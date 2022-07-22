Кому не спится в ночь глухую… «Капкан на судью» как смесь хорошего качества и штампов

«Капкан на судью» - сериал Первого канала, продюсер – Константин Эрнст сотоварищи. Время производства – еще довоенное. «Капкан на судью» собрал на онлайн-платформе KION внушительное количество просмотров. Сценарист Олег Керенцев и режиссер Ярослав Мочалов строят историю довольно аккуратно и в соответствии с законами жанра. Впрочем, эта аккуратность моментами напоминает ученическое преклонение перед штампами.

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Как посмотришь отечественный фильм или сериал про нашу жизнь – так сразу и начинаешь лихорадочно думать, кем хочешь быть, когда вырастешь. Потому что в наших фильмах про нас столько всего узнаешь про окружающую тебя действительность, которая до этого казалась серой. А тут посмотрел – и взбодрился –, да ведь все не так плохо, как мы думали.

Смотришь «Капкан на судью» - и прикидываешь: кем лучше быть – честным судьей или скромным честным следователем. У скромного судьи загородный дом роттенберговских размеров, двухэтажный, с лестницами, которым завидует сам Зимний дворец. Зато у скромного следователя московская квартира хоть и одноэтажная (видимо, это совсем скромный следователь), зато с окном во всю стену и размера ну если не роттенберговского, то как минимум депутатского.

«Капкан на судью» - сериал Первого канала, продюсер – Константин Эрнст сотоварищи. Время производства – еще довоенное, поэтому оптика чуть другая. Живет себе честный судья Нестеров (Александр Домогаров) с семьей – женой Натальей (Виктория Толстоганова), сыном Алексеем (Сергей Ходьков) и дочерью Анной (Ангелина Загребина) в неслабом особняке, купленном, очевидно, на зарплату. Тем временем его ближайший друг, мутный прокурор (Анатолий Петров) пытается склонить Нестерова к неправедному решению во имя своих мафиозных друзей. Нестеров, само собой, отказывается. Между тем в день рождения судьи пропадает его 17-летняя дочь – прямо из дома, в ночь и лютый ливень, как и полагается для нагнетания тревожности. За дело берется лучший следователь всех времен и народов Забелин (Алексей Горбатов) на пару с начинающей следовательницей, а заодно и возлюбленной Настей (Татьяна Лялина). По ходу дела, как и ожидалось, всплывают самые неожиданные подробности из жизни судьи и его ближайшего окружения.

Сценарист Олег Керенцев и режиссер Ярослав Мочалов строят историю довольно аккуратно и в соответствии с законами жанра. Впрочем, эта аккуратность моментами напоминает ученическое преклонение перед штампами, которых вроде бы в масскульте не избежать, но с которыми все-таки в XXI веке надо бы обходиться осторожнее. Например, пропажа дочери в разгар семейного торжества вызывает массу вопросов в адекватности похитителей. Можно подумать, родители выпустили девушку из заточения ровно на время праздника, а так-то держат ее под замком. Почему это надо делать непременно ночью и непременно в ливень, почему им не спится в ночь глухую?

Про жилье главных героев уже говорили – это вообще беда едва ли не всех российских фильмов и сериалов, действие которых происходит в Москве. Странно еще, что из громадных окон честного следователя не видна Москва-Сити, а то что ни фильм – то герои из своих квартир обязательно любуются Москвой-Сити. Ну и разумеется, следователь – не просто мачо, но, похоже, глава всех мачо. Он мускулист, слегка татуирован, любит расхаживать по квартире с полотенцем на бедрах и необычайно мрачен. Вот просто как туча мрачен все восемь серий – то ли дал обет неулыбчивости, то ли с мускулами лица что-то. Разговаривает короткими фразами, рублеными, как поленья, отрывистыми. С возлюбленной Настей обходителен, но тоже суров. Казалось, такие правоохранители уже не в моде в сериальном пейзаже – от них сильно несет нафталином, но оказалось, что отечественный сериальный производитель выпускает их с конвейера, как и прежде.

Это была бочка дегтя, а теперь – немного меда. Его, кстати, там не так уж и мало, несмотря на множественные огрехи. Что бесспорно – так это умение авторов держать интригу. Даже уже когда становится более или менее ясно, в чем дело, сюжет не ослабевает, и его ниточки крепко держатся друг за друга, образуя надежную сеть.

В некотором смысле неожиданно удачным оказался «выход» Александра Домогарова, не слишком-то радующего в последнее время поклонников удачными ролями. Здесь он определенно на месте – когда-то красавец, наверняка любимец и любитель женщин, а ныне – отменный семьянин со следами не идеально скромной жизни на изрядно обрюзгшем лице. А Татьяна Лялина в роли возлюбленной честного следователя – и вовсе находка. Ее удивительная, какая-то детская органика запомнилась еще с сериала «Ненастье», где она, кстати, снималась вместе с Горбатовым. Жаль, что режиссеры и продюсеры не слишком обращают на нее внимание – ее фильмография пока не обнаруживает хороших картин.

Кроме того, режиссер отважился на необычный для реалистического сериала ход: когда Забелин с Настей обсуждают, как, возможно, развивались события, они оказываются словно в центре этих воображаемых событий, стоя чуть в стороне, но наблюдая их в режиме live. Есть в этом ходе некоторая наивность, но сам прием в данном случае неплохо срабатывает – во-первых, он добавляет причастности зрителя, а во-вторых, несколько нивелирует наши представления о «взаправдошности» происходящего на экране. Вроде как нам намекают: ребята, ту все понарошку.

«Капкан на судью» собрал на онлайн-платформе KION внушительное количество просмотров. Позже он выйдет на Первом канале – сейчас «тренировочные» выходы сериалов Первого канала на онлайн-платформе стали обычной практикой. Ну а в ситуации, когда мы оказались отрезанными от Netflix, появление качественного телепродукта вдвойне приятно. Правда, одна неприятная мысль все же точит: начальник Первого канала, известного своей оголтелой властностью и фейками о распятом мальчике, одной рукой ведет нас к изоляции от мира, другой рукой словно утешает, извиняется, выпуская неплохие фильмы. Очень хочется об этом не думать, когда смотришь его продукцию. Но пока не слишком-то получается…

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