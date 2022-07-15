«Современнику» откусили руку. Как самоцензура худрука театра не спасла спектакль «Первый хлеб»

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Один за другим завершаются московские театральные сезоны. В этом году такое рядовое дежурное явление, как небольшой перерыв-отпуск в работе театре до осени окрашен в печальные тона. Озверевшая цензура смела нескольких худруков — «ушли» Виктора Рыжакова из «Современника» и Иосифа Райхельгауза из основанной им Школы современной пьесы. Заодно убили и целые театры — в частности, уничтожен Гоголь-центр, а на место Алексея Аграновича, последнего худрука, назначен сероватый Антон Яковлев. Уходят в историю спектакли, в которых худо-бедно еще можно было увидеть и услышать честное осмысление нашей действительности. Никто не сомневается, что по осени нашим глазам предстанет совсем другой театральный пейзаж в стране.

Одним из последних спектаклей сезона в «Современнике» стал «Первый хлеб» Рината Ташимова в постановке польского режиссера Бениамина Коца. Ташимов — молодой драматург, ученик Николая Коляды. Есть определенная преемственность в том, что именно «Современник» в свое время открыл для российского театра имя Николая Коляды — имя, последние десятилетия звучавшее так звонко, что порой даже хотелось его как-то заглушить.

Премьера «Первого хлеба» состоялась в прошлом году, и о ней писали тогда много. На этой неделе «Современник» сыграл спектакль в последний раз — его изымают из репертуара, причем, как можно догадаться, вовсе не по причине его слабых художественных достоинств.

В пьесе два главных героя — 25-летний Даня (его играет автор пьесы) и его бабушка Нурия (Лия Ахеджакова). Действие происходит в маленьком волжском городке где-то в Татарстане. Бабушка — слегка чокнутая, любит выпить и петь на набережной частушки скабрезного содержания с ненормативной лексикой. Бабушка до одури любит внука Даню и, когда Даня по секрету сообщает ей, что отправляется по контракту в горячую точку, от горя залезает в колодец и обещает сидеть там до возвращения внука. Бабушка одета в черные брюки, черные сапоги, безразмерное черное худи и безразмерную черную же жилетку. Гроза района, а не бабушка. Вся семья, кроме Дани, бабушки стесняется и врет окружающим, что она им неродная. История отягощается еще и насильственной женитьбой Дани на местной казашке-пэтэушнице — патриархальные традиции тут по-прежнему сильны, и отвертеться парню не удается.

Из горячей точки Даня не возвращается.

Выходу спектакля сопутствовал грандиозный скандал. В пьесе была сцена, где Нурия приходит на местное кладбище и разговаривает с памятниками ветеранов Великой Отечественной. Дани на тот момент уже нет, и бабушка в свойственной ей «ненормативной» манере объясняет портретам на могильным плитах, что вот воевали они за мир, воевали, победили, а тут молодые ребята гибнут на новых войнах. «Ну и за что ты воевал, говнюк?» — выкрикивает Нурия очередному портрету на надгорбном камне. Известная своей тупой агрессивностью организация «Офицеры России» тут же сильно возбудилась и принялась закидывать театр обвинениями в оскорблении ветеранов и угрозами разного толка. На тот момент еще худрук «Современника» Виктор Рыжаков не стал подогревать конфликт и убрал из спектакля эмоционально-матерный монолог героини на кладбище, оставив от него лишь несколько нейтральных фраз. «Офицеры России» успокоились и отправились искать новых жертв. В таком кастрированным виде спектакль дотянул до своей смерти под штыками культурных цензоров.

Про сам спектакль и про пьесу можно говорить долго и не комплиментарно — и драматургия, и режиссура грешат слишком большими огрехами, чтобы постановку можно было причислить к удачам театра. В первую очередь — желание свалить все проблемы современной России в одну кучу, не остановившись ни на одной из них, — тут и милитаризация, и гомофобия (Даня накануне отъезда в горячую точку чувствует в себе тягу к мужчине, и у него завязывается что-то вроде романа с братом невесты, геем), и патриархальное болото, и депрессивность российской глубинки. Но все это мельком, впроброс, нестройно, без концепции — просто по-быстрому успеть сказать обо всем, что у нас плохо. Характеры вовсе не выписаны, и только безмерно популярная и любимая Ахеджакова способна примирить с пустотой одним своим присутствием, хотя видно, что ей и самой все это не в радость.

Но дело не в этом. Сколько бы ни было претензий к спектаклю, остается факт: сейчас он смотрится совсем по-другому, чем еще пять месяцев назад. Каждая фраза, в которой упоминается война или горячая точка, режет по сердцу, как письмо с фронта. Антимилитаристский пафос, раньше выглядевший общечеловеческим, теперь обретает черты конкретного антивоенного события. Короткая речь героини на кладбище, обращенная к усопшим ветеранам, преисполняется мощного трагического смысла. И муза, скромно молчавшая в этом спектакле раньше, вдруг поднимает голову и принимается говорить, стараясь перекричать пушки. Война мешает карты по-своему. Неважное становится важным, недостатки прячутся или — наоборот — выходят на первый план.

В истории со спектаклем «Первый хлеб» есть еще один, и вероятно — главный — момент. Суть его заключается в том, что самоцензура никогда не шла на пользу ни искусству, ни обществу. Конечно, убирая кульминационный монолог героини, Рыжаков хотел только добра театру и постановке, спасал ее от запрета, а себя — от нападок очередных мракобесов. Но, как видим, не помогло. Убрали одно, потом убрали другое, а цензорам все мало. В результате зарубили весь спектакль целиком. Самоцензура еще никого не спасала. Хорошо бы тем художникам, кто пока согласен работать с государством, понять и запомнить: с цензорами — те же шантажисты. Им дай палец — они откусят руку, как и произошло с «Первым хлебом». Сейчас самое время это понять и запомнить.

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