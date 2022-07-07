Станет ли Авиньонский фестиваль более экологичным?

Авиньон - 2022

Тысячи театральных афиш на разогретых зноем улицах — это такой же символ для Авиньона, как Эйфелева башня для Парижа. Фестиваль Off 2022 года, после двух лет перебоев с эпидемией КОВИД, снова предлагает 1500 постановок ежедневно. Поэтому для Авиньонской мэрии фестиваль — это также 40 тонн отходов в день и 10 тонн картона и плакатов в конце сезона.

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Радостная пестрота афиш — призыв сотен театральных коллективов, съехавшихся в авиньонскую «театральную Мекку», на так называемый фестиваль Off, в поисках зрителей и контрактов на предстоящий театральный сезон. Фестиваль Off 2022 года, после двух лет перебоев с эпидемией COVID, снова предлагает 1500 постановок. Поэтому для Авиньонской мэрии фестиваль — это также 40 тонн отходов в день и 10 тонн картона и плакатов в конце сезона.

В этом году организаторы фестиваля живого театра Off призвали мэрию к запрету несанкционированных афиш. Продуманные фондом Festival Avignon & Compagnies, правила просты: регулятор фестиваля хочет, чтобы афиши расклеивались непосредственно около театров на специально оформленных для этого досках с ясным почасовым графиком показов — утро, день, вечер- выходные. Иначе фасады домов исчезают под гирляндами из плакатов и за вывесками не видно не только кованых решеток старинных парков, но и самих парков. Специальный указ мэрии разрешил вешать афиши перед открытием фестиваля с 5 июля в 22 часа. Невзирая на новые правила, город изменился за одну ночь. А как иначе не упустить профессиональное счастье, которое должно улыбнуться актерам, режиссерам и другим творческим профессиям в Авиньоне строго с 7 по 30 июля? Поэтому, наверное, пока призывы «сменить парадигму» и быть экологически ответственными услышали не все. Правда, новым аргументом может стать штраф в размере 150 евро, предусмотренный за размещение афиш вне специальных зон, помещение нескольких плакатов одновременно, использование пластика при производстве и фиксации афиш. Пока же за экологический ущерб платит мэрия. Поддержание чистоты в Авиньоне стоит 160 000 евро.

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