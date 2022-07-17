Спектакль «Без барабана» — это смех до слёз на музыку Роберта Шумана

Авиньон - 2022

Спектакль «Без барабана» Самюэля Ашаша — музыкальный рассказ о разрушении отношений, планов, личных перспектив и творческих амбиций в сопровождении пяти музыкальных инструментов и гомерического хохота зала. Вместо перкуссий — падение стен дома под ударами невротических персонажей. Постановка по мотивам романтического цикла песен немецкого композитора Роберта Шумана принимается в Авиньоне с восторгом.

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На сцене бывшего Монастыря Кармелитов декоратор поставил домик в строительных лесах. Внизу — кухня и салон с пианино, наверху — спальная с душем. Слева от дома, на скамейке — квартет музыкантов. Их лёгкая музыка сопровождает действие, полное иронии или, как говорил сам Шуман, «кричащих диссонансов» жизни. Иногда, для всеобщего удовольствия, виртуозы исполняют отрывки из Шумана задом наперед.

Спектакль «Без барабана» Самюэля Ашаша - Авиньон 2022

Первый диалог происходит на кухне, где еще не закончился ремонт. Мужчина в трениках и хозяйственных перчатках стоит у раковины и моет посуду. Его спутница жизни суетится рядом и внушает ему, что рутина жизни убивает их любовь и её мечты. Для него же мечты немыслимы без оплаченных счетов и при забитом сифоне. Зал сопровождает дуэт хихиканьем. После бурных выяснений отношений сцену занимает мегаломаньяк — неудачник, готовый свести счеты со всем миром.

Песни романтика Шумана идеально подходят для камерного исполнения. Смена миниатюр позволяет смягчить значительность романтики лёгкостью этюдов, пародий, номеров в стиле кабаре и цирка. По мере роста напряжения в спектакле сцена загромождается обломками дружно и радостно разрушаемых стен и перегородок. Театральный коллектив La Sourde срывает аплодисменты за аплодисментами.

В ходе пресс-конференции режиссер-постановщик Самюэль Ашаш, объяснил, что отправной точкой для построения спектакля по Шуману стал «образ человека, достроившего наконец дом, но чей последний кирпич разваливает всю конструкцию». Коллектив не стремился создать бурлеск. Но все песни этого яркого представителя музыкального романтизма говорят о драмах, об отчаянии, о завершении чего-то. «Складывается впечатление, что больше ни что не возможно. Песни говорят о потерянной стране, о ностальгии, о неизвестном. Содержание каждой песни неясно. Мы что-то себе представляем. И эта ностальгия нас трогает», — продолжает режиссер. В ходе работы над материалом артисты смотрели Бастера Китона и другие комедии этой эпохи. Хотя «Без барабана» — уже не первый музыкальный спектакль в стиле бурлеска. Но комичность, по словам Самюэля Ашаша, это «не была главным принципом» в работе или «манифестом». Это — результат коллективных импровизаций на тему, в ходе которых достигается равновесие между трагичным и комичным.

Полуторачасовой спектакль в исполнении коллектива La Sourde балансирует на тонкой границе между смехом и слезами, отчаянием и спасением, любовью и ревностью героев пьесы. Трудно определить жанр постановки. А стоит ли?

Спектакль «Без барабана» можно снова увидеть в ходе турне коллектива по Франции с ноября по апрель.

В 2015 году коллектив Самюэля Ашаша показал в Авиньоне спектакль «Фуга» (Fugue).

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