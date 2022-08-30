Песни о родине. Какие фильмы предстоит увидеть российскому зрителю в ближайшие два года

Фильм «Вызов» Клима Шипенко уже второй раз просит госдотации. Про этот фильм будущие зрители уже наслышаны — исполнительница главной роли в картине Юлия Пересильд в рамках промоушна даже слетала в космос, где было снято несколько эпизодов.

Минувшая неделя показала нам, какие фильмы предстоит увидеть российскому зрителю в ближайшие год-два — Фонд Кино провел очную защиту фильмов компаний, которые не являются лидерами российского кинопроизводства. Также экспертному совету Фонда представили фильмы, уже запущенные в производство, но требующие дофинансирования.

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Режиссер Константин Статский представил проект «Роднина» про всемирно известную фигуристку. Режиссер отметил, что если уменьшить букву «н» в середине слова, то из слова «Роднина» получится слово «Родина». Авторы уверяют, что это фильм о любви к родине. «Мы все прекрасно помним те кадры, когда на своей третьей Олимпиаде, завоевав третье золото, стоит Роднина. Поднимается флаг Родины, звучит гимн Родины и слезы в ее глазах — это кадры, которые стали символом великих побед нашей страны», — рассказал продюсер Тимур Вайнштейн. В роли Родниной предположительно снимется Любовь Аксенова, в главных мужских ролях — Иван Янковский и Сергей Безруков.

Фильм под названием «На солнце вдоль рядов кукурузы» снимет Сарик Андреасян, и посвящен он будет подвигу летчика Дамира Юсупова, который посадил самолет в 2019 году после отказа двух двигателей. Главную роль исполнит Егор Бероев. Герой России Дамир Юсупов выступил консультантом фильма. Выпуск фильма намечен на середину 2023 года. При бюджете картины в 250 млн рублей запросили 150 млн рублей.

Впервые российские кинематографисты решили снять фильм о войне во Вьетнаме. Они вспомнили эпизод, когда, по их информации, военные специалисты спасли Ханой от полного уничтожения. «Все эти годы мы смотрели американские фильмы о Вьетнаме, сотни хороших фильмов, но пришло время рассказать о подвиге наших и снять фильм о них», — уверен продюсер Игорь Гринякин. Фильм будет называться «Льенсо», партнером проекта стал «Первый канал». По словам продюсеров, в производстве примут участие и вьетнамские кинематографисты. Авторы будущего фильма заявили, что планируют собрать в прокате 1,5 млрд рублей, чем очень удивили экспертный совет Фонда кино.

Фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» собирается снять Александр Фомин — это комедия в жанре фэнтези о молодом человеке, который в состоянии комы совершает путешествие на тот свет. Главную роль исполнит Никита Ефремов.

Как всегда, не обошлось без бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского, то и дело выступающего консультантом в исторических проектах. Теперь он консультирует картину «Блиндаж», действие которой происходит во время Великой Отечественной войны на Донбассе. Создатели ленты просят у государства 239 млн. Руб.

Фильм «Кулачный бой» представила компания «МЕМ». В главной роли предположительно снимется Юрий Борисов, один из самых популярных и востребованных актеров сегодня. Режиссер — Рустам Мосафир. Авторы просят у Фонда кино 210 млн. руб., обещая собрать в прокате 750 млн.

Алексей Учитель попросил денег на фильм о Дмитрии Шостаковиче — «Д.Д.». Выступая перед экспертным советом, он назвал будущий фильм «бомбой». «Конечно могут возникнуть вопросы, кто это будет смотреть, это не кассовое кино… Я понимаю скептицизм. Он может быть. Но все зависит от истории и того, как она подана. Мы знаем примеры фильмов о великих спортсменах, которые имели успех. У нас есть потрясающий сценарий, это не только мое мнение. Прежде всего история. Это блокбастер о 20-м веке с головокружительными событиями в жизни героя, это настолько увлекательно и интересно, это будет бомба. На нашу культуру свалилась некая беда, несправедливость. Шостакович во всем мире признан лучшим композитором 20-го века», — рассказал Учитель. Режиссер, правда, не пояснил, что именно он имел в виду под несправедливостью, свалившейся на нашу культуру. Консультировать музыкальную часть картины приглашен Валерий Гергиев.

Режиссер Елена Хазанова намерена снять фильм о романе Анны Ахматовой и Амедео Модильяни. Картина будет называться «Роза Модильяни», а возлюбленных сыграют Дарья Балабанова и Александр Кузнецов. Пока бросается в глаза только отсутствие портретного сходства актеров с их персонажами. Бюджет — 250 млн рублей, просят 170 млн рублей.

Ренат Давлетьяров собирается выпускать фильм о космосе — «Человек ниоткуда». Еще один фильм о космосе — «Вызов» Клима Шипенко — также просит госдотации, причем уже второй раз. С первого раза не хватило. Про этот фильм будущие зрители уже наслышаны — исполнительница главной роли в картине Юлия Пересильд в рамках промоушна даже слетала в космос, где было снято несколько эпизодов.

Компания «РБ Продакшн» презентовала исторический проект «Злой город», режиссером которой станет Константин Буслов. При бюджете релиза в 830 млн, запрашивают 300 млн рублей поддержки. Старт съемок запланирован на октябрь 2022 года. Создатели проекта ведут переговоры с Китаем о возможности копродукции.

Также попросили дофинансирования еще несколько проектов — «Проклятие Медеи» Игоря Волошина (автор сценария Василий Сигарев), «1993» Александра Велединского о событиях «октябрьского путча» с Евгением Цыгановым в главной роли, «Воздух» Алексея Германа-младшего о женской эскадрилье на фронтах Великой Отечественной войны. Роли исполняют Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Евгения Лядова, Сергей Безруков, Антон Шагин.

Компания «План 9» представила картину «Самая большая луна» Алексея Попогребского. Продюсер не назвал прокатчика, но отмечает, что это «большое имя, которое вернется на рынок». Бюджет фильма — 400 млн рублей. Осталось несколько съемочных дней. Производители просят 160 млн рублей.

Студия «28 панфиловцев» уже второй раз обращается к общественности с просьбой собрать деньги на производство патриотического фильма — первый раз режиссер и продюсер ленты Андрей Шальопа таким образом собрал на картину «28 панфиловцев». Этот фильм и дал название студии. Теперь он запустил краудфандинг на съемки фильма «Литвяк» о советской летчице на Второй мировой войне. По сборам от будущих зрителей этот проект уже обогнал «28 панфиловцев», на которых было собрано 35 млн руб, — на «Литвяк» будущие зрители пожертвовали уже 40 млн.

Напомним также, что в июле свои проекты представляли студии — лидеры кинопроизводства. Среди заявок на госфинансирование — два фильма студии Никиты Михалкова «ТриТэ». Это будет картина «Кракен» о российской подводной лодке и новый «Бременские музыканты». Также продюсерами Вадимом Верещагиным и Петров Ануровым был представлен мюзикл «Пророк» о Пушкине.

«Нам кажется важным показать зрителю Александра Пушкина — величайшего русского поэта, как современного и многогранного героя, живого, ревнивого, борющегося со своими страстями и пороками, безумно талантливого и самобытного», — заявил Верещагин. Главного поэта России сыграет Юра Борисов.

Это не все фильмы, которые российским зрителям предстоит увидеть в ближайшие год-два — многие продюсеры стараются обходиться без помощи государства и не участвуют в защите проектов. Но основные тенденции развития «государственного» российского кинематографа видны лучше всего на примерах фильмов, спонсируемых государством, так как их — большинство.

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