«Моя возвышенная молодость» — последняя пьеса-марафон Оливье Пи для Авиньона

Авиньон - 2022

Программа Авиньона 2022 стала для Оливье Пи последней работой на посту директора Международного театрального фестиваля, которым он руководил с 2013 года. Как каждый год, режиссер предложил в программе и свою постановку. Критики называют этот авторский спектакль «Моя возвышенная юность» творческим «манифестом» Оливье Пи.

Реклама Читать далее

Для Оливье Пи спектакль, безусловно, подводит итоговую черту работы в исключительных условиях Авиньона. Но многогранно одаренный режиссер, автор и актер уже готовит турне 2023 года со спектаклем «Моя возвышенная юность».

Отрывок из спектакля «Моя возвышенная юность» Оливье Пи, Авиньон 2022

Жизнь Оливье Пи, как он сам недавно напомнил , была связана с фестивалем не десять, а все 35 последних лет. Режиссер открыл для себя фестиваль в Авиньоне 18-летним юношей, для него это был «волшебный мир, в котором у нас есть свое место, в котором мы можем играть роль». Жизнь как «абсолютный синоним» фестиваля и театра — ключ к пониманию последнего спектакля Оливье Пи «Моя возвышенная юность».

Дорогая для Оливье Пи тема — театр и его способность просвещать сознание людей. Автор снова говорит о месте искусства в жизни каждого и в нашем обществе в целом, но трудно пересказать действие, которому посвящается отрезок времени с двух часов по полудни до полуночи.

В интервью RFI Оливье Пи напомнил, что его интерес к спектаклям-марафонам восходит ещё к 1995 году. Настоящее признание Оливье Пи принес в Авиньоне 1995 года спектакль «Служанка», который длился 24 часа. Спектакль 2022 года цитирует оформление сцены в спектакле «Служанка», есть преемственность и главных тем. «Мне нравятся великие эпопеи. Большой формат в театре был своего рода торговой маркой, — сказам Оливье Пи, —Мы надеемся увлечь зрителей невероятной лирической эпопеей под знаком Арлекина». Арлекин в спектакле символизирует, прежде всего, неукратимую энергию юности.

Девять часов театрального действия — повествование о жестоком несовпадении мира творчества и структурированной реальности, где право решения принадлежит далеким от искусства людям. Арлекин, в комедии дель арте — слуга, изобличавший зло. В спектакле Оливье Пи — это сначала наивный и талантливый юноша, работающий курьером по доставке пиццы. Многогранное зрелище «порадует любого, кто разделяет радикальную критику власти церкви, циничных политиков и недобросовестных руководителей. Любители юмора в стиле „Charlie Hebdo“ будут в восторге» — пишет Weculture.com.

Оливье Пи критикует засилье капитала, но строит действие на истории любви. В спектакле это — отношения двух мужчин: ищущего выход к творчеству Арлекина и забытого всеми поэта Алькандра. Это история любви и взаимопонимания в творчестве двух талантов. «Это - союз, наподобие фаустовского пакта, во имя борьбы с новыми формами капитализма и обеспечения "духовного пробуждения" общества» - подсказывает Sceneweb.fr. Критики единодушно приветствуют работу актеров Ксавье Галле (Алькандр) и Бертрана де Роффиньяка (Арлекин).

Утверждение в пьесе Оливье Пи права на творчество и требование защиты мира искусства может рассматриваться как начало нового творческого цикла Оливье Пи, первая фаза которого — уже запрограммированные на ноябрь 2023 года показы спектакля «Моя возвышенная молодость» на сцене театров в Нантере и Виллербанне.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться