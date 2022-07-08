Легко ли быть молодым. «Межсезонье» Александра Ханта — в прокате

КИНО

В российский прокат вышел фильм Александра Ханта «Межсезонье», вторая картина режиссера после полнометражного дебюта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Сценарий «Межсезонья» основан на трагической истории псковских подростков Дениса Муравьева и Кати Власовой, погибших в 2016 году.

Реклама Читать далее

Что такое межсезонье? В природе? В жизни? Это тот тяжкий переходный период, когда природа уже знает, что назад уже не вернуться, а что ждет впереди — непонятно. Это уже не холодно, но еще не жарко, это уже не мокро, но еще не сухо, это что-то нестойкое, живое, робкое. Это то, что в советские времена принято было называть переходным возрастом, а сейчас, кажется, вообще никак не называют — вроде как вся жизнь современного человека и есть переход от чего-то к чему-то.

Герои второй картины Александра Ханта «Межсезонье» Саша (Евгения Виноградова) и Даня (Игорь Иванов), старшеклассники, вошли в это межсезонье с твердой убежденностью: в этом мире нечего делать, если его не изменить. Кто в 15 лет не был уверен, что «не стоит прогибаться под изменчивый мир — пусть лучше он прогнется под нас»? Кто в 15 лет не травит себя ежеминутной мыслью, что живет в худшем из миров и рожден самыми неудачными родителями?

Пять лет назад страну потрясла история псковских школьников Кати и Дениса, сбежавших от родителей, засевших в загородном доме с украденным у отчима-полицейского оружием, обстрелявших из него группу захвата и из него же застрелившихся. Особого кошмара придавала всей истории прямая трансляция в интернете, которую ребята вели перед самоубийством. Современные средства коммуникации создают драматургию сами, без вмешательства драматургов.

История псковских школьников сильнейшим образом задела Ханта, и вместе со сценаристом Владиславом Малаховым они довольно быстро написали сценарий фильма по следам трагедии. Правда, режиссер уверяет, что герои «Межсезонья» — не Катя и Денис, что это — собирательный образ поколения бунтующих 15-летних. Но как бы там ни было, Минкульт, к которому Хант обратился за субсидией, сценарий завернул.

Тогда авторы объявили краунфандинг, результаты которого неожиданно превзошли их ожидания. Видимо, сработало обаяние предыдущего фильма Ханта, его дебюта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», в котором Россия выглядит как гнездо гопоты. Остроумный, с дивными работами Евгения Ткачука и Алексея Серебрякова, «Витька Чеснок» стал суперхитом. Поэтому и деньги на второй фильм быстро нашлись, и требования ко второй картине были повышенными. Второй фильм для всякого художника — всегда самое трудное испытание в карьере, если первая работа прошла на «ура».

«Межсезонья» ждали с нетерпением. Сначала фильм показали на Варшавском фестивале, где он получил приз ФИПРЕССИ, потом — на фестивале в Ханты-Мансийске, а будет ли прокат в нынешних условиях, когда война подпитала цензуру до такой степени, что говорить о тяжелых реальных проблемах общества стало сродни госизмене, никто и не знал. Но прокатное удостоверение дали практически без звука.

Саша и Даня — в общем-то, из хороших семей. У Дани любящая мама, немного, впрочем, сумасшедшая —овдовев, она перевалила на сына всю нерастраченную любовь, придавив ею мальчика. У Саши есть отчим-полицейский и мама, которая побаивается мужа. Муж — типичный мент, резкий, хамоватый, фанат порядка — все должны ходить по струнке, и жизнь будет понятна и достойна. Саша бунтует, Даня влюблен в Сашу, поэтому на всякий случай тоже готов бунтовать.

Ребята убегают с тремя тысячами рублей в кармане, носятся по городу (дело происходит в Екатеринбурге), воруют в магазинах продукты, портят шубы в дорогом бутике, ночуют. На крыше. Между делом устраивают уличные опросы, потребовав от респондентов ответить на один-единственный вопрос: «Устраивает ли вас ваша жизнь?»

Документальная часть, видимо, призвана придать документальности всему рассказу, но на деле больше похожа на не доведенный до конца замысел. Равно как и экспозиция фильма — рассказы реальных безымянных ребят о своих сложных отношениях с родителями. Эти вставки с живыми людьми напоминают закадровый голос, разжевывающий то, что не удалось сказать с помощью образов, а потому и выглядят несколько инородными, хоть сам по себе ход с реальными героями мог бы сыграть и на руку авторам.

Вообще к фильму вопросов слишком много, чтобы этот второй опыт Ханта можно было бы считать таким же удачным, как и первый. При том, что режиссер прекрасно владеет и навыками работы с актерами, и умением создать впечатляющую картинку-образ, такое впечатление, будто задача показалась ему изначально то ли слишком сложной, то ли — наоборот — слишком простой, но в любом случае он словно прошелся не по проблеме, а где-то рядом, только слегка коснувшись ее.

А ведь так и осталось непонятным, почему и ради чего ребята затеяли свой бунт и так трагически распорядились жизнью. Больного нерва, который должен пульсировать в фильме и гнать героев на сумасшедшие поступки, в итоге стоившие им жизни, в картине не чувствуется. Хотя молодые актеры — Виноградова и Иванов — просто находка. Раскованность, с какой они распоряжаются в кадре характерами своих героев, сделает честь и взрослым опытным артистам. От них идет неподдельный восторг юности — очень искренний, очень органичный, и режиссер работает с ним умело и аккуратно.

Но тем не менее самое главное так и останется за кадром: что это было? Какие душевные катаклизмы привели детей к этому дикому финалу? Редко кто в подростковом возрасте стопроцентно ладит с родителями (кстати, родительский «корпус» в фильме показан до обидного шаблонно и моментами попросту карикатурно), но кто-то выныривает из переходного возраста живым и невредимым, а кого-то подростковые комплексы убивают в самом прямом смысле этого слова. Зарисовка на тему «Как Ромео и Джульетта превратились в Бонни и Клайда» — совсем не подходящий ситуации жанр.

Но при всех явных недостатках «Межсезонье» — фильм очень нужный. По статистике за последние месяцы резко увеличилось количество самоубийств среди подростков. Ситуация в стране для молодых — трагическая. Безысходность. Распутье. Молодым всегда непросто, а сегодня для нее и вовсе настал час Х. Про них сейчас нужно думать больше, чем всегда, им нужно помогать. «Кто, если не мы?»

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться