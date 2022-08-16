Гай Риччи всегда рядом. О самых интересных фильмах фестиваля «Окно в Европу»

КИНО

Кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге никогда особо не котировался среди критиков и в киноиндустрии — как правило, наиболее значимые картины забирал «Кинотавр». В Выборг по большей части попадали фильмы, отвергнутые отборщиками «Кинотавра», поэтому у этого фестиваля сложилась репутация вторичного. В этом году «Кинотавра» не будет. Скорее всего, его не будет больше вообще — его президент продюсер Александр Роднянский покинул Россию. Поэтому нынешним летом Выборгский фестиваль в отсутствие конкуренции неожиданно оказался востребованным среди кинопроизводителей и попытался собрать все главные фильмы года. Коротко о самых интересных картинах «Окна в Европу»-2022.

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«Монета страны Малави», Алексей Федорченко

Про страну Малави наверняка знают далеко не все. Это страна в восточной части Африки, а для режиссера Федорченко она неожиданно интересна тем, что там выпустили монету в честь… Василия Шукшина. Упоминание о Малави. Появляется один раз — в самом конце фильма, — а вся картина посвящена жизни, устремлениям и интересам жителей села Сростки, родины Василия Макаровича. В свойственной ему ернической манере Федорченкро описывает жизнь деревни, а сквозь юмор видны боль и обида и за Шукшина, и за всю Россию, и за многих земляков Шукшина. Василий Макарович давно превратился здесь в «священную корову» — им гордятся, его памятник трут на удачу, в его доме экскурсоводши заученными казенными фразами проводят экскурсии для туристов. Здесь есть энтузиасты-безумцы, выращивающие специальный сорт алтайского винограда, здесь слепые старики расписывают и продают камешки… Это наша страна и одновременно другая планета. Вместе с оператором Алишером Хамидходжаевым Федорченко создает срез нашей жизни, на протяжении всей картины словно удивляясь: «Это и правда мы?»

«Живитедолго», Юсуп Разыков

Юсуп Разыков редко получает призы на российских фестивалях. Главная причина тут, видимо, в том, что его фильмы, как правило, адептам массового кино кажутся слишком сложными, а любителям артхауса — слишком простыми. Но это и есть фирменный стиль Разыкова, одного из самых интересных режиссеров поколения 50-летних. Его новый фильм «Живитедолго» (именно так, в одно слово) — рассказ о вымышленном городе самоубийц. Небольшой городок на глазах вымирает — едва ли не каждый его житель норовит покончить жизнь самоубийством. Фантазия у жителей работает хорошо, поэтому люди придумывают все новые способы. В самом начале звучит строчка из «Бориса Годунова»: «Нельзя молиться за царя-ирода», и в этой фразе можно разглядеть ключ к смыслу всей картины, который, судя по всему, уловили не все. Вымышленный городок в фильме — символ всей нашей страны, жизнь в которой дошла до такой степени абсурда, что сама уже не может с этим абсурдом справиться. Моментами фильм напоминает по своей стилистике фильмы шведского гения Роя Андерссона, а моментами кажется умышленно наивным, как наскальная живопись.

«На тебе сошелся клином белый свет», Игорь Поплаухин

Бесконечно грустная и тревожная драма о последнем дне замечательной рок-певицы Янки Дягилевой. Сюжет фильма представляет собой ретроспекцию — мы видим, как проходит последний день жизнь 24-летней певицы, мы слышим ее разговоры, видим людей, с которыми ей доведется встретиться. Мы не узнаем, что случилось, что стало причиной ее смерти, — несчастный случай или самоубийство, — но авторы выстраивают свою картину-фантазию таким образом, что это оказывается и не важно. Сама героиня — словно призрак, мыкающийся в тисках собственной жизни, и все, что ее окружает, носит характер некоторой призрачности — люди, природа. «На тебе сошелся клином белый свет» — игровой дебют Игоря Поплаухина, он снимал картину четыре года. До этого его короткометражная работа «Календарь» была представлена на Каннском фестивале.

«Рядом», Тамара Дондурей

Премьера первого полнометражного игрового фильма Тамары Дондурей «Рядом» прошла зимой в Роттердаме. Российская премьера состоялась в Выборге. «Рядом» — история молодой женщины, которая остается одна — погибает ее любимый человек, с которым они вместе жили и мечтали о ребенке. Теперь Кира одна, а «в нагрузку» — оставшийся от любимого пес. И сложные, тяжелые отношения с матерью. (В роли матери — великолепная Ингеборга Дапкунайте). Сделанный по уже хорошо знакомым, но еще не привычным для российского кино европейским лекалам, фильм-дебют Дондурей при минимуме слов и выразительных средств достигает того главного, ради чего порой и снимается кино, — глубокой вовлеченности зрителя, его сопричастности тем сложным внутренним процессам, о которых рассказывает фильм.

«Экспресс», Руслан Братов

Сюжет этой ленты, ставшей победителем фестиваля, предельно комичен. Студент-недоучка Саша зарабатывает тем, что слегка жульничает на букмекерскую контору. В какой-то момент события, как и полагается в трагикомедии, тем более — сильно перекликающейся со знаменитой картиной Гая Риччи «Карты, деньги, два ствола», выходят из-под контроля. Разумеется, параллели с Гаем Риччи у Братова умышленные, нарочитые и поэтому довольно изящные. Изящен и сам фильм — энергичный, бодрый, очень крепко сбитый, без лишней суеты. Словом, качественный масскульт — как раз то, без чего давно влачит свое существование российский кинематограф.

Уже несколько лет Выборгский фестиваль проходит под девизом «Прогноз на завтра». Таким образом киносмотр пытается заявить о том, что якобы задает тренды. Но не будем забывать, что все фильмы были сняты до войны. Как будет выглядеть российская киноиндустрия сейчас — можно только гадать. И не станет ли название фестиваля издевательским.

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