Авиньон - 2022

«Моя возвышенная молодость» — последняя пьеса-марафон Оливье Пи для Авиньона

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Сцена из спектакля «Моя возвышенная юность» Оливье Пи, июль 2022 в Авиньоне.
Сцена из спектакля «Моя возвышенная юность» Оливье Пи, июль 2022 в Авиньоне. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon
Нина Карель
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Программа Авиньона 2022 стала для Оливье Пи последней работой на посту директора Международного театрального фестиваля, которым он руководил с 2013 года. Как каждый год, режиссер предложил в программе и свою постановку. Критики называют этот авторский спектакль «Моя возвышенная юность» творческим «манифестом» Оливье Пи.

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Для Оливье Пи спектакль, безусловно, подводит итоговую черту работы в исключительных условиях Авиньона. Но многогранно одаренный режиссер, автор и актер уже готовит турне 2023 года со спектаклем «Моя возвышенная юность».

Отрывок из спектакля «Моя возвышенная юность» Оливье Пи, Авиньон 2022
Жизнь Оливье Пи, как он сам недавно напомнил, была связана с фестивалем не десять, а все 35 последних лет. Режиссер открыл для себя фестиваль в Авиньоне 18-летним юношей, для него это был «волшебный мир, в котором у нас есть свое место, в котором мы можем играть роль». Жизнь как «абсолютный синоним» фестиваля и театра — ключ к пониманию последнего спектакля Оливье Пи «Моя возвышенная юность».

Дорогая для Оливье Пи тема — театр и его способность просвещать сознание людей. Автор снова говорит о месте искусства в жизни каждого и в нашем обществе в целом, но трудно пересказать действие, которому посвящается отрезок времени с двух часов по полудни до полуночи.

В интервью RFI Оливье Пи напомнил, что его интерес к спектаклям-марафонам восходит ещё к 1995 году. Настоящее признание Оливье Пи принес в Авиньоне 1995 года спектакль «Служанка», который длился 24 часа. Спектакль 2022 года цитирует оформление сцены в спектакле «Служанка», есть преемственность и главных тем. «Мне нравятся великие эпопеи. Большой формат в театре был своего рода торговой маркой, — сказам Оливье Пи, —Мы надеемся увлечь зрителей невероятной лирической эпопеей под знаком Арлекина». Арлекин в спектакле символизирует, прежде всего, неукратимую энергию юности.

Девять часов театрального действия — повествование о жестоком несовпадении мира творчества и структурированной реальности, где право решения принадлежит далеким от искусства людям. Арлекин, в комедии дель арте — слуга, изобличавший зло. В спектакле Оливье Пи — это сначала наивный и талантливый юноша, работающий курьером по доставке пиццы. Многогранное зрелище «порадует любого, кто разделяет радикальную критику власти церкви, циничных политиков и недобросовестных руководителей. Любители юмора в стиле „Charlie Hebdo“ будут в восторге» — пишет Weculture.com.

Оливье Пи критикует засилье капитала, но строит действие на истории любви. В спектакле это — отношения двух мужчин: ищущего выход к творчеству Арлекина и забытого всеми поэта Алькандра. Это история любви и взаимопонимания в творчестве двух талантов. «Это - союз, наподобие фаустовского пакта, во имя борьбы с новыми формами капитализма и обеспечения "духовного пробуждения" общества» - подсказывает Sceneweb.fr.  Критики единодушно приветствуют работу актеров Ксавье Галле (Алькандр) и Бертрана де Роффиньяка (Арлекин).

Утверждение в пьесе Оливье Пи права на творчество и требование защиты мира искусства может рассматриваться как начало нового творческого цикла Оливье Пи, первая фаза которого — уже запрограммированные на ноябрь 2023 года показы спектакля «Моя возвышенная молодость» на сцене театров в Нантере и Виллербанне.

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