxxxymiron, Юрий Шевчук и др.

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