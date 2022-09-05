В ожидании прорыва. Венецианский фестиваль пока не выявил фаворитов

КИНО

79-й Венецианский кинофестиваль проходит с 31 августа по 10 сентября. На международном кинофоруме показана уже половина конкурсной программы.

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В Венеции, на острове Лидо, проходит 79-й Венецианский кинофестиваль. При том что порядковый номер фестиваля не круглый, для него это юбилейный год — в этом году Мостра (как еще называют фестиваль) празднует 90-летие. Учрежденный Муссоллини в 1931 году, фестиваль не проводился два раза по несколько лет — один раз в годы Второй мировой войны, другой раз — в 70-е, когда для фестиваля наступили тяжелые финансовые времена. Тогдашнему директору Мостры удалось чудом наладить финансовые потоки.

Фестиваль начался с фильма Ноа Баумбака «Белый шум» — экранизации культового одноименного романа Дона Деллилло — произведения постмодернистского, сложного, с большим количеством смысловых пластов и причудливых ассоциаций. При этом экранизация можно без стеснения назвать неудачей — она получилась слишком незамысловатой и поверхностной. «Белый шум» — первый фильм производства стриминговой Netflix, которым открывается крупный кинофестиваль. Каннский фестиваль, к слову, пока отказывается иметь дело с Netflix, полагая, что таким образом защищает права кинопрокатчиков.

Одной из самых долгожданных премьер стала картина Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо (ложная хроника горстки истин)». Сам режиссер определяет жанр своего фильма как «ностальгическая комедия». В центре сюжета — известный мексиканский журналист и режиссёр-документалист, который после длительного отсутствия на родине возвращается и застает страну совсем не такой, какой ее оставил. Возвращение совпадает еще и с кризисом среднего возраста, который заставляет героя искать ответы на свои экзистенциальные вопросы в прошлом, в собственных давних поступках. Временами картина напоминает чем-то феллиниевские «8 ½», особенно сценами встречи героя с умершими родителями.

Ht;bccth Алехандро Гонсалес Иньярриту на 79-м Венецианском кинофестивале. REUTERS - YARA NARDI

Продолжение сериала Ларса фон Триера «Королевство» — первый и пока главный подарок. Пять часов в неудобных жестких креслах, конечно, не «пролетят незаметно» — зрители выползали с больными спинами, затекшими ногами-руками-умами, но неизменно просветленными. В 90-е годы минисериал «Королевство» о госпитальных призраках сделал из сумрачного непонятного гения всеобщего любимца. Сейчас Триер вернулся к сюжету, решив продолжить его неожиданным (а что у него вообще бывает ожидаемо?) способом.

По сюжету старушка-сомнамбула, поклонница сериала, недовольная тем, что Триер перестал снимать на пике интриги, отправляется в госпиталь, чтобы разузнать, что там наконец происходит. «Да ничего интересного тут не происходит», — пытается увещевать старушку охранник на входе в Королевский госпиталь. Но старушка настойчива, ей удается проникнуть в госпиталь, став полноправным участником сериала. Из мрачных событий сюжета Триер лепит совершенный по своим художественным качествам продукт, в котором все, начиная с замысла кончая работой с актерами — высший пилотаж. Редко кому удается заставить ТАК работать актеров, когда выверен и отработан не только каждый жест (не говоря уже о репликах), но и полувзгляд.

Украинский режиссер, живущий сейчас в Германии, Сергей Лозница, представил во внеконкурсной программе очередной документальный фильм. Фильм называется «Киевский процесс» и состоит из хроникальных эпизодов, снятых на знаменитом судебном процессе в январе 1946 года в Киеве. Огромный пласт материала хранится в Красногорском архиве, откуда Лозница его и взял. Многие эпизоды выложены в интернет очень давно, и задачей Лозницы было смонтировать их так, чтобы добиться максимального эмоционального воздействия на зрителя. Фильм делится на три части. Первая — показания обвиняемых. Здесь разная публика — от простого солдата до генерала вермахта. Спокойно и по-деловому они рассказывают о своих преступлениях на территории СССР, у многих явно рассказы написаны заранее. Вторая часть — выступления жертв, чудом выживших при массовых расстрелах. Третья, самая короткая часть — казнь осужденных в Киеве, на Площади Независимости. Казнь была публичной, народу собралось несколько тысяч, и эти лица — едва ли не самое интересное, что есть в фильме. Спектр эмоций таков, что можно составляться видеоэнциклопедию человеческих чувств.

Режиссер Сергей Лозница на 79-м Венецианском кинофестивале. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Последние картины Лозницы — «Процесс», «Бабий Яр. Контекст», «Государственные похороны» — стопроцентно просветительские проекты, их художественная ценность ограничивается качественным продуманным монтажом. Лозница не просто компонует куски хроники — он по своему усмотрению увеличивает и уменьшает планы, расставляя смысловые и эмоциональные акценты там, где считает нужным. Но в целом такого рода работы имеют больше общественно значимый характер, нежели художественный. Хотя никто не будет спорить, что и это задача важнейшая

Пока конкурсная программа нынешней Мостры не обнаружила ни одного фаворита — ни среди публики, ни среди критиков. Вероятно, прорыв еще впереди.

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