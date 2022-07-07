В Авиньоне 7 июля официально открылся трехнедельный театральный фестиваль

В Авиньоне 7 июля открылся Международный театральный фестиваль. Причем, официальная программа, так называемый «In»и параллельная программа с 1500 спектаклями в день, так называемый «Off» открылись одновременно. Об открытии официальной программы 2022 было объявлено на пресс-конференции в медиа-центре Авиньона In.

Реклама Читать далее

Программа 2022 — последняя в концепции режиссера Оливье Пи. Она насчитывает около сорока спектаклей. В их числе —«Черный монах» по повести Антона Чехова в адаптации и переложении для театра режиссера Кирилла Серебренникова. Это — главный спектакль в день открытия на сцене Папского дворца. Оливье Пи, руководитель фестиваля с 2013 года, поставил 9-тичасовой спектакль об идеалах юности «Ma jeunesse exaltée». Ожидают любители театра также «Ричарда II» Шекспира в постановке режиссера Кристофа Рока и Миши Лескот. Кристоф Рок, много работавший с «фоменками», хорошо известен в России и соседних с нею странах. Ждет зритель возможности увидеть спектакли «Седьмой день» по роману Юй Хуа в постановке пекинского коллектива Мэн Цзинхуа. И спектакли театров из стран Ближнего востока: «Бег трусцой» автора из Ливана Хананэ Хадж Али и постановку «В пути» иранца Эмира Реза Кухестани, по мотивами романа Анны Зегерс. Программа года отражает верность Авиньона поставленным целям — «делу защиты театра, доступного для всех», как объявил Оливье Пи в последнем меморандуме.

Оливье Пи в ходе пресс-конференции пояснил:

«Чтобы понять, что такое по-настоящему „народный театр“, сложные определения не нужны. Если молодежь до 25 лет, безработные и нуждающиеся в социальной помощи могут увидеть спектакль Серебренникова на сцене Папского дворца за 10 евро, значит мы выполнили желание основателя фестиваля Жана Вилара. В этом и есть суть народного театра. Народный театр делает ставку не на глупость людей, а на их разум. Глупость — то, что влияет на рейтинги, а народный ум — это ваше присутствие здесь. Хочу напомнить, что если мы существуем, то только для вас».

Неофициальная программа, позволяющая театральным коллективам найти крышу и сцену на предстоящий сезон, насчитывает 1540 спектаклей всех сценических жанров. В этом океане предложений трудно выделить кого-то. Главное — много современных авторов. Бесконечный список спектаклей по произведениям классиков: Мольер, чьё 400-т летие театральный мир отмечает весь год, а также Гоголь, Достоевский, Чехов, Шекспир… Особенно отметим программу украинского театра, кино и фотографии, подготовленную центром La Manufacture. С 9 июля по трем адресам в Авиньоне пройдут фотовыставки, спектакли и показы театральных видеосъемок.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться