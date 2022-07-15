«Ифигения» Тьягу Родригеша — «феминистское и революционное произведение»

Авиньон - 2022

Тема жертвенности стара как древние мифы. На сцене Оперного театра в Авиньоне античная «Ифигения» в постановке французской писательницы и режиссера и Анн Терон получила пронзительное звучание. Сине-желтый украинский флаг в зале расставил в античной трагедии современные акценты. Антивоенное звучание пьеса Еврипида получила благодаря переработке текста Тьягу Родригешем. С 2023 года португалец Тьягу Родригеш, известный также как актер и режиссер, сменит Оливье Пи на посту директора фестиваля.

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Последняя презентация «Ифигении» в рамках Авиньонского фестиваля состоится 15 июля. Каждый день, со дня открытия, зал свежеотремонтированного Оперного театра был полон. Билеты давно распроданы.

«Ифигения» в постановке Анн Терон, Авиньон 2022

В версии Тьягу Родригеша древнегреческая пьеса стала «феминистским и революционная произведением», объяснила в Авиньоне Анн Терон:

Если бы нужно было объяснить пьесу в двух словах, я бы сказала, что это — история двух женщин, способных сказать «нет». Они говорят «нет» мужчинам, которые смеют решать их судьбу; говорят «нет» войне, «нет» установившимся правилам; «нет»памяти и традициям, во имя которых нас часто заставляют совершать немыслимое Они отвечают: " Нет, хватит, баста! Настало время жить иначе». Это Клитемнестра и Ифигения. Вам это о чем-то уже говорит? Что ж, вас ждет еще много удивительного.

Древнегреческий миф рассказывает о принесении царем Агамемноном в жертву богам собственной дочери Ифигении, во имя успеха военного похода на Трою. Цель Троянской войны — вернуть Прекрасную Елену, жену Менелая, младшего брата царя. По легенде, Елену похитил Парис. Однако женщина прихватила с собой значительную часть семейных ценностей.

Как и в Древней Греции, о событиях со сцены повествует хор. Но в пьесе это — хор разгневанных женщин. Они подвергают сомнению действия и мотивации героев и допускают даже, что Елена могла сбежать добровольно. Поэтому хор ставит под вопрос целесообразность спасения Елены-беглянки и, главное, возможность, через убийство Ифигении, добиться, чтобы подул сильный ветер и вывел на бой с Троей заблокированные штилем военные корабли.

По словам Анн Терон, так пьеса ставит вопрос об ответственности человека за принятые им лично решения. Это вопрос о праве на сознательный выбор, когда от тебя коллективно требуют повиновения во имя чего-то абстрактного — греческих богов, религии, кем-то сформулированной традиции, во имя провозглашенной кем-то «священной памяти»:

Память — это вымысел. Это то, что мы повторяем и пересказываем. В начале спектакля хор, роль которого рассказывать историю, повествует. А персонажи поправляют: нет, было иначе. В какой-то момент Клитемнестра теряет надежду убедить мужа, короля Агамемнона, отказаться от принесения в жертву их дочери Ифигении. Она предлагает ему радикально изменить свою жизнь: чтобы спасти дочь, отказаться от трона. Святотатство для греков. Вель он перестанет быть тем, чем он является. Это чрезвычайно важно. Но мать не меняет хода событий в трагедии потому, что следуя логике, говорит, что «жертву Ифигении не забудут никогда». Ифигения же, как настоящая героиня пьесы, говорит «нет» и матери. Она хочет, чтобы её забыли после смерти. Говорит: «Я не хочу, чтобы снова запускался этот страшный круг событий. И в настоящий момент это звучит потрясающе.

У Еврипида Ифигению в последний момент спасает от смерти богиня Артемида. О том, что Ифигению спасли боги, говорит со сцены Клитемнестра. Но это звучит как наивное желание верить в чудо, как самообман. В отличие от классической версии драмы, в пьесе Ифигения идет на смерть не во имя победы греков, а потому, что не выносит обмана Агамемнона и Менелая, больше не хочет жить. Ифигения готова на жертву, но при условии, что её бездыханное тело оставят на месте, что её забудут, что память о ней не будут использовать для пропаганды или в личных целях.

Авиньонский фестиваль. Перед началом спектакля «Ифигения», постановка Анны Терон En attendant Iphigenie par Tiago Rodrigues et Anne Theron à l’Opera d’Avignon pic.twitter.com/K7elJIGZR1 — Nina Carel (@NinaCarel) July 7, 2022

В ролях: Ифигения (Каролина Амарал), Агамемнон (Венсан Диссез) — отец Ифигении, Клитемнестра (Мирей Хербстмейер) — мать, брат Агамемнона Менелай (Алекс Дескас), влюбленный в Ифигению военачальник Ахиллес (Хоао Краву Кардозу), старец и голос разума (Филипп Морье-Жёну), хор (Фанни Аврам, Жюли Моро)

С середины октября спектакль «Ифигения» в постановке Анн Терон будет показан в рамках турне по Франции. Первый спектакль 13 октября в Страсбурге.

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