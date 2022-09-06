Чужих детей не бывает. Венеция — в ожидании лидера

КИНО

79-й Венецианский фестиваль перевалил за середину, а фильма, про который все дружно сказали бы: «Это Золотой лев!» — пока так и не случилось. Конечно, еще не факт, что именно такой фильм получит главный приз, но, как правило, всегда на крупных фестивалях рано или поздно слышится это дружное «Ах!» Это означает перелом в ходе киносмотра, и дальше процесс выглядит оптимистичнее.

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В этом году пока ничего похожего не произошло. В конкурсе и вокруг него есть фильмы хорошие и не очень, странные и банальные, раздражающие или клонящие в сон, но, кроме «Королевства» Ларса фон Триера, ничего «в десятку» еще не было. Будет надеяться, что «еще».

Тем не менее и в этом году есть за что зацепиться даже капризным оком.

Мартин Макдонах, автор оскароносных «Трех билбордов на границе Миссури», удостоился 15-минутных оваций за свою новую работу, представленную в нынешнем венецианском конкурсе, — «Банши Инишира». «Банши» — так на севере Ирландии называют недобрых духов женского пола (здесь духи имеют половую принадлежность), а Инишир — вымышленный остров, куда режиссер поместил своих героев. Действие фильма происходит в 1923 году, во время Гражданской войны в Ирландии. Главный герой — добродушный мужчина по имени Падерик (Колин Фаррелл), который доволен своей размеренной жизнью: каждый день он ходит в паб, ухаживает за своим любимым ослом Дженни, периодически навещает свою сестру неподалеку. У Падерика есть друг Колм (Брендан Глиссон), но тот однажды отказывается пускать его к себе в дом и заявляет, что Падерик ему больше не нравится. Северная ирландская природа здесь служит суровым полусказочным фоном для истории рухнувшей дружбы. Фаррелл и Глиссон в свое время составили выдающийся дуэт в картине Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге», и сейчас троица воссоединилась, что невероятно понравилось здешней публике. Местные дотошные журналисты подсчитали, что это была самая долгая овация за время нынешней Мостры.

Мартин Макдонах, автор оскароносных «Трех билбордов на границе Миссури», удостоился оваций за свою новую работу «Банши Инишира». REUTERS - YARA NARDI

В части распределения актерских призов уже сейчас многие ставят на французскую актрису Виржини Эфира как на победительницу в актерской «гонке». В картине французской режиссерки польского происхождения Ребекки Злотовски «Чужие дети» Виржини сыграла 40-летнюю учительницу по имени Рашель, мечтающую наконец завести ребенка. Ее возлюбленный, которого играет брутальный и нежный популярный французский актер арабского происхождения Рошди Зем, гораздо больше озабочен отношениями с 4-летней дочерью от бывшего брака, чем проблемой отсутствия детей у своей любимой. Красивая, воздушная, умная и прогрессивная Рашель — воплощение женственного одиночества, такого распространенного сегодня, когда общественное мнение занято по большей части выискиванием ненавистных феминистских проявлений у женской части социума. Героин фильма Злотовски опровергает убежденность большой части общества в постепенном отмирании женского у женщин. Мятущаяся, жаждущая не просто любви, но любви «с продолжением», готовая обожать чужих детей (у Рашели складываются прекрасные отношения с дочерью возлюбленного, а вскоре рожает и сестра Рашели), героиня настолько отдается заботе о чужих детях, что вполне выглядит мадонной без младенца.

Французский кинематограф сейчас переживает не лучшие времена — былая слава Франции как кинодержавы померкла с уходом почти всех представителей «новой волны», чье свято место вопреки известной пословицей оказалось пусто. Нечастые попытки снимать комедии вызывают лишь грустные ухмылки — стараясь попасть в стилистику знаменитых французских комедий 50-70-х, где блистали Фернандель, Пьер Ришар, Луи де Фюнес, современные французские режиссеры лишь ученически копируют старые приемы, не в состоянии создать ничего, по духу близкого к фильмам Жерара Ури, Жоржа Лотнера или Жака Тати.

Примерно такая же деградация произошла и с любимым французским жанром — мелодрамой. Чувственная стихия, которой славились французские мелодрамы 60-70-х, начиная с «Набережной туманов» и продолженной «Шербурскими зонтиками», напрочь исчезла из современных французских картин о любви. Обнаженного тела стало больше, а химии меньше. И «Чужие дети» в этом смысле сильно отличаются от всего, что делает французского кино в последние годы. В ней есть удивительное и редкое целомудрие, (несмотря на откровенные любовные сцены, но целомудрие — это не паранджа и не любовники в постели в пижамах), помноженное на сильнейшую химию, что отличало французскую мелодраму от всех остальных мировых мелодрам. Плюс к этому «Чужие дети» — серьезный вызов так называемой феминистской повестке, перевернувшей с ног на голову природу, права, обязанности, здравый смысл…

Французский фильм «Чужие дети». Слева направо: Виржини Эфира, Ребекка Злотовски, Рошди Зем и юная Калли Феррейра-Госальвес. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Почетного «Золотого льва» вслед за Катрин Денев получил Пол Шредер, 76-летний американский режиссер и теоретик кино. В день его чествования в Венеции прошла премьера его новой картины «Садовник» — размышления об изменении человеческих нравственных воззрений под влиянием обстоятельств. Главный герой, садовник Нарвел (Джоэл Эдгертон), человек с мутным и не законопослушным прошлым, служит главным садовником у властной и взбалмошной дамы Нормы (Сигурни Уивер). Жизнь течет размеренно, Нарвел ведет дневник, где наблюдения за природой перемешаны с философскими рассуждениями, а по ночам его время от времени преследуют кошмары из прошлого. А так — все хорошо. До того момента, пока к Норме не приезжает ее внучатая племянница, за которой Нарвелу надлежит присмотреть. Неожиданные отношения с девушкой, оказавшейся проблемной особой, меняют Нарвела, как меняют времена года и обстоятельства лелеемый им сад. Эта параллель человека и природы у Шредера передана очень ненавязчиво и убедительно. Сад в фильме — равноправный персонаж, он то загибается, то возрождается, то становится жертвой вандалов. Но в итоге — возвращается к самому себе. Как это бывает и с людьми…

Почетного «Золотого льва» вслед за Катрин Денев получил Пол Шредер, 76-летний американский режиссер и теоретик кино. REUTERS - YARA NARDI

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