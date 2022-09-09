Неожиданный прыжок росомахи. Хью Джекман — одно из главных открытий 79-го Венецианского фестиваля

КИНО

79-й Венецианский кинофестиваль завершится 10 сентября. О последних ярких фильмах программы рассказывает кинообозреватель RFI.

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В субботу международное жюри 79-го Венецианского фестиваля под руководством Джулианны Мур объявит победителей. Как всегда, останутся недовольные, разочарованные и заподозрившие жюри в сговоре с темными силами. При этом все знают, насколько трудно бывает найти взвешенное решение, которое далеко не всегда вытекает из оценок художественных достоинств конкурсных фильмов. Если бы каждый раз жюри оставляло за рамками своих интересов «побочные» критерии, на которых обычно и ополчаются радетели чистого искусства, фестивальное движение умерло бы, а вслед за ним сильно покачнулась бы и мировая киноиндустрия, в первую очередь — в части авторского кинематографа. Именно фестивали выталкивает в сферу публичного внимания фильмы, представляющие некоммерческий интерес, помогает их промоушну и как следствие — прокату.

Словом, любые прогнозы бессмысленны, так не в состоянии учесть все соображения, какие посетят судейские головы. Поэтому просто несколько слов о последних ярких фильмах.

Одним из главных открытий в части актерской профессии на нынешнем фестивале стал Хью Джекман, австралийский актер, живущий в США. Но по порядку.

Флориан Зеллер — один из наиболее популярных французских драматургов, а с некоторых пор — и режиссеров, снимающих в США. В прошлом году за главную роль в фильме «Отец» «Оскара» и BAFTA получил чудеснейший Энтони Хопкинс, а Зеллер вместе со своим соавтором Кристофером Хэмптоном — за лучший адаптированный сценарий.

Драматург и режиссер Флориан Зеллер представил в Венеции свой фильм «Сын». Фото:07/09/2022. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Сегодня фильм Зеллера «Сын» — один из фаворитов 79-го Венецианского кинофестиваля. В главной мужской роли — Джекман, в главной женской роли — Лора Дерн, также в картине снялась Ванесса Керби. Еще в «Сыне» неожиданно появляется Хопкинс — вроде ни к селу ни к городу — в пьесе этого персонажа нет, — но это выглядит таким милым жестом со стороны Зеллера.

В центре сюжета — отец, Питер (Джекман) уходит из семьи, полюбив другую женщину, Элизабет (Кирби). Однажды бывшая жена, Кейт (Дерн), обнаруживает, что их сын Николас (Зен МакГрат) уже месяц как не ходит в школу. С этого момента начинается семейная драма — Николас мрачен, раздражен, он переезжает жить к отцу, но и там, в новой семье отца, где уже завелся еще один младенец, не находит покоя. Ему не нравится жизнь, он то и дело пытается нанести себе увечья. Отец отказывается от новой ступеньки в карьере — для этого ему надо было переехать в другой город, — чтобы быть рядом с Николасом. Но трагедия, которой всеми силами пытались избежать, настигает…

Хотя фильм и называется «Сын», главный герой тут — отец. Обаятельный, любящий, бесконечно чувствующий свою вину перед сыном и бывшей женой, он становится средоточием такого страдания за несчастного подростка, что изначально нехитрая мысль автора «не бросайте детей своих» и вовсе скукоживается, уступая место еще более нехитрой, но более брутальной мысли о неизбывности судьбы.

Вообще пьесы Зеллера сами по себе на удивление банальны. Самодовлеющий рок — вот что такое наша жизнь, и сколько ни вкладывай усилий в детей, в любовь — судьба сама распорядится нашими жизнями. В фильме есть важная для понимания картины фраза — ее произносит психиатр, к которому после драматического случая попадает Николас: «Иногда любви недостаточно». Понятно, что доктор имел в виду медикаментозное лечение, но в общем контексте доктор выглядит deus ex machina, а эта фраза — зловеще-предупреждающей. Последняя сцена фильма, где рыдающий отец подростка плачет, положив голову на колени жены, а жена гладит его, как расплакавшегося младенца, — смотрится на ожившая микеланджеловская «Пьета».

Джекман, которого именуют не иначе как «звезда фильма «Люди Х» или просто «Росомаха», вырвался на совершенно новый уровень, показав миру и своим фанатам, что способен на серьезные драматические роли.

Одним из главных открытий в части актерской профессии на нынешнем 79-м Венецианском кинофестивале стал Хью Джекман, австралийский актер, живущий в США. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Еще одно примечательное событие нынешней Венеции — документальная картина американского режиссера Евгения Афинеевского «Свобода в огне». Это своего рода продолжение предыдущего фильма Афинеевского «Зима в огне» — о событиях на Майдане в 2014 году. Нынешний фильм этого режиссера — разумеется, о войне. Выстроенный вокруг сквозного персонажа — украинской журналистки, — фильм проводит зрителя по Буче, Ирпеню, Мариуполю, Чернигову, приглашая во все круги ада, по которым вот уже полгода путешествует многострадальный украинский народ. Честно говоря, не тот случай, когда хочется обсуждать художественные особенности работы, — материал говорит сам за себя. Для тех, кто внимательно следит за событиями, вряд ли тут найдется что-то новое — интернет переполнен такого рода съемкой, — но в Венеции народ собрался все больше непросвещенный, для публики этот фильм — стопроцентное откровение. В этом смысле ценность картины — исключительно просветительская. Как и в случае с картиной Сергей Лозницы «Киевский процесс», о котором мы уже писали.

Из местных недоразумений — голливудская поделка Андрю Доминика «Блондинка» о жизни, судьбе и смерти Мэрилин Монро. На роль секс-символа всех времен и народов режиссер выбрал кубинскую актрису Анну де Армас. Нет сомнений, что фильм пойдет на «Оскара». Поэтому пришлось смотреть, хотя более вульгарного зрелища видеть не доводилось давно. Блондинка Норма Джин Бейкер, оказывается, ангел. Ну вот просто без преувеличений ангел как он есть. Просто мир кругом дьявольский, и девочку все время кто-то обижает, а она все ангел да ангел. Уж как над ней измываются продюсеры, мужья, врачи и даже президент Кеннеди (этот вообще потерял всякий стыд и заставляет Мэрилин ублажать его оральным сексом, пока он решает государственные проблемы) — а она по-прежнему ангел. Поразительно, что мечта снять байопик о голливудской легенде овладели Домиником давно, и можно было за это время придумать, как избежать запредельной трэшевости.

Венеции трэш по-прежнему не идет, хотя с каждым годом репутация изысканного фестиваля стремительно меркнет. Сюда же можно добавить и некоторые досадные мелочи — вроде появившейся в этом году на фестивальном пятачке грохочущей музыки, блокирующей все попытки общения и работы. Изменилось и отношение организаторов фестиваля к прессе — теперь приходится ходить не на фильмы, которые запланировал, а на что сумел ухватить билет. Это унизительно и выбивает из рабочего ритма регулярно. Впрочем, это уже внутренние проблемы…

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